Cinq erreurs de Premier League Fantasy que vous commettrez en janvier

Avec l'arrivée d'un nouveau Wildcard et d'une fenêtre de transfert de janvier, la nouvelle décennie est sur le point de faire des ravages dans votre équipe FPL.

2020. L'année de clarté, de netteté, de ne pas oublier de placer votre équipe FPL avant une date limite en milieu de semaine.

Avec de nombreux matchs à venir en janvier, le moment est venu de se concentrer vraiment sur des trucs ennuyeux comme les Double Gameweeks, les blessures 50-50 et tout ce qui pourrait vous donner un avantage compétitif dans vos mini-ligues.

Mais même si vous prendrez probablement des résolutions FPL alors que l’horloge sonne à minuit – 12 heures et 30 minutes avant l’hôte de Brighton, Chelsea – tout ne se passera pas comme prévu.

En fait, janvier peut être une période mortelle de l'année pour vos prospects Fantasy.

Oui, la Wildcard nouvellement déverrouillée promet une herbe plus verte, tandis qu'une multitude de nouveaux visages pourraient arriver à Manchester United, Spurs et même Chelsea, dont l'équipe "set and oublier" se souvient juste de ses informations de connexion.

Mais ces cadeaux peuvent faire plus de mal que de bien.

Rappelez-vous à quel point Gonzalo Higuain était tentant à 9,5 millions de livres sterling?

Et cela ne veut rien dire des agencements, coincés de façon dégoûtante dans le calendrier comme farcir une dinde crue. Les gestionnaires feront tourner les gros joueurs; Diego Rico sortira de votre banc pour 1 point.

Voici sept erreurs FPL que vous devez faire en janvier.

1. Vous obtiendrez un nouveau jouet brillant, puis vous voudrez immédiatement le retourner

Higuain. Sanchez. Torres. Les arrivées en janvier peuvent sembler être le meilleur cadeau de fin de Noël, mais elles sont souvent du charbon dans le bas de votre côté Fantasy.

Vous pouvez le voir maintenant: Erling Braut Haaland (9,0 millions de livres sterling) signé par la moitié de la communauté FPL, seulement pour être largement dominé par Teemu Pukki.

Je peux dire par expérience – vendre un Mohamed Salah historique pour signer Sanchez en janvier 2018, pour être précis – qu'il vaut la peine d'attendre quelques matchs.

2. Tu vas encore tomber amoureux de Bournemouth

Ou, pour le dire autrement, vous accorderez trop d'attention à ces luminaires «verts».

Le célèbre et fiable Bournemouth d'Eddie Howe a ouvert la campagne 2019-2020 avec des rencontres contre deux équipes promues: Sheffield United, qui avait l'air condamné, et a remonté à la hâte Aston Villa.

Ces jeux faciles ont suscité un énorme intérêt pour les attaquants de Bournemouth.

Callum Wilson, Josh King et Ryan Fraser appartenaient tous à plus d'un million de patrons FPL – environ un sur sept d'entre nous.

Au cours de ces deux matchs, seul King a trouvé le filet, et c'était à cause d'une pénalité.

Mon bonheur est entre les mains de Callum Wilson. Bro, ne me laisse pas tomber 😂 # FPL pic.twitter.com/o618DnjhRL

– Argentum⚡ (@SonOfAlia) 9 août 2019

Comparez ces chiffres de propriété à ceux de Pukki, dont l'équipe de Norwich a commencé contre Liverpool. Seulement 150 000 patrons avaient confiance dans le Finlandais.

La leçon ici est que se concentrer sur la difficulté des appareils peut vous faire oublier que Bournemouth est de la merde.

Et pourtant, vous êtes sur le point de refaire exactement la même chose, les Cerises face à West Ham, Watford, Norwich et Brighton en janvier.

Ne le fais pas.

3. Vous allez vendre un actif à Liverpool et le regretterez

Après un week-end de matchs de coupe, GW22 lance un grand dilemme de sélection.

Liverpool doit se rendre à Tottenham avant d'accueillir Manchester United le week-end suivant. Pendant cette période, Manchester City affrontera des adversaires infiniment plus faciles à Aston Villa et Crystal Palace.

Avec le Wildcard brûlant un trou dans votre poche, il pourrait être extrêmement tentant de perdre Mohamed Salah, Sadio Mane ou les représentants de Liverpool que vous avez dans votre équipe.

Mais Salah a déjà marqué contre des joueurs comme Arsenal, Spurs et City cette année, et Mane est sans doute le meilleur joueur de la ligue.

Ils sont tout simplement trop bons pour être perdus.

4. Vous passerez trop de temps à penser aux gardiens de but

Les gardiens n'ont pas plus de gloire dans FPL que dans la vie réelle.

La différence entre le «meilleur» (Schmeichel / Ramsdale) et le «pire» (Kepa) cette saison est inférieure à 30 points, tandis que l'attaquant de premier choix Jamie Vardy a près de 100 points de plus que l'attaquant de premier choix Joelinton.

Regardez Ederson, par exemple, qui a six draps propres et 58 points. David de Gea a deux draps propres mais n'est que légèrement en retard sur 53 points.

Le prénom sur votre feuille d'équipe n'a pas vraiment d'importance.

Tout le monde s'enthousiasme pour Ramsdale, calme-toi, il ne jouera pas à Chelsea chaque semaine

– FPL_Dave (@FPL_Beer_Club) 15 décembre 2019

5. Vous manquerez la date limite du Nouvel An

Bien que vous ne puissiez pas classer la célébration du Nouvel An comme une «erreur», il y a de fortes chances que vous oubliez de vous lever tôt le lendemain avant Brighton contre Chelsea.

Un problème similaire s'applique aux matchs postérieurs à Noël, les premiers matchs de GW20 ayant lieu juste un jour après le dernier match de GW19.

Mais avec de vrais gestionnaires qui font leur propre bricolage, peut-être que dormir pendant tout le mois est votre meilleure option.

Par Benedict O’Neill

