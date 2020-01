Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 19 au 22ème jour

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

A travers son site internet, la Ligue de Serie A a fait connaître les avancées et les reports des matchs de Serie A 2019/20 jusqu’au 22e tour: par conséquent, la division est également arrivée en matière de couverture télévisuelle, pour la deuxième année consécutive non plus exclusivement mais en partenariat avec deux thématiques: la télévision par satellite, Sky et la plateforme web DAZN. Ci-dessous la division publiée par le site officiel de la Ligue:

19E VOYAGE ROND

Lundi 13 janvier 2020 20h45 Parma-Lecce SKY

JOUR 1 RETOUR

Samedi 18 janvier 2020 15.00 Lazio-Sampdoria SKY

Samedi 18 janvier 2020 18.00 Sassuolo-Torino SKY

Samedi 18 janvier 2020 20h45 Napoli-Fiorentina DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 12h30 Milan-Udinese DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Bologna-Hellas Verona DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Brescia-Cagliari SKY

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Lecce v Inter SKY

Dimanche 19 janvier 2020 18.00 Gênes v Roma SKY

Dimanche 19 janvier 2020 20h45 Juventus-Parme SKY

Lundi 20 janvier 2020 20.45 Atalanta-SPAL SKY

JOUR 2 RETOUR

Vendredi 24 janvier 2020 20h45 Brescia-Milan SKY

Samedi 25 janvier 2020 15.00 SPAL-Bologne SKY

Samedi 25 janvier 2020 18.00 Fiorentina v Genoa SKY

Samedi 25 janvier 2020 20h45 Turin-Atalanta DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 12h30 Inter-Cagliari DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Hellas Verona-Lecce SKY

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Parma v Udinese SKY

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Sampdoria v Sassuolo DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 18.00 Roma-Lazio SKY

Dimanche 26 janvier 2020 20h45 Napoli-Juventus SKY

JOUR 3 RETOUR

Samedi 1 février 2020 15.00 Bologne-Brescia SKY

Samedi 1 février 2020 18.00 Cagliari-Parme SKY

Samedi 1 février 2020 20h45 Sassuolo-Roma DAZN

Dimanche 2 février 2020 12h30 Juventus-Fiorentina DAZN

Dimanche 2 février 2020 15.00 Atalanta v Genoa DAZN

Dimanche 2 février 2020 15.00 Lazio-SPAL SKY

Dimanche 2 février 2020 15.00 Milan-Hellas Verona SKY

Dimanche 2 février 2020 18.00 Lecce-Torino SKY

Dimanche 2 février 2020 20h45 Udinese-Inter SKY

Lundi 3 février 2020 20h45 Sampdoria-Napoli SKY

Suivez en direct et exclusivement le match diffusé sur DAZN! – CLIQUEZ ICI et activez votre abonnement pour voir tous les contenus exclusifs de DAZN

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

01.01 03:30 – Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 19 au 22ème jour

01.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 12 janvier

13.01 00:52 – Udinese, Fofana: “On peut faire encore mieux que ça”

13.01 00:33 – Milan, sirènes également de Premier League pour Calhanoglu

13.01 00:22 – Zaniolo et Demiral, car les arrêts changent le marché à Rome et Juve

13.01 00:14 – Sampdoria, Ranieri: “Profitons de ce jeu et réfléchissons à la Lazio”

13.01 00:10 – Le moment difficile est derrière nous: CR7 est de retour avec une machine à marquer

13.01 00:07 – Juventus, Matuidi: “Nous devons travailler pour gagner tous les matchs”

13.01 00:02 – TMW Rome, Perotti: “Prato Olimpico pas à la hauteur de la Serie A”

12.01 23:55 – Lecce, Liverani: “Mancosu a besoin de temps. Meccariello est prêt”

12.01 23:49 – Sarri, champion d’hiver pour la 2ème fois. Mais il suffit d’être à la fin

12.01 23:48 – Rome, Perotti: “Zaniolo reviendra plus fort qu’avant, nous sommes avec lui”

12.01 23:47 – LIVE Sarri: “Les blessures démirales peuvent être graves. Excellent 60 minutes aujourd’hui”

12.01 23:42 – Rome, Perotti: “Mauvaise approche. Zaniolo? Une malchance inexplicable”

12.01 23:39 – Juve, Pjanic freine: “Les titres d’hiver ne prennent pas de place sur le babillard”

12.01 23:36 – TMW Milan, Gabbia peut commencer sur un prêt sec: trois clubs B sur lui

12.01 23:31 – Juve, Sarri: “Je n’abandonne pas 4-3-3. Ramsey et Rabiot en hausse”

12.01 23:29 – Dybala en colère après le changement, Sarri: “Je m’en fiche”

12.01 23:28 – Rome-Juve, les votes aux techniciens: Fonseca met Sarri en difficulté

12.01 23:27 – Samp, Linetty: “Toute l’équipe a couru, nous étions compacts et prudents”

12.01 23:25 – “Je reviendrai plus fort qu’avant”. Le post de Zaniolo avec la caresse de CR7

12.01 23:22 – LIVE Rome, Fonseca: “Zaniolo? Nous verrons si nous pouvons intervenir sur le marché”

12.01 23:21 – TMW Juve, entorse du genou gauche pour Demiral: examens demain

12.01 23:20 – Rome, Fonseca: “Bonne course à part les 10 premières minutes. Dommage pour Zaniolo”

12.01 23:17 – Udinese, Gotti: “Nous avons fait preuve d’une grande solidité”

12.01 23:13 – Samp, Jankto: “La Lazio très forte, mais il faut mieux se préparer”

12.01 23:11 – Les bulletins de la Juve – Demiral, buts et malchance. Dybala le meilleur

12.01 23:09 – Rome, Fonseca: “Deux cadeaux pour la Juventus. Zaniolo? Guéris bientôt”

12.01 22:59 – Les bulletins de Rome – De Kolarov à Veretout, combien d’erreurs. Top Diawara

12.01 22:58 – Milan, Piatek peut commencer mais seulement carrément

1er étage

INTER, ACCORD AVEC GIROUD: ACCORD NECESSAIRE AVEC CHELSEA. UDINESE, DE PAUL ET LE MARCHÉ: “LE CLUB ET L’AGENT PENSENT”. MILAN, PIATEK UNIQUEMENT SUR UN TITRE DÉFINITIF – L’Inter est prêt à marquer un coup important pour l’attaque. Selon les rumeurs recueillies par Fcinternews.it, Olivier …

Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du …

… avec Meluso

Inter, vous êtes venu à court: le marché est nécessaire. Renouvellement de l’aide …

Serie A, le classement: leaders de la Juventus, bianconeri +2 sur Inter …

Serie A, le classement mis à jour: Vérone monte, Gênes ralentit …

Serie A, le classement mis à jour: Turin voit l’Europe, ok …

TMW – Rome, aujourd’hui Tottenham et Chelsea à l’Olimpico: regard sur Diawara …

OFFICIEL: Atalanta, voici Caldara de Milan. De retour en prêt …