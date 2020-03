Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A entre récupérations et nouveau calendrier

Après l’attribution de dates et d’heures pour les neuf récupérations de Serie A, toujours dans l’attente de trouver une date à l’Inter-Sampdoria, les calendriers prennent également forme pour les jours suivants, révolutionnant inévitablement à la fois en horaires et au niveau de la couverture télévisuelle. Ci-dessous le programme actualisé des 25e et 26e journées de récupération de la Serie A, mais aussi le calendrier des vingt matches qui constitueront les 27e et 28e tours du championnat après le décret du Conseil des ministres qui “clôturait” le Portes du stade italien jusqu’en avril:

Récupération 26 ^ JOUR

Lundi 9 mars 2020

18:30 Sassuolo-Brescia (Sky)

Récupération 25 ^ JOUR

Mercredi 18 mars 2020

15:00 Hellas Verona-Cagliari (DAZN)

18:30 Atalanta-Sassuolo (Sky)

18:30 Turin-Parme (Sky)

à définir Inter-Sampdoria

27 ^ JOUR

Vendredi 13 mars

18:30 Hellas Verona-Naples (Sky)

20h45 Bologne-Juventus (Sky)

Samedi 14 mars

15:00 SPAL-Cagliari (Sky)

18:00 Gênes-Parme (Sky)

20h45 Turin-Udinese (DAZN)

Dimanche 15 mars

12h30 Lecce-Milan (DAZN)

15:00 Atalanta-Lazio (Sky)

15:00 Fiorentina-Brescia (DAZN)

18:00 Inter-Sassuolo (Sky)

20h45 Roma-Sampdoria (Sky)

JOUR 28

Vendredi 20 mars

20h45 Lazio-Fiorentina (Sky)

Samedi 21 mars

15:00 Brescia-Gênes (Sky)

18:00 Sampdoria-Bologne (Sky)

20h45 Juventus-Lecce (DAZN)

Dimanche 22 mars

12h30 Sassuolo-Hellas Verona (DAZN)

15:00 Udinese-Atalanta (DAZN)

15:00 Napoli-SPAL (Sky)

15:00 Cagliari-Torino (Sky)

18:00 Milan-Roma (Sky)

20h45 Parma-Inter (Sky)