Ciel ou DAZN? L’émission de Serie A TV du 20 au 22ème jour

A travers son site internet, la Ligue de Serie A a fait connaître les avancées et les reports des matches de Serie A 2019/20 jusqu’au 22e tour: par conséquent, la division est également arrivée en matière de couverture télévisuelle, pour la deuxième année consécutive non plus exclusivement mais en partenariat avec deux thématiques: la télévision par satellite, Sky et la plateforme web DAZN. Ci-dessous la division publiée par le site officiel de la Ligue:

JOUR 1 RETOUR

Samedi 18 janvier 2020 15.00 Lazio-Sampdoria SKY

Samedi 18 janvier 2020 18.00 Sassuolo-Torino SKY

Samedi 18 janvier 2020 20h45 Napoli-Fiorentina DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 12h30 Milan-Udinese DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Bologna-Hellas Verona DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Brescia-Cagliari SKY

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Lecce v Inter SKY

Dimanche 19 janvier 2020 18.00 Gênes v Roma SKY

Dimanche 19 janvier 2020 20h45 Juventus-Parme SKY

Lundi 20 janvier 2020 20.45 Atalanta-SPAL SKY

JOUR 2 RETOUR

Vendredi 24 janvier 2020 20h45 Brescia-Milan SKY

Samedi 25 janvier 2020 15.00 SPAL-Bologne SKY

Samedi 25 janvier 2020 18.00 Fiorentina v Genoa SKY

Samedi 25 janvier 2020 20h45 Turin-Atalanta DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 12h30 Inter-Cagliari DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Hellas Verona-Lecce SKY

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Parma v Udinese SKY

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Sampdoria v Sassuolo DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 18.00 Roma-Lazio SKY

Dimanche 26 janvier 2020 20h45 Napoli-Juventus SKY

JOUR 3 RETOUR

Samedi 1 février 2020 15.00 Bologne-Brescia SKY

Samedi 1 février 2020 18.00 Cagliari-Parme SKY

Samedi 1 février 2020 20h45 Sassuolo-Roma DAZN

Dimanche 2 février 2020 12h30 Juventus-Fiorentina DAZN

Dimanche 2 février 2020 15.00 Atalanta v Genoa DAZN

Dimanche 2 février 2020 15.00 Lazio-SPAL SKY

Dimanche 2 février 2020 15.00 Milan-Hellas Verona SKY

Dimanche 2 février 2020 18.00 Lecce-Torino SKY

Dimanche 2 février 2020 20h45 Udinese-Inter SKY

Lundi 3 février 2020 20h45 Sampdoria-Napoli SKY

1er étage

«Nous devons avoir l’esprit jusqu’à présent, celui de l’équipe en tant que mentalité et caractère. Nous allons redevenir comme ça ». L’entraîneur de Pordenone, révélation du championnat de Serie B, s’entretient avec TuttoMercatoWeb en vue de la reprise du tournoi.

Vendredi défi Frosinone.

« Il est …