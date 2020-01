Cinq attaquants Man Utd pourraient signer un prêt …

S’ils ne l’avaient pas fait auparavant (ils l’ont fait), Manchester United a maintenant besoin d’un attaquant ce mois-ci après les nouvelles du licenciement de Marcus Rashford. Ole Gunnar Solskjaer a déclaré dimanche que les Red Devils pourraient chercher une solution à court terme. Mais quels contrats à terme United pourrait-il emprunter?

Edinson Cavani (PSG)

Le diagnostic de Rashford est devenu public quelques heures seulement avant que Thomas Tuchel ne révèle que Cavani avait demandé à pouvoir quitter le PSG. Coïncidence?

Eh bien, oui, mais cela ne signifie pas que la star de l’Uruguay n’est pas une option attrayante. Cavani a été l’étrange homme parmi Kylian Mbappe, Neymar et Mauro Icardi trop souvent à son goût et le joueur de 32 ans veut s’éloigner du Parc des Princes pour jouer au football.

Le PSG a accepté à contrecœur la demande de Cavani mais il ne partira qu’à leurs conditions. L’Atletico Madrid s’est vu refuser une offre de 8,5 millions de livres sterling, le PSG recherchant peut-être le triple de ce chiffre à vendre six mois avant de repartir pour rien.

Qu’ils vendent Cavani ou le prêtent jusqu’à l’expiration de son contrat, cela ne fait aucune différence pour le PSG. Il ne serait donc pas logique de rejeter 8,5 millions de livres sterling de l’Atletico pour accepter ensuite des frais de prêt moins élevés de United. Et Ed Woodward ne voudra pas payer ce genre d’argent pour une signature de prêt. Surtout après avoir obtenu son doigts brûlés par l’Atletico sur Radamel Falcao.

Si United doit signer Cavani, qui a marqué un but en championnat tous les 1,4 matchs pour le PSG et Napoli depuis 2010, il faudrait sûrement un arrangement plus permanent.

Krzysztof Piatek (Milan AC)

Le retour de Zlatan Ibrahimoivc au Milan AC rend Piatek plus dispensable. L’attaquant polonais n’a déménagé à San Siro qu’en provenance de Gênes en janvier dernier, mais il a déjà été jugé excédentaire après seulement un an pour les Rossoneri, qui a échoué après un début impressionnant.

Piatek a marqué huit buts lors de ses 11 premiers matches de Serie A pour Milan au cours de la deuxième moitié de la saison dernière, mais seulement cinq – trois sur penalty – ont suivi depuis le début du mois d’avril. Depuis qu’il a été remplacé par Zlatan lors d’un match nul et vierge à Sampdoria, le joueur de 24 ans a été obligé de s’asseoir et de regarder.

Spurs et Aston Villa, tous deux sinon plus désespérés pour un avant-centre que United, aimaient Piatek mais les deux clubs auraient envisagé un prêt. Milan serait disposé à laisser partir l’avant-centre, mais seulement s’il s’agit d’un mouvement permanent, et qui leur rendrait la grande majorité des 30 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Gênes il y a un an.

Ce serait probablement un non-départ pour United, avec même une option ou une obligation d’achat en été peu attrayante pour les Red Devils. De plus, il y a des craintes que Piatek, un braconnier de but, ait du mal dans un camp uni dépourvu de créativité.

Mario Gotze (Borussia Dortmund)

L’attaquant du Borussia Dortmund pourrait aider à remédier à ce manque de créativité. Au moins, le Mario Gotze d’il y a six ans pourrait…

Le vainqueur de la Coupe du monde a du mal à gagner du temps à Dortmund cette saison et ses perspectives ne devraient pas être aidées par Erling Haaland snobing United et déménager en Allemagne à la place. Signer le mec que leur cible principale a remplacé au club qu’il a choisi de rejoindre n’est pas un bon look pour un club aussi préoccupé par l’optique que United, mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées.

Gotze, autrefois considéré comme le Messi allemand, a, selon ses propres mots, «été au sommet et au fond». En ce moment, il est quelque part près du milieu de ces deux extrêmes et il semble qu’un autre éloignement de Dortmund pourrait l’aider à faire le prochain effort.

On ne peut pas oublier que Gotze n’a toujours que 27 ans, même si on dirait qu’il a été dans la vie. Son prochain mouvement, à venir cet été, à moins que Dortmund n’accepte de nouveaux termes avec l’attaquant, sera sûrement son dernier grand. Quelques mois d’impressionner à Old Trafford amélioreraient certainement ses perspectives, et la polyvalence de Gotze pourrait plaire à Solskjaer, qui a envie d’Anthony Martial – aussi désireux que Martial veuille quoi que ce soit – de jouer l’avant-centre quand il est en forme.

Fernando Llorente (Napoli)

United était fortement lié à une décision de Llorente à la fin de la fenêtre de transfert d’été, lorsque l’ancien attaquant espagnol était encore agent libre après sa libération par Tottenham. Mais les Red Devils ont opté contre cette décision, apparemment parce que Solskjaer tenait à éviter les signatures «d’urgence» qu’ils pourraient regretter plus tard. Cela a fonctionné à merveille…

Au lieu de cela, Napoli a pris Llorente mais ils ne semblent pas trop gênés de l’utiliser. Le joueur de 34 ans a marqué trois buts en trois départs en Serie A mais Gennaro Gattuso ne lui a accordé que 27 minutes sur cinq matches de Serie A depuis qu’il a succédé à Carlo Ancelotti en décembre.

Les rapports suggéraient que Napoli avait offert Llorente aux Spurs pour aussi peu que 1,7 million de livres sterling, mais Daniel Levy n’allait jamais payer de l’argent réel pour un joueur qu’il avait laissé partir gratuitement il y a à peine six mois.

Si United entre dans les derniers jours de la fenêtre n’ayant pas réussi à trouver une solution d’attaquant – qui, avouons-le, est le scénario le plus probable – alors Llorente pourrait finalement recevoir l’appel de Solskjaer.

Luka Jovic (Real Madrid)

United serait en train de parcourir l’Europe pour les milieux de terrain qu’ils pourraient emprunter auprès des meilleurs clubs en raison de l’incapacité du joueur à obtenir un match régulier. S’ils appliquent les mêmes critères à leur recherche d’attaquant, Jovic conviendrait certainement.

Le tueur à gages serbe a déménagé au Real cet été depuis l’Eintracht Frankfurt, qui a magnifiquement inversé la tendance, vendant pour plus de 50 millions de livres sterling seulement un mois et demi après avoir pris l’option d’acheter Jovic de Benfica pour 6,2 millions de livres sterling.

Malgré les dépenses importantes, le Real a gardé Jovic sur le banc pendant la majeure partie de la saison. Il n’a commencé que cinq matches en Ligue des champions ou en Liga, marquant un seul but – un cinquième avec un temps de blessure dans une victoire à domicile 5-0 sur Leganes, alors en bas.

Il y a eu des bruits de Madrid suggérant que le Real pourrait être disposé à autoriser Jovic à aller ailleurs en prêt pour obtenir le temps de jeu qu’il a si clairement besoin de développer. L’attaquant – le junior de Rashford d’ici environ un mois – est peu susceptible de proposer une option ou une obligation d’achat, car il est peu probable que le Real soit prêt à le radier pour le moment. Six mois à Old Trafford pourraient être exactement ce dont il a besoin pour renforcer sa confiance et sa valeur.

