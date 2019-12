Cinq matchs du Bayern Munich qui ont défini la résurgence des années 2000

Le Bayern Munich est entré dans le nouveau millénaire sous le choc après une défaite écrasante au Camp Nou contre Manchester United de Sir Alex Ferguson et la classe de 1992. Les années 1990 avaient vu le Bayern constamment sous les projecteurs, sur le terrain comme en dehors. Le «FC Hollywood» est né et la mentalité de «super-club» a suivi le Bayern dans le Y2K.

Titres du Bayern Munich:

Bundesliga: 1999-2000, 2000-2001 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08

DFB-Pokal: 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08

UEFA Ligue des champions: 2000-01

Coupe intercontinentale: 2001

Malgré la perte de la finale de la Ligue des champions et de la finale du DFB-Pokal en 1999, le Bayern avait bien terminé les années 1990 et des signes de succès supplémentaires étaient apparents. Embauché en 1998, Ottmar Hitzfeld avait mis les champions du record allemands sur la bonne voie. Le Bayern de Hitzfeld a remporté la ligue au cours de la saison 1998/99 par 15 points, un record à l'époque. Avant la saison 1999/2000, le Bayern a renforcé son équipe en ajoutant Paulo Sergio, le super-talent de 17 ans Roque Santa Cruz et un vétéran de la Bundesliga de l'arrière central suédois Patrik Andersson.

Paulo Sergio, 30 ans, est devenu le transfert le plus cher du Bayern à l'époque pour 6,60 millions d'euros. La somme semble ridiculement faible aujourd'hui, mais ce fut le début de transferts d'argent dans le monde du football: le Bayern a battu leur record de transfert pour un nouveau joueur chaque saison pour les quatre prochains étés.

Sergio a connu une saison réussie, devenant le meilleur buteur du Bayern avec 21 buts toutes compétitions confondues. La tactique de Hitzfeld était incroyablement flexible. Il a parfois joué un 4-4-2 et d'autres fois un 4-3-3. Il a souvent utilisé Paulo Sergio et Hasan Salihamidžić comme ailiers itinérants et Mehmet Scholl comme ailier ou classique numéro 10. Giovane Elber et Carsten Jancker ont joué comme attaquant solitaire ou ont formé un partenariat. Le Bayern a remporté le doublé et atteint la demi-finale de la Ligue des champions, où il a été battu par le vainqueur 1999/00, le Real Madrid.

1. Bayern Munich 6-2 Dortmund, 4 novembre 2000

Le Bayern a encore renforcé son équipe avant la légendaire saison 2000/01. L'arrière droit Markus Babbel est parti pour Liverpool avec un transfert gratuit. Le Bayern a répondu en battant le record de transferts de Paulo Sergio, dépensant 7,7 millions d'euros pour l'arrière droit monégasque de 23 ans: Willy Sagnol. En ajoutant des joueurs de profondeur, comme Owen Hargreaves et Ciriaco Sforza, âgé de 19 ans, les Bavarois espéraient améliorer une équipe déjà bonne.

Je mentionnerai tout de suite que mon inclusion du premier "Klassiker" de la saison 2000/01 pourrait être interprétée comme une preuve de parti pris, car c'était la première fois que j'allais à un match de football en direct. Cependant, ce fut un match qui a prouvé que, durant leur soirée, l'équipe du Bayern 2000/01 pouvait produire un excellent football et gagner contre n'importe quelle équipe.

Dortmund à l'époque avait décliné après son titre en Ligue des champions 1996/97. Au cours de la saison 1999/00, l'équipe avait terminé à la 11e place, mais certains signes indiquaient qu'elle remontait à nouveau. L'équipe n'avait que trois points de retard sur le Bayern en championnat avant de se rencontrer par une froide nuit de novembre à Munich.

Heiko Herrlich a donné l'avance à Dortmund après deux minutes de jeu, faisant taire la foule à l'Olympiastadion. Hasan Salihamidžić n'a égalisé que cinq minutes plus tard. À la fin de la première mi-temps, le Bayern gagnait avec 3-1. Au final, Mehmet Scholl a marqué deux fois, dont l'un des plus beaux buts de coup franc que j'aie jamais vus; Salihamidžić a également marqué deux fois, et le duo brésilien Giovane Elber et Paulo Sergio en ont également obtenu un chacun.

Le Bayern a gagné confortablement contre une équipe qui finirait troisième de la ligue en 2000/01 et remporterait le titre la saison prochaine. Ce fut un premier signe de force et un match qui a prouvé que le Bayern pouvait rivaliser avec les meilleurs, quelque chose qu'ils devaient faire en continu cette saison.

Quant à moi, je n'ai pas arrêté de chanter «Stern des Südens» dans mon pauvre allemand toute la nuit, et donc mon amour pour le beau jeu est né.

2. Hambourg 1–1 Bayern Munich, 19 mai 2001

À leur époque, le Bayern était une équipe de classe mondiale qui pouvait battre les poids lourds comme le Real Madrid et Manchester United. Le problème du Bayern était simplement la cohérence. Avant la dernière journée de la saison 2000/01, le Bayern avait perdu 9 matchs mais était en tête de la ligue avec la très petite somme de 62 points. Derrière eux se trouvait Schalke 04, qui avait le duo mortel d'Ebbe Sand et Emile Mpenza. Le Bayern avait trois points d'avance sur Schalke et n'avait besoin que d'un match nul contre Hambourg pour décrocher le titre. Ce qui s'est passé la 34e journée de la saison 2000/01 sera pour toujours la fin la plus absurde et la plus folle d'une saison de football que j'aie jamais connue.

Hambourg était au milieu de la table et n'avait vraiment rien à jouer. Ils étaient à l'abri de la relégation et n'avaient aucune chance d'atteindre les places de qualification européennes. Cependant, un match pour empêcher les champions en titre de gagner la ligue était une bonne raison pour eux de tout donner. Schalke, quant à lui, jouait SpVgg Unterhaching à domicile. Unterhaching était à la 16e place mais avait une chance d'éviter la relégation; plus important encore, ils viennent d'une banlieue de Munich.

Unterhaching a joué un bon match et le match s'est déroulé à égalité à Gelsenkirchen jusqu'à la 74e minute, lorsque Jörg Böhme a marqué 4-3. Sand, le prolifique attaquant danois, a ensuite décidé du match en inscrivant le cinquième but de Schalke à la 89e minute. Les chants qui ont suivi dans le Schalke’s Parkstadion n'étaient pas du nom de l'attaquant danois mais plutôt un chant différent qui était si fort qu'il était censé être entendu tout le long à Hambourg:

HSV! HSV! HSV

Car à la 89e minute à Gelsenkirchen, le score était toujours de 0-0 à Hambourg. Le Bayern a joué passivement, car Hambourg et ses fans passionnés voulaient tous deux détruire la fête à Munich. Puis, à la 90e minute, Sergej Barbarez, l'attaquant bosniaque qui a remporté le Golden Boot avec Ebbe Sand cette saison, a marqué:

1-0 Hambourg.

Le match à Schalke était terminé. Ils avaient gagné 5-3. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ensuite, il est important de réaliser que c'était en 2001. Il n'y avait pas de téléphones intelligents et pas de mises à jour instantanées sur le jeu à Hambourg. Les fans de Schalke, comprenant ce qui s'était passé à Hambourg mais ne réalisant pas que le match était terminé, coururent sur le terrain. Dans leur esprit, ils venaient de remporter leur premier titre de Bundesliga depuis 1958.

Soudain, ils ont entendu des cris des autres supporters, joueurs ou managers:

LE JEU À HAMBOURG EST NE PAS PLUS DE!

Sur le terrain, après avoir célébré le titre pendant quelques minutes, les supporters de Schalke ont été obligés de regarder Hambourg donner un coup franc direct à l'intérieur de la surface de réparation au Bayern après une passe en retrait du défenseur tchèque du HSV Thomas Ujfalusi.

Pourquoi le Bayern a laissé Patrik Andersson prendre le coup franc est l'une de ces choses qui sont impossibles à comprendre. L'arrière central suédois n'avait pas marqué pour le Bayern cette saison; la dernière fois qu'il a marqué en Bundesliga était en 1997/98, à l'époque pour le Borussia Mönchengladbach.

Le Suédois a inscrit son seul but pour Die Roten dans le fond des filets. C'était également son dernier coup de pied en Bundesliga. Oliver Kahn court vers le corner corner en étirant ses poings en l'air et tire le corner corner et se couche. Le camp du Bayern est en extase: ils ont gagné la ligue.

À Schalke, ce qui a commencé comme la fête du siècle s'est rapidement transformé en funérailles familiales. L'extase de Hambourg et la réalité amère de Gelsenkirchen incarneront à jamais le phénomène absolument fou, imprévisible et parfois écrasant de l'âme qu'est le football. Avec tout le respect que je dois au but de Sergio Agüero contre QPR, si on me pose des questions sur la finale de la saison la plus spectaculaire que j'aie jamais vue, ma réponse sera ce qui s'est passé lors de la 34e journée de la saison 2001/01 de Bundesliga.

Avec le recul, il est incroyablement impressionnant de voir comment le Bayern a réussi à se préparer émotionnellement et physiquement pour un autre match décisif dans une autre partie de l'Europe quelques jours après le HSV. Quatre jours seulement après le miracle de Hambourg, le Bayern affrontait Valence au San Siro lors de l'édition 2001 de la finale de la Ligue des champions.

En route vers la finale, le Bayern avait triomphé de Manchester United en quarts et du Real Madrid en demi-finale. Gagner United, bien sûr, était une victoire majeure en soi, car la finale de 1999 était toujours une blessure profonde pour une équipe qui n'avait pas changé radicalement en termes de personnel.

Valence venait de perdre l'édition précédente de la finale de la Ligue des champions, une affaire entièrement espagnole dans laquelle ils s'étaient inclinés 3-0 contre le puissant Real Madrid, l'équipe du Bayern avait battu deux fois pour atteindre la finale 2001. Valence était une bonne équipe, avec une ligne arrière solide menée par le gardien Santiago Canizares et l'arrière central argentin Roberto Ayala. Le capitaine Gizka Mendieta contrôlait le milieu de terrain plus haut sur le terrain et, en 2001, il était l'un des meilleurs joueurs du monde. Au départ, ils avaient le buteur norvégien John Carew, et l'équipe était orchestrée par un petit numéro 10 argentin qui, à son meilleur, a rappelé aux amateurs de football Diego Maradona: Pablo Aimar.

L'arbitre néerlandais Dick Jol a accordé deux pénalités dans les 6 premières minutes. Mendieta a pris le premier, pour Valence, et marque; Mehmet Scholl a subi le penalty du Bayern – et manque. Après quatre minutes de jeu, le Bayern écope d'un nouveau penalty. Cette fois, Stefan Effenberg s'en empare et marque. Après 30 minutes de prolongation nerveuses, qui devait être décidée par le «but en or» (c'est-à-dire que le prochain but remporte le match), le jeu déjà défini par trois pénalités est passé en tirs au but.

Entrez Der Titan.

Oliver Kahn, le natif de Karlsruhe qui était au Bayern depuis 1994, le joueur qui avait rejoint la Säbener Strasse au sommet du «FC Hollywood», le gardien de but qui a vu deux buts de Manchester United entrer dans son filet dans les dernières minutes du Camp Nou deux ans auparavant, sauve trois pénalités. Mauricio Pellegrino a pris le penalty décisif et l'a fait exploser à Kahn. Le Bayern, perdant du Camp Nou, était devenu champion de la Ligue des champions deux ans plus tard.

4. Bayern Munich 2-1 Real Madrid, 7 mars 2007

Le Bayern n'a pas pu remporter un quatrième record consécutif de Bundesliga cette saison après le triomphe de la Ligue des champions. Et le Real Madrid a pris sa revanche en Ligue des champions, éliminant le Bayern de la coupe en quart de finale. La déception contre le Real Madrid a de nouveau frappé en 2004, lorsque le club le plus titré de la Ligue des champions a de nouveau éliminé le Bayern, cette fois en huitièmes de finale.

Les deux équipes s'étaient affrontées à huit reprises lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis 2000, date à laquelle elles s'étaient à nouveau affrontées en 2007. La seule fois où le Bayern avait triomphé était la saison où il avait tout gagné.

Le premier match a eu lieu à Madrid, que Los Blancos a remporté avec 3-2. Mark van Bommel a fait pencher la balance en faveur du Bayern à domicile dans la toute nouvelle Allianz Arena lorsqu'il a marqué le deuxième but important pour le Bayern dans les dernières minutes du match.

Roy Makaay, le Néerlandais qui a battu le record de transfert du Bayern en 2003, a marqué le but le plus rapide jamais enregistré en Ligue des Champions, avec un peu plus de 10 secondes de jeu. Lucio a marqué à la 66e minute, mais le Real Madrid a obtenu un penalty à la 81e minute qui a provoqué une dispute entre Mark van Bommel et Mahamdou Diarra. Les deux joueurs ont été expulsés et Ruud van Nistelrooy a converti le penalty deux minutes plus tard.

Sergio Ramos a ensuite marqué dans les dernières minutes du match – uniquement pour que le but soit refusé parce qu'il avait utilisé son bras. C'était un drame de la Ligue des champions de premier ordre.

5. FC Barcelone 4-0 Bayern Munich, 8 avril 2009

Les années qui ont suivi ont été incarnées par un changement extrême de la garde en termes de personnel. À l'été 2007, le Bayern a limogé d'anciens joueurs partants tels que Roy Makaay, Claudio Pizarro, Lucio, Hasan Salihamidzic et Owen Hargreaves. À leur place, des joueurs tels que Franck Ribéry, Luca Toni et Miroslav Klose.

Cela a bien commencé; Le Bayern a remporté le doublé lors de la saison 2007/08. L'entraîneur légendaire Ottmar Hitzfeld n'était pas disponible pour une autre saison, cependant, la saison suivante, le Bayern a annoncé un nouveau manager: Jürgen Klinsmann.

Le Bayern a connu une saison mouvementée sous Klinsmann, qui a conçu un nouveau centre de développement et de performance pour le club pendant son mandat. Dans son autobiographie, Philipp Lahm a déclaré:

Tous les joueurs savaient après huit semaines environ que ça ne marcherait pas avec Klinsmann… Le reste de cette campagne ne faisait que limiter les dégâts.

Bien que Klinsmann ait pu être le mentor spirituel lors d'une Coupe du monde à domicile émotionnelle en 2006, ses capacités tactiques étaient inexistantes selon Lahm:

Nous n'avons pratiquement pratiqué le fitness que sous Klinsmann, il y avait très peu d'instructions techniques et les joueurs eux-mêmes ont discuté de la manière dont ils joueraient un match avant le match.

J'aurais pu inclure la défaite 5-1 du Bayern à l'extérieur contre Wolfsburg, le vainqueur de la saison 2008/09. L'un des meilleurs partenariats d'attaquants que la Bundesliga ait jamais vu, Edin Dzeko et Grafite, a déchiré le Bayern en seconde période de la 26e journée. Le dernier but du match était l'un des plus beaux que la Bundesliga ait jamais vu:

Au lieu de cela, j'ai choisi le match contre Barcelone, car cela reflétait à quel point le Bayern avait pris du retard sur la meilleure équipe du monde. Alors que Barcelone était à son apogée, la façon dont ils ont complètement battu le Bayern cette nuit d'avril au Camp Nou est à ce jour la plus surclassée que j'ai jamais vue du Bayern. Le Bayern a eu la chance de ne perdre que quatre buts.

Barcelone a marqué quatre buts en 43 minutes et ils auraient dû marquer plus. Le Bayern avait peu ou pas de chance lors du match retour à Munich, un match qui s'est terminé 1-1.

L '«expérience Klinsmann» avait échoué.

Le 8 avril 2009, il était difficile de voir les temps à venir comme les fans du Bayern ont vu Lionel Messi et Thierry Henry danser autour d'une défense abyssale du Bayern. Après le match, Uli Hoeness a promis que le Bayern ne répéterait pas cet échec.

Les décisions que le conseil d'administration du Bayern a ensuite prises ont changé le cours de l'histoire du Bayern et ont conduit le Bayern à sa décennie la plus réussie à ce jour: les années 2010. Mais c'est une autre histoire.