Cinq observations sur la victoire 4-0 du Bayern contre le Hertha Berlin

Le Bayern a commencé le Rückrunde avec beaucoup de style avec un martèlement 4-0 du Hertha Berlin. Après un match nul 2-2 frustrant dans la première moitié de la saison, au cours de laquelle le Bayern a profité de nombreuses occasions qui ont finalement été perdues, un Bayern semblait avoir appris sa leçon lors du match retour. La victoire envoie le Bayern à la 2e place, 4 points derrière le leader RB Leipzig.

1. Une première mi-temps terne avec des occasions manquées

Dans ce qui est déjà un thème récurrent, le Bayern a semblé jouer en deuxième vitesse pendant la majorité de la première mi-temps. Il y avait des chances, et certains criaient d’être pris, mais les mauvaises finitions et les passes imprudentes signifiaient qu’aucune de ces chances n’était mise au lit. Un exemple flagrant a été la faute de Lewandowski quand il n’a pas réussi à placer le ballon dans le but après avoir envoyé Pavlenka brouiller. C’est vrai, nous l’avons gagné en deuxième mi-temps, mais cela ne devrait pas être la façon dont nous commençons les matchs. Cette approche pourrait ne pas nous livrer les marchandises contre une opposition de meilleure qualité.

2. Un second semestre exceptionnel et incisif

Le style de jeu était beaucoup plus direct, vertical et rapide en seconde période. L’équipe avait l’air d’une toute nouvelle bête avec un sens du but et beaucoup de détermination. Thomas Müller et Ivan Perisic en particulier ont été plus tenaces, ont lancé des défis et ont lancé de grandes attaques. Perisic et le raumdeuter ont été récompensés par un but chacun tout en s’aidant mutuellement. La presse du milieu de terrain était également sur le point, et toute l’équipe fonctionnait comme une machine bien huilée, exploitant les demi-espaces et trouvant des coéquipiers via de délicieuses passes verticales. Le Bayern a également remporté plus de duels, ce qui est quelque chose à applaudir, car l’équipe ne se lance normalement pas aussi souvent dans des défis. Quoi que Flick ait dit aux joueurs dans les vestiaires, cela a fonctionné et devrait être utilisé encore et encore et encore.

3. Moins de pression, meilleur positionnement

Le style de jeu du Bayern dans la première moitié de la saison sous Flick semblait refléter celui de Liverpool, bien que toujours basé sur la possession – passes rapides sous possession et pressage intense chaque fois que le ballon était perdu. Ce jeu a cependant connu un changement majeur. Les joueurs couraient moins souvent à l’adversaire et se positionnaient mieux à l’avance, anticipant le mouvement du ballon. Les séquences de passes étaient également plus directes et plus agréables à regarder, en particulier la fluidité avec laquelle le ballon passait parfois sans effort de la défense à l’attaque. Ce petit ajustement pourrait avoir des implications majeures pour les joueurs du Bayern – plus d’énergie pour les jeux, moins de pression sur le corps et des attaques plus efficaces.

4. Alaba et Davies seront difficiles à déplacer

En termes simples, David Alaba a été une révélation au défenseur central. Le Bayern a pu étouffer de nombreux jetons pendant le match grâce aux jambes rapides d’Alaba et à son positionnement intelligent, ce qui manque au Bayern depuis le centre depuis des années (à l’exception de Süle, mais il est blessé). Alaba offre un excellent mélange de vitesse, d’athlétisme, de vision et de positionnement qui est un cadeau pour la défense du Bayern. De même, le rythme et la ténacité de Davies à l’arrière gauche font des merveilles pour l’équipe. La façon dont il se bat pour le ballon, revient pour défendre, sprinte pour exploiter les espaces et récupère les balles perdues est un spectacle à voir. Avec un peu plus de concentration sur l’amélioration de son jeu 1c1 en défense, nous pourrions avoir un arrière gauche permanent de classe mondiale pour cette saison. À partir de maintenant, Alaba et Davies figureront tous les deux dans les postes susmentionnés dans un champagne Bayern 11.

5. Thiago est de retour

Dans le Hinrunde, avec moins de temps de jeu après le passage de Kimmich au milieu de terrain et potentiellement une charge de travail plus élevée et une plus grande pression pour performer, Thiago semblait avoir perdu la touche dorée. Il a donné des balles à bon marché, a fait des défis inopportuns et a été pris le plus souvent au dépourvu – très peu caractéristique de lui. Dans ce jeu, cependant, les fans du Bayern ont vu un Thiago revitalisé, regardant de près son soi de classe mondiale. Il était partout sur le terrain, effectuant de superbes passes (précision de 90,5%), de grands virages envoyant les joueurs se brouiller et des interceptions vitales (5 ce match!) Pour s’assurer que le Bayern était sur le pied avant tout le temps. Il a ensuite couronné le tout avec un magnifique but, faisant passer le Bayern 3-0. Il est peut-être trop tôt pour passer l’appel, mais le maestro est de retour!