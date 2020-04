Cinq fissures qui se sont retirées après 40

1. Javier Zanetti

Il est arrivé à l’Inter en juin 1995 sans savoir qu’il ne jouerait plus pour une autre équipe pendant toute sa carrière. 19 ans plus tard, atteignant presque 41 ans, il a disputé son dernier match en tant que joueur professionnel avec le maillot neroazzurra lors de la victoire 4-1 contre la Lazio, pour la 37e date de la Ligue italienne 2013/14. Au milieu, il a récolté 5 Scudettos, 4 Coupes d’Italie, 4 Super Coupes d’Italie, une Ligue des Champions et une Coupe UEFA. Il a participé à deux Coupes du monde et cinq Coupes de l’America, en plus d’être pendant de nombreuses années le joueur avec le plus de matchs disputés dans l’histoire de l’équipe nationale argentine.

2. Alessandro Del Piero

Il est né footballeur à Padoue où il a joué deux saisons entre 1991 et 1993. Puis 19 saisons arriveront au plus haut niveau en Juve, où il obtiendra 6 Scudettos, une Serie B, une Coupe d’Italie, une Ligue des champions, une Super Coupe d’Europe, un Coupe Intertoto et Coupe Intercontinentale. Champion du monde en 2006, avant de prendre sa retraite après 40 ans, il a eu le plaisir de jouer en Australie et en Inde.

3. Paolo Maldini

25 saisons dans l’un des clubs les plus importants du monde, comme Milan, tout le monde ne l’a pas fait. L’un des meilleurs défenseurs de toute l’histoire a remporté 26 titres tout au long de cette période, dont 7 Scudettos et 5 Champions League. Il a pris sa retraite en 2009 à près de 41 ans, clôturant une carrière légendaire.

4. Ryan Giggs

Ryan Giggs est arrivé à Manchester United à l’âge de 16 ans et a quitté la porte d’entrée avec près de 41 ans. Au milieu, il a eu le temps de devenir une légende et d’être le joueur avec le plus de matchs joués au club, remportant 31 titres locaux et 5 titres internationaux. , dont deux Champions League. Le 6 mai 2014, il a fait ses adieux à son équipe d’Old Trafford lors de la victoire 3-1 contre Hull City.

5. Francesco Totti

La plus grande idole de l’histoire de Rome. 25 saisons consécutives depuis 1992/93 portant le maillot club dans lequel il a remporté 5 titres, dont le Scudetto 2001. Avec Azzurra, il a été proclamé champion du monde en Allemagne 2006. Son dernier match s’est joué le 28 mai 2017 contre Gênes avec près de 41 ans.