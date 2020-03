Cinq joueurs qui étaient en Allemagne en 2006 et sont toujours actifs

1. Lionel Messi

La Coupe du monde 2006 en Allemagne a marqué les débuts de Messi dans le plus haut tournoi de football. La Pulga avait 18 ans et 11 mois lorsqu’elle a fait ses débuts contre la Serbie-et-Monténégro dans une victoire 6-0 avec son propre but. Il a joué pour Barcelone et continue de le faire aujourd’hui.

2. Césc Fábregas

Le milieu de terrain formé dans l’équipe de jeunes du Barça était déjà une figure d’Arsenal en 2006 lorsqu’il a fait ses débuts en Coupe du monde à l’âge de 19 ans. Césc a disputé les quatre matches de l’Espagne dans cette Coupe au cours de laquelle il a été éliminé contre la France. Aujourd’hui, à 32 ans, il est footballeur pour Monaco.

3. Andrés Guardado

Ce joueur légendaire de l’équipe mexicaine était encore de l’Atlas quand en 2006 il a disputé sa première Coupe du monde sous les ordres de Ricardo La Volpe. Guardado, alors âgé de 19 ans, a perdu quelques minutes contre l’Argentine en huitièmes de finale. Aujourd’hui, il a 33 ans et joue pour le Betis.

4. Sergio Ramos

Un jeune Sergio Ramos, âgé de seulement 20 ans, a fait ses débuts lors des Coupes du monde en Allemagne en 2006, jouant son premier match contre l’Ukraine dans un battage 4-0. Il a commencé à la fois dans ce match et contre la Tunisie et dans la défaite qui a laissé l’Espagne contre France.

5. Aaron Lennon

L’ailier qui a brillé à Tottenham pendant 10 ans a fait ses débuts en Coupes du monde avec 19 ans avant le match de phase de groupes contre Trinité-et-Tobago. À 32 ans et après être passé par Everton entre 2015 et 2018, il est aujourd’hui un joueur de Burnley.