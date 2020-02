Cinq conseils pour une stratégie de paris sportifs enrichissante

LEICESTER, ANGLETERRE – 07 MAI: Le capitaine Wes Morgan de Leicester City lève le trophée de Premier League alors que les joueurs célèbrent les champions de la saison après le match de Premier League de Barclays entre Leicester City et Everton au King Power Stadium le 7 mai 2016 à Leicester, Royaume-Uni . (Photo de Michael Regan / .)

Parier sur le sport est un passe-temps universellement populaire, qui remonte à l’aube de la civilisation humaine. Les paris sportifs n’ont jamais été aussi faciles ni plus accessibles qu’aujourd’hui; néanmoins, le succès peut rester insaisissable. Si vous souhaitez aller un peu plus loin que le botté occasionnel lors d’un grand événement, vous aurez besoin d’une stratégie pour rester dans le noir. Avec un peu de persévérance et de maîtrise de soi, vous pourriez même vous retrouver à faire des profits.

Après avoir consulté notre guide de paris, vous pouvez trouver un bookmaker en visitant https://mrcasinova.com/betting/ – tous garantis sous licence et dignes de confiance. Nous ne pouvons pas vous promettre de devenir millionnaire du jour au lendemain, mais avoir une stratégie vous aidera à faire pencher la balance en votre faveur.

Conseils pour une stratégie de paris sportifs enrichissante

Astuce 1: Stick to One Sport

C’est bien d’avoir des flottements occasionnels sur les chevaux ou de participer à une tradition de paris annuels avec des amis, mais cela ne vous rapportera généralement pas beaucoup d’argent. Si vous voulez toujours obtenir de bons rendements, vous devez être un expert dans le sport que vous avez choisi. Obtenez votre visage d’étude et apprenez tout ce que vous pouvez sur le jeu. Il est également conseillé de conserver vos paris dans une seule ligue, par exemple la Premier League anglaise. Si vous vous y tenez assez longtemps, vous aurez autant d’informations que les bookmakers – sinon plus.

Astuce 2: Restez au frais

Le sport inspire une grande passion, mais une tête brûlante mènera à des paris imprudents. Il est important de rester cool et impartial lors du calcul de votre prochain pari. Vous devriez probablement ne pas participer à des événements qui impliquent vos équipes ou joueurs préférés, ou inversement ceux pour lesquels vous n’aimez pas ardemment. Cela peut sembler banal de dire que vous devez parier avec votre tête et non avec votre cœur, mais c’est le piège dans lequel les gens tombent le plus souvent. Inutile de dire que vous ne devez parier que lorsque vous êtes sobre et lucide.

Astuce 3: Soyez discipliné

Avant même de commencer, cartographiez un système et ne vous en écartez pas. Cela devrait impliquer de définir un budget quotidien, hebdomadaire ou mensuel pour vos dépenses de paris sportifs, et ne jamais être tenté de les dépasser. Vous devrez également décider quel devrait être votre pari maximum, en pourcentage de votre budget total. Gardez une trace de tous vos paris, gains et pertes – cela vous aidera à identifier les modèles et à améliorer la façon dont vous pariez au fur et à mesure. La tenue de dossiers nous empêche également de nous mentir sur la façon dont nous nous comportons; quelque chose dont nous sommes tous coupables parfois.

Astuce 4: Jouez le long jeu avec vos paris sportifs

Les paris sportifs ne font jamais la une des journaux que lorsque quelqu’un tire un énorme profit d’un résultat improbable – comme le fan qui a empoché 200 000 £ sur un pari de 100 £ lorsque Leicester City a remporté la Premier League en 2016. La réalité des paris sportifs réussis est un peu moins spectaculaire. Si vous placez des paris petits et cohérents au fil du temps, vous êtes plus susceptible de l’emporter à long terme. Rappelez-vous que vous récupérez toujours votre mise sur une victoire, donc même un pari à courte cote réussi fera un profit.

Astuce 5: Sortez pendant que tout se passe bien

La plupart des bookmakers ont la possibilité de retirer plus tôt, pour une partie de ce que votre gain aurait été. Reprenant l’exemple de Leicester, un fan a perdu son sang-froid et a encaissé un peu plus de 70 000 £. En fin de compte, Leicester a gagné et le fan aurait pu en faire plus, mais considérez que la mise initiale était de 50 £, et la décision semble assez raisonnable. La technologie mobile permet désormais les paris en jeu, donc si vous êtes en avance mais que le résultat final peut vous laisser les mains vides, vous pouvez toujours utiliser l’option de retrait.

Photo principale

Intégrer à partir de .