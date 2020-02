CingRacing continue sur une lancée et bat San Lorenzo

L’équipe Avellaneda a profité de son bon moment et l’a transféré au Nouveau Gasomètre pour prendre les trois points de la maison de San Lorenzo. Ils ont vaincu le cyclone pendant la majeure partie du jeu et n’ont pas eu à souffrir beaucoup. L’équipe de Monarriz a laissé une mauvaise image dans son stade et est partie au milieu de murmures. Le but de La Academia a été marqué par Mauricio Martínez.

La course a inhibé San Lorenzo et a géré le jeu à volonté

⚽️🎓 Terminé la première partie du nouveau gazomètre @ SanLorenzo 0 🆚 1 #Racing

⚽️ 30 ’@ Mmartinez_10 #RacingPositive pic.twitter.com/RWszLS5KXV

– Racing Club 🏆 (@RacingClub) 22 février 2020

Bien que le résultat ne reflète pas une nette domination de l’un sur l’autre, pendant toute la durée du match de course, il a été de loin supérieur à San Lorenzo. La sortie nette par le bas et l’obsession de prendre possession du ballon ont été les clés du succès. Racing est une équipe compacte qui noie votre adversaire et ne vous laisse pas penser quand il a le ballon. Le but a été fait par Mauricio Martínez tête première à 29 ′.

Le cyclone a souffert et n’avait aucune idée du jeu

⏱ Fin du match dans le Bidegain. pic.twitter.com/gkURazbjBa

– San Lorenzo (@SanLorenzo) 22 février 2020

L’équipe de Monarriz a subi le match presque entièrement, elle n’a pas pu bien s’installer sur le terrain et a dû s’adapter aux conditions proposées par son rival. La plus grande nouveauté a été la fête de “Nacho” Piatti, qui après plusieurs années est revenu habiller la chemise du Barça. L’un des jeux les plus clairs qu’ils ont eu est le produit d’une décision arbitrale controversée selon laquelle il a compris que le gardien de but du Racing avait reçu une passe de Marcelo Diaz et il l’a saisie avec sa main. Il y a beaucoup à améliorer dans ce championnat restant.

Le plus de la victoire: la Coupe Libertadores CONMEBOL

Avec cette victoire, l’équipe de Sebastián Beccacece s’est approchée des premières positions de la Super League, totalisant 35 points, un de moins que les Argentinos Juniors et lorsqu’ils sont quatrièmes du tableau, ils sont actuellement dans la zone de classement à l’autre. Copa Libertadores. La victoire de Racing n’était pas une coïncidence aujourd’hui, ils la méritaient car tout le monde a très bien joué et fait son travail, des partants aux remplaçants entrés en seconde période.