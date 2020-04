14 mai 1998: Alan Shearer et Chris Sutton de Blackburn Rovers célèbrent avec le trophée de Premiership après avoir remporté le titre de Premiership lors du match de Premiership FA Carling contre Liverpool joué à Anfield à Liverpool, en Angleterre. Le match s’est terminé par une victoire 2-1 pour Liverpool, cependant, Blackburn Rovers a décroché le titre des mains de Manchester United malgré sa défaite. Crédit obligatoire: Clive Brunskill / Allsport

La Premier League a connu des moments sensationnels depuis sa première campagne en 1992. Revenons donc à cinq grands moments de la Premier League.

Cinq grands moments de la Premier League

1. Le retour des Rovers et un moment joyeux pour le roi Kenny

Ce n’est pas souvent qu’une équipe perd le dernier jour de la saison et finit toujours par devenir championne de la Ligue, mais c’est exactement ce qui est arrivé aux Blackburn Rovers.

En 1994/1995, Blackburn a affronté Manchester United pour la couronne de Premier League. L’équipe de Kenny Dalglish avait besoin d’une victoire le dernier jour pour assurer le titre. Quels étaient leurs adversaires? Les vieux garçons de Dalglish Liverpool, à Anfield.

Rovers a ouvert le score après 20 minutes. Stuart Ripley a joué le ballon à Alan Shearer, qui a trouvé le but. L’espoir de titre des équipes d’East Lancashire a été renforcé par le score à Upton Park alors que West Ham United menait les Red Devils 1-0.

Avant la pause, il semblait que tout allait dans le sens de Blackburn, le titre ressemblant à une formalité. Mais les choses allaient changer dans les 45 dernières minutes de la saison.

Une autre tournure dans la course au titre

Dix minutes après la pause, Brian McClair a égalisé pour United à Upton Park. La nouvelle a atteint Anfield, ce qui a peut-être eu un effet d’entraînement sur l’escouade Blackburn. Pas après que John Barnes ait mis les scores à niveau.

Les deux équipes ont raté de grandes occasions au cours des dix dernières minutes de leurs rencontres. Sur le Merseyside, Alan Shearer a braqué son tir tardif sur la barre transversale, tandis que dans la capitale, les Red Devils ont raté plusieurs de leurs chances.

Andy Cole a joué deux fois en tête-à-tête avec le gardien des Hammers Ludek Miklosko, mais a été refusé par le Tchèque à deux reprises.

Quelques instants plus tard, et maintenant dans le temps d’arrêt, une remise en jeu a provoqué une brouille dans la surface de réparation. Le ballon tomba sur Mark Hughes, son tir effacé de la ligne par l’Américain Tim Breaker.

De retour à Anfield et également à la 90e minute, David Batty a fait tomber Steve McManaman hors des sentiers battus; Jamie Redknapp a tiré le coup franc et l’a dépassé Tim Flowers pour donner la tête à Liverpool.

Là où Jamie semblait avoir mis fin au rêve de Rovers, son père Harry en a fait une réalité. Malgré une vague d’attaques tardives, West Ham a tenu le coup, ce qui signifie que Blackburn était champion de la Ligue, pour la première fois depuis 1914.

Les scènes à Anfield étaient incroyables, tout Anfield était en fête, les supporters de Liverpool et de Blackburn, Kenny Dalglish a été accueilli avec un câlin par un supporter de Liverpool portant un foulard Blackburn.

C’est sans aucun doute l’apogée de l’histoire de Blackburn, créant des souvenirs qui dureront mais les supporters ne s’amélioreront pas, Dalglish quitte son poste de manager cet été-là et décline, se reléguant en 1999.

2. La grande évasion de Leicester City

Nous savons tous que Leicester City a connu son plus grand moment de Premier League en 2016. Nous allons donc nous concentrer sur l’année précédente.

En avril 2015, les Foxes étaient au plus bas de la division, sept points de sécurité et étaient susceptibles de faire un retour instantané au championnat.

Mais s’il y a une chose que leur devise nous a montré, c’est que les Renards ne démissionnent jamais. Leicester a remporté quatre matchs consécutifs en avril. Cela comprenait un dernier vainqueur du souffle de Jamie Vardy contre West Bromwich Albion, ainsi qu’une victoire 1-0 contre les rivaux de relégation Burnley. Ces victoires cruciales les ont fait sortir des trois derniers.

Le mois se terminerait par une défaite 3-1 contre Chelsea, qui remporterait la ligue. Leicester est toujours resté hors de la zone de largage, mais seulement sur la différence de buts et par le fait que Sunderland, 18e, a joué un match de moins.

Mais l’équipe des East Midlands a compensé la défaite contre les futurs champions – ils gagneraient leurs deux prochains matchs contre Southampton et Newcastle.

Lors de l’avant-dernier match de la saison, un match nul 0-0 à Sunderland a assuré la sécurité de Leicester. Couronnement d’un acte d’évasion vraiment remarquable et l’un des grands moments de l’histoire des Renards.

3. Offre spéciale Dalian Atkinson’s Selhurst Park

En octobre 1992, Aston Villa s’est rendue à Selhurst Park pour jouer à Wimbledon. À la 77e minute, Dalian Atkinson a ramassé le ballon près de la ligne médiane et a effectué une course en solo.

Wimbledon, connu pour ses tactiques sans doute rudes – qui leur ont donné le surnom de “The Crazy Gang” – a essayé de vaincre Atkinson. Cependant, il est resté debout et s’est séparé des joueurs du sud de Londres.

Avec trois joueurs de Wimbledon autour de lui, l’avant-centre de la Villa a décidé d’avoir une fissure au but à 25 mètres. Il a jeté le ballon au-dessus de la tête du gardien des Dons Hans Segars et a trouvé le fond du filet.

L’objectif a été suivi d’une célébration emblématique. L’attaquant né à Shrewsbury a couru vers le contingent Villa, a étendu ses bras et a haussé les épaules.

L’arrivée aigüe de Dalian Atkinson a été élue objectif du match du jour de la saison pour 92/93. Ce fut l’un des grands moments de Dalian Atkinson, qui est malheureusement décédé en 2016.

4. Bale’s Brilliant Season

Gareth Bale a eu une étonnante campagne 2012/13 pour Tottenham. Il a marqué 21 buts cette année-là, dont des buts de livre d’images et des moments inoubliables.

Cela comprenait un crieur tardif contre West Ham à Upton Park, qui a donné aux Spurs les trois points, le premier but du Derby du nord de Londres et un but étonnant de 25 mètres contre Sunderland le dernier jour de la saison.

Ses performances pour les Spurs lui ont valu un triplé d’honneurs personnels. Il a remporté le prix du jeune joueur et du joueur du joueur de la PFA. Bale a également remporté le titre de footballeur de l’année de la Football Writers ’Association.

Malgré une saison exceptionnelle, le Gallois n’a pu aider les Spurs qu’à terminer 5e. Ils ont raté le football de la Ligue des champions pour vaincre leurs rivaux Arsenal par un seul point.

Cet été-là, Bale a dit au revoir à l’Angleterre et bonjour à l’Espagne, alors qu’il déménageait au Real Madrid pour 85 millions de livres sterling.

5. High Fives pour Chelsea, mais leçons apprises pour United.

En octobre 1999, Chelsea a humilié la Ligue et les champions d’Europe, Manchester United, 5-0 à Stamford Bridge.

Les Blues étaient en quelque sorte un côté bogey à United dans les premières années de l’ère de la Premier League, et leur bonne forme contre l’équipe d’Alex Ferguson a continué ce soir-là.

L’équipe de Gianluca Vialli menait 2-0 dans les 16 premières minutes grâce aux en-têtes de Gus Poyet et Chris Sutton. Un frustré Nicky Butt a ensuite été expulsé pour avoir fustigé à la suite d’un défi sur le skipper de Chelsea Dennis Wise.

Les Blues ont profité de cet avantage supplémentaire, tout comme Poyet, selon le commentateur de Sky Martin Tyler. Le gardien de but Massimo Taibi a paré le tir de Frank Lebouef dans les pieds de l’Uruguayen pour le porter à 3-0.

Un but de Henning Berg à côté d’un but de Jody Morris à neuf minutes de la fin a scellé la victoire 5-0 de Chelsea. L’une des défaites les plus embarrassantes de United à l’époque de la Premier League.

Photo principale

Intégrer à partir de .