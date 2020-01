Ciel ou DAZN? L’émission de Serie A TV du 20 au 22ème jour

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

A travers son site internet, la Ligue de Serie A a fait connaître les avancées et les reports des matches de Serie A 2019/20 jusqu’au 22e tour: par conséquent, la division est également arrivée en matière de couverture télévisuelle, pour la deuxième année consécutive non plus exclusivement mais en partenariat avec deux thématiques: la télévision par satellite, Sky et la plateforme web DAZN. Ci-dessous la division publiée par le site officiel de la Ligue:

JOUR 1 RETOUR

Samedi 18 janvier 2020 15.00 Lazio-Sampdoria SKY

Samedi 18 janvier 2020 18.00 Sassuolo-Torino SKY

Samedi 18 janvier 2020 20h45 Napoli-Fiorentina DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 12h30 Milan-Udinese DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Bologna-Hellas Verona DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Brescia-Cagliari SKY

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Lecce v Inter SKY

Dimanche 19 janvier 2020 18.00 Gênes v Roma SKY

Dimanche 19 janvier 2020 20h45 Juventus-Parme SKY

Lundi 20 janvier 2020 20.45 Atalanta-SPAL SKY

JOUR 2 RETOUR

Vendredi 24 janvier 2020 20h45 Brescia-Milan SKY

Samedi 25 janvier 2020 15.00 SPAL-Bologne SKY

Samedi 25 janvier 2020 18.00 Fiorentina v Genoa SKY

Samedi 25 janvier 2020 20h45 Turin-Atalanta DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 12h30 Inter-Cagliari DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Hellas Verona-Lecce SKY

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Parma v Udinese SKY

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Sampdoria v Sassuolo DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 18.00 Roma-Lazio SKY

Dimanche 26 janvier 2020 20h45 Napoli-Juventus SKY

JOUR 3 RETOUR

Samedi 1 février 2020 15.00 Bologne-Brescia SKY

Samedi 1 février 2020 18.00 Cagliari-Parme SKY

Samedi 1 février 2020 20h45 Sassuolo-Roma DAZN

Dimanche 2 février 2020 12h30 Juventus-Fiorentina DAZN

Dimanche 2 février 2020 15.00 Atalanta v Genoa DAZN

Dimanche 2 février 2020 15.00 Lazio-SPAL SKY

Dimanche 2 février 2020 15.00 Milan-Hellas Verona SKY

Dimanche 2 février 2020 18.00 Lecce-Torino SKY

Dimanche 2 février 2020 20h45 Udinese-Inter SKY

Lundi 3 février 2020 20h45 Sampdoria-Napoli SKY

Suivez en direct et exclusivement le match diffusé sur DAZN! – CLIQUEZ ICI et activez votre abonnement pour voir tous les contenus exclusifs de DAZN

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

15.01 03:30 – Ciel ou DAZN? L’émission de Serie A TV du 20 au 22ème jour

01.01 23:20 – Pérouse, Konaté: “Opportunités contre Naples, mais nous avons échoué”

14.01 23:16 – Coupe d’Italie – Inter-Cagliari 4-1: le compte rendu du match

14.01 23:05 – PHOTOS – Inter-Cagliari, les plus belles images du match signées par TMW

14.01 22:37 – OFFICIEL Sibilla Flegrea, de Naples voici le bébé gardien Maione

14.01 22:27 – Cremonese, Rastelli: “Castrovilli et Strefezza? Des jeunes très intéressants”

14.01 22:08 – RBN, Amoruso: “La Juve frappe en défense? Un gros gros en janvier”

14.01 21:56 – Serie A, record de spectateurs au stade lors du match aller

14.01 21:19 – Turin, Rincon en groupe. Le rapport complet sur Ansaldi et Zaza

14.01 20:34 – Pérouse, Cosmi: “Ceux qui ne veulent pas entraîner Napoli ont des problèmes psychologiques”

14.01 19:59 – Lazio-Cremonese 4-0, le compte rendu du match

14.01 19:36 – Fiorentina-Atalanta, les joueurs d’Iachini appelés: hors Boateng

01.11 19:33 – Milan, la liste des indisponibles: le problème des mollets de Calhanoglu

14.01 19:27 – L’ancien Sissoko prend sa retraite. Message de la Juve: “Bonne chance!”

01.11 19:21 – L’Inter, Zhang veut la Coupe d’Italie: il est interdit de sous-estimer la compétition

14.01 18:48 – Coupe d’Italie, qualification de descente pour la Juve et Milan. Toutes les cotes

14.01 18:36 – Udinese, entraîneur national de rugby anglais à la Dacia Arena avec Gotti

14.01 18:27 – Pérouse, Cosmi sur le VAR: “Arbitre gêné par notre pénalité”

14.01 17:57 – Sampdoria, Barreto de retour dans le groupe: Ramirez poursuit la reprise

14/01 17:46 – LIVE Perugia, Cosmi: “Objectivement supérieure à Naples”

14.01 17:42 – Kulusevski est le “footballeur AIC du mois” de décembre. Les images

14.01 17:12 – TMW RADIO Jacobelli: “Juve, équilibre positif. Naples, la confiance est nécessaire”

14.01 17:01 – Napoli-Perugia 2-0, le compte rendu du match

14/01 16:51 – Fiorentina-Atalanta, Gasperini appelé: il y a Caldara, hors de Châtaignes

14/01 16:33 – TMW RADIO Piccinini: “Napoli flop. Juve, Sarri a besoin de temps”

14.01 16:24 – Samp, Barreto est de retour pour s’entraîner en groupe. Le rapport complet

14.01 16:12 – TMW RADIO Pistocchi: “Eh bien Sarri et Conte. Boccia Napoli et Milan”

14.01 16:03 – Serie A, juge sportif: sept sont disqualifiés. Un tour à Kolarov et Lulic

14.01 15:31 – TMW RADIO D. Canovi: “Inter, Vidal a besoin de plus qu’Eriksen”

14.01 15:27 – Le tournoi de Viareggio s’installe à La Spezia

1er étage

Une expérience de formation en Iran aux côtés d’Andrea Stramaccioni, l’envie et l’enthousiasme de poursuivre une carrière d’entraîneur. Encore une fois avec Strama, pour continuer à grandir et à apprendre. Sebastian Leto, en attendant une nouvelle aventure, fait les cartes pour le championnat de Serie A. Avec un …