Cinq anciens joueurs qui amélioreraient Man Utd en ce moment

Un rapport a été publié jeudi matin selon lequel Manchester United était alignant un mouvement pour Carlos Tevez. Et bien que ce rapport ait probablement encore moins dans ses jambes que celui de 35 ans, de nombreux anciens membres du groupe de United amélioreraient certainement cette équipe actuelle. Voici cinq d’entre eux…

Romelu Lukaku

United a été à court de boucs émissaires cette année. C’était Fred pendant un moment, mais en fait il a été moins merdique que beaucoup d’entre eux. La saison dernière, bien sûr, c’était Romelu Lukaku.

L’international belge n’a pas passé un très bon moment à Old Trafford et certaines critiques ont été méritées. Mais il semblait être terni par la brosse United DNA plus que presque n’importe qui avant lui. “Il n’est pas un attaquant de Manchester United” était la ligne classique autour de nous, car toute conscience de l’endroit où se trouvait et se trouve United en tant que club a été complètement ignorée. Ce n’est pas Andy Cole, Ruud van Nistelrooy ou Wayne Rooney, mais ce sont des attaquants qui ont remporté le titre.

“Si vous avez bien fait votre recrutement, vous n’auriez pas à vous fier aux enfants.”

«Comment avez-vous laissé Lukaku partir et Sanchez partir? Et il n'y a personne pour les remplacer… Des plats martiaux pour tromper. »

Mais comme le conseil d’administration, Ole Gunnar Solskjaer et les fans sont désespérés de nous le rappeler, United ne court plus le titre. Ce qui aurait peut-être valu la peine d’être réalisé il y a six mois, alors qu’ils avaient encore l’attaquant qui a marqué un doublé contre leur derniers conquérants Burnley sur leurs livres.

Ander Herrera

Permettre à Herrera de partir pour rien en été est une tâche déroutante, même selon les normes de United. Surtout quand il a commencé près de la moitié de ses matchs en Premier League, et particulièrement quand ils n’ont fait aucun effort pour le remplacer.

L’Espagnol avait le pourcentage de passes le plus élevé (95,1%) et a réalisé le plus grand nombre de plaqués (3,7 pour 90) de tous les joueurs de United en Premier League la saison dernière. Et quand Herrera a été apte pour son nouveau club, le Paris Saint-Germain, il a joué, en grande partie parce qu’il est un très bon milieu de terrain. Souvent devant Leandro Paredes, qui a bien sûr été liée à un transfert d’argent vers United.

Angel Di Maria

Di Maria a commencé sa carrière à United en feu, avec trois buts et six passes décisives lors des 12 premiers matchs de la saison 2013/14. Mais il ne fallut pas longtemps avant que le virus United ne prenne le contrôle des cellules de son être et ne modifie son code génétique du Real Madrid presque parfait en l’ADN United défectueux, écrasant son âme et dissolvant toute confiance qu’il avait apportée avec lui de Los Blancos. L’Argentin ne pouvait pas attendre de partir après que les fans de United se soient complètement retournés contre lui à la fin de sa saison solitaire à Old Trafford. Et Di Maria a continué à prouver, saison après saison avec le PSG, qu’il est un footballeur de classe mondiale, tout comme il l’avait fait avant son virage d’un an à Manchester.

Ne pensez pas que vous aurez besoin d'un lecteur de lèvres professionnel pour déchiffrer ce que Angel Di María a crié aux fans de United lors des célébrations de buts

Wilfried Zaha

Zaha a joué 28 minutes de football en Premier League pour United après que Ferguson l’a signé en janvier 2013, avant de le revendre à Crystal Palace pour un tiers de ce prix. La suggestion à l’époque était qu’il n’était pas prêt pour un si grand club et après un transfert de prêt relativement maigre vers une ville de Cardiff gérée par Solskjaer, les Red Devils l’ont abandonné. Des rapports plus tôt cette saison suggèrent que United est préparer un déménagement de «plus de 70 millions de livres sterling» pour ramener Zaha en été. Oups.

Jonny Evans

Sir Alex Ferguson a décrit Evans comme «le meilleur défenseur du pays» en 2012 et a été stupéfait lorsque Louis van Gaal l’a laissé aller à West Brom en 2015. Leicester a concédé 24 buts avec Evans et Caglar Soyuncu comme défenseurs centraux cette saison, cinq de moins que United, qui a maintenant l’ancien capitaine des Fox, Harry Maguire, comme capitaine. Les renards ont fait l’une des meilleures décisions de la saison.

Maguire a eu une première saison décente à Old Trafford dans des circonstances très difficiles et doit – au moins occasionnellement – regarder avec envie ses coéquipiers de Leicester jouer un grand football et recevoir un peu plus qu’un haussement d’épaules s’ils perdent un match. Mais ils ne perdent pas souvent, et c’est en grande partie à Evans, qui joue toujours un peu pire que Maguire à son meilleur.

