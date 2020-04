Cinq changements par match, l’idée trouve une large acceptation. Quels changements et qui en bénéficieraient le plus

Si le championnat reprend fin mai-début juin, si trois matchs se jouent tous les 8 jours à des températures élevées, il vaut peut-être mieux augmenter le nombre de remplacements pendant les 90 ‘de 3 à 5. Le Corriere dello Sport reprend l’idée proposée ces dernières heures par Claudio Ranieri, aujourd’hui technicien de la Sampdoria. Une idée – nous lisons – qui a trouvé une large acceptation et avant la reprise du championnat sera discutée et éventuellement approuvée.

Ce qui change – Le but ultime est de protéger la santé des joueurs qui arrivent après une pause de deux mois, mais il ne fait aucun doute que la nouveauté changera également de manière significative l’équilibre de chaque jeu. Dès le lendemain, les entraîneurs pouvaient littéralement annuler leur entraînement d’une heure à l’autre, remplaçant également 4 joueurs tous ensemble dans l’intervalle et laissant le dernier changement disponible en cas de blessure. En faisant tourner autant d’interprètes, ils pourraient également modifier le formulaire à plusieurs reprises et il est possible de renverser des matchs qui semblent perdus au bout d’une heure.

Les bénéficiaires – La nouvelle règle, une fois approuvée – le Corriere dello Sport continue – apportera des avantages aux grandes équipes, aux plus riches, à celles qui ont un grand personnel et des doubles titulaires pour chaque rôle. Nous ne savons pas comment seront les nouveaux calendriers, mais si les matchs de Champions et d’Europa League vont s’insérer parmi ceux du championnat, il n’y aura qu’une seule équipe pour ne pas profiter particulièrement du changement, la Lazio. Les deux autres concurrents du Scudetto, de la Juventus et de l’Inter en bénéficieront davantage.