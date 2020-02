Cinq observations de la victoire 3-2 du Bayern sur Paderborn

La victoire catégorique du Bayern sur Paderborn les fait passer en tête du classement par une marge de quatre points pour le moment. Dans ce qui a été une première partie très nerveuse, le Bayern a marqué après avoir augmenté la pression via ses points de vente offensifs, seulement pour que Paderborn égalise après une gaffe rare de Neuer peu avant la mi-temps.

En seconde période, Paderborn a sorti les armes à feu, mais un doublé du héros familier Robert Lewandowski a mis fin à ce qui était un match acharné en faveur du Bayern. Voici cinq observations du jeu:

Odriozola n’est pas encore au niveau du Bayern

L’arrière droit du Bayern Munich Alvaro Odriozola, signé pour le reste de la saison par le Real Madrid en option de profondeur, n’a pas affiché grand-chose dans ce match pour justifier plus de départs. Ses runs étaient un peu en retard tout le temps, son dépassement n’était pas à la hauteur des standards du Bayern, et il n’a tout simplement pas cliqué avec le reste de l’équipe. Après son remplacement et le passage de l’arrière droit de Kimmich, toute l’équipe a repris son sang-froid et leur jeu a été plus stable. Oui, Odriozola a montré des aperçus de potentiel, avec un bon contrôle du ballon et quelques jolis coups, mais pour figurer régulièrement pour le Bayern, un niveau de performances plus élevé est un must.

Il n’y a rien que Thiago ne puisse pas faire

Thiago, le magicien du milieu de terrain du Bayern, connaît une résurgence sous la direction de l’entraîneur Hansi Flick. Depuis le début de la Rückrunde, l’Espagnol a regardé un joueur différent, apparemment de retour à son auto 2016-2018. De superbes balles traversantes, des balles sur le dessus, de bons doublés dans le dernier tiers, et des compétences exquises pour envoyer les défenseurs se démener – cet homme a tout fait aujourd’hui. Le Bayern décidera bientôt d’offrir une prolongation à Thiago avant qu’il n’entre dans la dernière année de son contrat actuel. Dans l’état actuel des choses, il ressemble à un shoo-in.

Si la forme de Thiago continue, le Bayern gagnera inévitablement chaque bataille au milieu de terrain en Allemagne et en Europe dans les matchs à venir. Et Chelsea est le premier.

Le décès de Robert Lewandowski est massivement sous-estimé

La machine à marquer des buts a sans doute été le joueur le plus important du Bayern cette saison. Oui, il marque des buts comme s’il n’y avait pas de lendemain, mais une facette de son jeu qui est extrêmement négligée est sa capacité de passe. Les délicieux films de Lewandowski dans le dernier tiers, des balles dévastatrices dévastatrices pour Gnabry et Mueller qui auraient sans doute dû être des buts, et de superbes doublés avec ses coéquipiers l’ont fait briller pendant le match. Peut-être, juste peut-être, si l’équipe peut se gélifier pendant les séances d’entraînement, nous pourrions voir le pôle accumuler un nombre important de passes décisives également, à la fin de la saison.

Ce pourrait être la dernière saison de Tolisso au Bayern Munich

Le rôle de milieu de terrain offensif du Bayern appartient à Thomas Müller pour le moment. Leon Goretzka est deuxième en ligne pour un début possible dans le milieu de terrain offensif de la saison prochaine, à condition que Coutinho revienne à Barcelone et que le Bayern ne signe pas Havertz. Par conséquent, le seul endroit de la formation où Tholisso peut s’attendre à se battre pour une place est au milieu de terrain central. Malheureusement, le Bayern a déjà le meilleur milieu de terrain central du monde sous sa forme actuelle, Thiago, qui occupe le poste. Kimmich est également là pour rester, faisant du rôle de milieu de terrain défensif le sien à chaque match. Ajoutez Goretzka dans le mélange, qui obtiendra également sa juste part des départs au centre-milieu, avec Fein et Cuisance, qui tiendront pendant quelques minutes la saison prochaine, et vous avez Tolisso à l’extérieur.

Si Tolisso veut rester et commencer les matchs, il doit augmenter la qualité de ses performances. Certes, il était plutôt bien rangé dans le milieu de terrain central aujourd’hui, mais la question est de savoir ce qu’il peut en plus offrir qui peut être un argument pour un point de départ, ce qui est très difficile à voir pour le moment. S’il ne peut pas se présenter dans les minutes qu’il obtient, il devra faire face à la dure réalité et partir dans un autre club où il pourra commencer plus souvent.

Un autre gardien de but débarque contre le Bayern

Je ne saurais trop insister sur ce point: jouer contre le Bayern a tendance à faire ressortir le meilleur des gardiens de but de l’opposition, et aujourd’hui n’a pas fait exception. Originaire de Munich et produit de l’académie du Bayern, Leopold Zingerle a arrêté au moins 5 buts infaillibles aujourd’hui. Il a frustré Lewandowski, Gnabry et plus tard Coman avec ses arrêts exceptionnels et son positionnement exquis. Peut-être que le Bayern devra prendre en compte cette possibilité avant chaque match et se préparer à prendre des photos de manière plus clinique … Je ne sais pas. Peut-être qu’un jeu plus direct et des tirs mieux placés pourraient faire l’affaire. Quoi qu’il en soit, appréciation de l’endroit où cela est dû – Zingerle a présenté une performance neuéresque aujourd’hui.