Ciel ou DAZN? L’émission de Serie A TV du 20 au 22ème jour

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

A travers son site internet, la Ligue de Serie A a fait connaître les avancées et les reports des matchs de Serie A 2019/20 jusqu’au 22e tour: par conséquent, la division est également arrivée en matière de couverture télévisuelle, pour la deuxième année consécutive non plus exclusivement mais en partenariat avec deux thématiques: la télévision par satellite, Sky et la plateforme web DAZN. Ci-dessous la division publiée par le site officiel de la Ligue:

JOUR 1 RETOUR

Samedi 18 janvier 2020 15.00 Lazio-Sampdoria SKY

Samedi 18 janvier 2020 18.00 Sassuolo-Torino SKY

Samedi 18 janvier 2020 20h45 Napoli-Fiorentina DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 12h30 Milan-Udinese DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Bologna-Hellas Verona DAZN

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Brescia-Cagliari SKY

Dimanche 19 janvier 2020 15.00 Lecce v Inter SKY

Dimanche 19 janvier 2020 18.00 Gênes v Roma SKY

Dimanche 19 janvier 2020 20h45 Juventus-Parme SKY

Lundi 20 janvier 2020 20.45 Atalanta-SPAL SKY

JOUR 2 RETOUR

Vendredi 24 janvier 2020 20h45 Brescia-Milan SKY

Samedi 25 janvier 2020 15.00 SPAL-Bologne SKY

Samedi 25 janvier 2020 18.00 Fiorentina v Genoa SKY

Samedi 25 janvier 2020 20h45 Turin-Atalanta DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 12h30 Inter-Cagliari DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Hellas Verona-Lecce SKY

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Parma v Udinese SKY

Dimanche 26 janvier 2020 15.00 Sampdoria v Sassuolo DAZN

Dimanche 26 janvier 2020 18.00 Roma-Lazio SKY

Dimanche 26 janvier 2020 20h45 Napoli-Juventus SKY

JOUR 3 RETOUR

Samedi 1 février 2020 15.00 Bologne-Brescia SKY

Samedi 1 février 2020 18.00 Cagliari-Parme SKY

Samedi 1 février 2020 20h45 Sassuolo-Roma DAZN

Dimanche 2 février 2020 12h30 Juventus-Fiorentina DAZN

Dimanche 2 février 2020 15.00 Atalanta v Genoa DAZN

Dimanche 2 février 2020 15.00 Lazio-SPAL SKY

Dimanche 2 février 2020 15.00 Milan-Hellas Verona SKY

Dimanche 2 février 2020 18.00 Lecce-Torino SKY

Dimanche 2 février 2020 20h45 Udinese-Inter SKY

Lundi 3 février 2020 20h45 Sampdoria-Napoli SKY

