Cinq joueurs sujets aux blessures, Manchester United devraient éviter

La pause forcée du football en raison de la crise mondiale des coronavirus n’a pas empêché le moulin à rumeurs de transfert de tourner, des rapports quotidiens reliant un certain nombre de joueurs à Manchester United.

Il est bien connu que Ole Gunnar Solskjaer essaie de reconstruire une équipe plus dévouée et fidèle que les précédentes, mais il y a un autre domaine que United doit désespérément aborder lors de son entrée sur le marché des transferts, et c’est la durabilité des joueurs en termes de blessure.

Les Red Devils ont été au sommet de la table des blessures de la Premier League ou près de celui-ci depuis plusieurs saisons. Ils ont dominé la table en 2018/19 avec 61 blessures distinctes et devraient recommencer en 2019/20 après des licenciements de longue durée pour des personnes telles que Marcus Rashford, Scott McTominay et Paul Pogba.

La dernière chose dont United a besoin, par conséquent, est de recruter des joueurs sujets aux blessures et, à ce titre, il y a récemment quatre rumeurs selon lesquelles les radars des Reds seraient bien mieux étant donné une large place de mouillage et un cinquième dont le record de blessures devrait être sérieusement considération.

1. Gareth Bale

Personne ne prend plus trop au sérieux les rumeurs de ‘Bale to United’, mais des informations récentes selon lesquelles le Gallois serait autorisé à quitter le Real Madrid en transfert gratuit cet été – et le penchant d’Ed Woodward, vice-président exécutif de United, pour acheter de grands noms de vente de chemises sur des affaires lucratives contrats – laisse la porte encore légèrement entrouverte. Cependant, un lourd 594 jours perdus à cause de blessures depuis 2009 signifie que Bale passerait probablement plus de temps dans la salle de physiothérapie que sur le terrain, d’autant plus qu’il est maintenant du mauvais côté de 30.

2. Samuel Umtiti

Des rumeurs ont refait surface récemment que United pourrait être de retour pour le centre de Barcelone après qu’il est apparu que les Blaugrana seraient prêts à le vendre cet été. Umtiti est sans aucun doute de classe mondiale, mais après avoir subi des années de défenseurs centraux sujets aux blessures tels que Phil Jones, Marcos Rojo et Eric Bailly, la dernière chose dont les Red Devils ont besoin est une autre, et Umtiti a perdu 304 jours à cause de blessures depuis 2013/14.

3. Aaron Ramsey

Le désespoir de la Juventus de signer Paul Pogba cet été les aurait proposés à plusieurs joueurs en échange partiel. Un de ces noms est Aaron Ramsey, qui n’a pas réussi à mettre le feu au monde au stade Allianz depuis qu’il a rejoint la Juve d’Arsenal pour un transfert gratuit en été. Cependant, mis à part le fait que Ramsey a évité Man United de Sir Alex Ferguson de rejoindre Arsenal en 2008, son record de blessures lamentables – 834 jours perdus depuis 2009 – signifie sûrement que les Red Devils prendraient un pari massif s’ils le signaient.

4. Thiago Alcantara

Un autre joueur qui a une fois repoussé United et qui est à nouveau lié avec eux est Thiago Alcantara du Bayern Munich. Thiago devait être la première recrue de David Moyes en tant que manager de United, mais il est devenu le premier de nombreux à se faufiler dans le filet. Le Sun a rapporté en janvier que Thiago pourrait quitter le Bayern cet été et pourrait rejoindre United pour remplacer Pogba, mais il est un autre joueur dont le record de blessures devrait l’éliminer de toute approche des Red Devils.

Thiago a un record identique à Ramsey d’avoir perdu 834 jours à cause d’une blessure depuis 2009.

5. Harry Kane

La qualité de Kane est telle que la plupart des fans ne seraient pas rebutés par son record de blessures si United réussissait l’impossible et amenait l’attaquant anglais à Old Trafford. Mais c’est certainement un problème à considérer, avec 384 jours perdus depuis 2012 et, plus inquiétant, 185 au cours des 18 derniers mois – c’est un tiers de chaque mois en temps d’arrêt pour le joueur de 26 ans. Avec des frais de transfert susceptibles de se situer au nord de 150 millions de livres sterling et un salaire d’au moins 300 000 livres sterling par semaine, cela pourrait coûter environ 20 millions de livres sterling par an à United juste pour couvrir les périodes où il est blessé.

La bonne nouvelle pour l’équipe de physiothérapie surmenée à Old Trafford est cette cible Jadon Sancho a un excellent dossier de blessures, n’ayant perdu que deux jours à cause de blessures cette saison – une autre excellente raison de signer à tout prix le joueur de 20 ans.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.