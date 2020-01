Cinq piliers de la saison du Real Madrid jusqu’à présent

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de ses joueurs prêtés, la Castille, ses petits détails tactiques et autres réflexions pertinentes sont désormais chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

Nous sommes à mi-chemin de la saison et avons maintenant un échantillon de cinq mois pour évaluer la qualité de cette équipe. Les vrais tests décisifs pour la grandeur de l’équipe sont encore à venir. Mais voici, jusqu’à présent – et sans ordre particulier – les cinq joueurs qui m’ont attiré l’attention jusqu’à présent.

C’est la meilleure saison de Casemiro en tant que footballeur professionnel. Il est passé à un niveau entièrement nouveau qui le rend plus indispensable qu’il ne l’a jamais été – et pas seulement parce qu’il n’y a pas de back-up comparable, mais parce qu’il a été l’un des meilleurs joueurs de tout le pays. Aucun joueur de la ligue ne réussit plus de plaqués par match que Casemiro (et pas les derniers sauts non plus – son positionnement cette saison est le meilleur qu’il ait jamais été). Seul Ximo Navarro a plus d’interceptions cette saison – mais il a joué dans un échantillon de 952 minutes par rapport à Casemiro 1590. Aucun milieu de terrain défensif ne lance de balles longues plus précises par match.

Il traite intuitivement des situations compliquées:

Lodi et Saul font des courses pour éloigner Carvajal et Casemiro de Joao Felix. Cela fonctionne, et Felix porte le ballon, se faisant tromper en pensant qu’il a une voie libre pour une séquence de passes et de mouvements dans la boîte. Casemiro s’assure que les voies de dépassement derrière lui sont coupées avant de pénétrer.

C’est une lecture calculée. La meilleure connaissance de la position de Casemiro a aidé l’équipe à créer l’une des meilleures lignes défensives de toute l’Europe. Ce n’est pas quelque chose que vous dites souvent sur le Real Madrid.

Casemiro a toujours le cadeau sous pression (et parfois, même sans pression) – mais pas assez pour faire de lui un passif comme par le passé. Sa précision de passe est à son plus bas niveau cette saison, mais il tente également plus de passes que jamais. Il a été écorché vif lorsqu’il a été pressé contre l’Ajax lors de la sortie désastreuse de la Ligue des champions l’année dernière. Lui et toute l’équipe – y compris la colonne vertébrale de l’équipe qui était un cadavre sans vie – ont parcouru un long chemin depuis la saison dernière. Il termine plus de dribbles par match que jamais auparavant.

Selon Football Reference, Casemiro est en passe de lancer plus de passes dans le dernier tiers qu’il n’en a jamais eu dans sa carrière.

Même lorsqu’il ne les frappe pas dans le dernier tiers, il cherche à faire progresser l’équipe avec des passes verticales dans des voies étroites – expliquant la remontée des tentatives avec moins de précision.

Casemiro a également évolué d’un point de vue tactique – quelque chose que Zidane devrait obtenir (au moins une partie) pour.

Dans le passé des saisons, Zidane a toujours mis un point d’honneur à voir Casemiro pousser plus haut sur le terrain. Le Brésilien est bon pour l’objectif impair – soit à distance, soit en tant qu’arrivée tardive dans la surface pour bondir sur des coupes ou des croix. L’avoir plus haut sur le terrain le cache également face à des équipes agressives et pressantes. Mais Zidane n’a pas planifié en conséquence la chaîne d’événements qui s’ensuivrait lorsque Casemiro se ferait prendre sur la défensive, alors que ni Modric ni Kroos – ni même les arrières qui étaient déjà dans le dernier tiers – n’étaient sur le point de couvrir.

Maintenant, Casemiro a une couverture appropriée quand il s’élance sur le terrain. Son équipe avait désespérément besoin d’une offensive contre Séville, et ils l’ont obtenue des descentes de Casemiro. Il a été bien couvert défensivement par Modric et Kroos sur ses deux séquences de pointage dans ce match. Il ne se couvre plus dans la sphère offensive à moins qu’il ne soit correctement couvert. Il essuie toujours les choses en transition lorsque ses arrières latéraux sont pris:

C’est le sommet de Casemiro, ou du moins le début.

La saison dernière, Benzema a connu l’une de ses meilleures saisons en tant que footballeur. Cette saison, à l’âge de 32 ans, le Français est sur le point de mener sa meilleure campagne de tous les temps – porter la charge de score sans sacrifier ses compétences vitales en matière de jeu. Il a 16 buts et sept mentions d’aide en 27 apparitions.

“Maintenant, c’est moi qui mène l’attaque”, a déclaré Benzema en février dernier. «J’avais l’habitude de jouer pour Cristiano et j’essayais de le trouver pour qu’il puisse marquer encore plus de buts.»

Il est important de déballer cette citation de manière équitable. Benzema peut se sentir plus déchaîné maintenant qu’il ne l’a jamais été – mais Cristiano Ronaldo et d’autres attaquants avec lesquels Benzema a joué au cours des dernières années jusqu’en 2018 – auraient eu une légère augmentation de passes décisives si l’attaquant français avait été en mesure de terminer les chances créé pour lui sur une base régulière. Il est injuste de blâmer Ronaldo pour avoir retenu Benzema. Benzema a nettement sous-performé son xG lors de ses deux dernières saisons avec Ronaldo.

Mais voici le cas du départ de Ronaldo conduisant à une version plus déchaînée de Karim Benzema: plus d’implication dans le flux offensif de l’équipe, conduisant à une finition plus soignée. Quel que soit le bagage mental associé à jouer avec Cristiano Ronaldo – la pression, les sacrifices et le rôle fiscal d’être un coupable en cas de problème et un héros méconnu lorsque Ronaldo augmente ses chiffres – a été mis de côté. Benzema, au cours des dernières saisons d’un an et demi, connaît actuellement des records de carrière en Liga en tirs par match, dribbles par match et passes clés par match. Une plus grande implication apporte une prise de décision plus précise le moment venu. Benzema enchaîne parfois les choses en tant que milieu de terrain central. Il n’a pas froid quand il arrive devant le but.

Il est en larmes. Quelque chose qui peut ne pas avoir d’importance pour certaines personnes, mais qui doit être noté: c’est absolument fou que Benzema ne soit pas dans la liste des 25 meilleurs joueurs du Ballon D’or. Les gens doivent commencer à prêter attention au niveau d’élite auquel Benzema joue depuis la fin de 2018.

La finition de Benzema n’a pas toujours été aussi bonne. Son score a pris une énorme baisse de 2016 à 2018. Il a sous-performé son xG au cours des deux saisons, et sa finition s’est aggravée vers la fin de la dernière saison de Ronaldo avec le club. En 17-18, les cinq buts de Benzema en championnat étaient inférieurs à ses 13 buts attendus en fonction des chances qu’il manquait. S’il avait tiré plus de buts au cours de ces deux saisons, nous pourrions revoir son héritage une fois à la retraite. Même maintenant, cela vaut la peine de discuter de sa place. En janvier 2018, j’ai classé Benzema comme le septième meilleur attaquant de l’histoire du Real Madrid. Cela pourrait devoir être repensé maintenant.

Le score de Benzema était désespérément nécessaire. Mais ce sont toutes les autres choses qui le rendent si unique et si précieux. C’est un moteur créatif et un voleur de balles. Aucun attaquant traditionnel (actuel) ne tombe pour déposséder les milieux de terrain sans méfiance comme le fait Big Benz. C’est le genre de choses que Raul était si élite:

Benzema n’aime pas jouer sans le ballon. Il y a des attaquants comme Mauro Icardi qui n’ont pas besoin de beaucoup de touches pour être heureux ou figurer sur la feuille de match. Benzema est davantage pris dans le schéma défensif. Il veut s’assurer que son équipe récupère le ballon le plus rapidement possible:

Contre le PSG fin novembre, bien que le Real Madrid ait dominé l’intégralité de la seconde mi-temps, Kylian Mbappe a trouvé à plusieurs reprises de la place derrière les arrières latéraux. À mi-chemin de la première image, Benzema avait décidé qu’il en avait assez et a commencé à remonter pour protéger le flanc:

Il n’y a pas moyen d’échapper à la présence de Benzema si vous êtes un adversaire. Si vous vous évanouissez dans le dos, les sens d’araignée ultra-éveillée de Benzema envoient une secousse à travers toute la ligne d’attaque où le Français organise la presse, et les chemises blanches commencent à tourner en rotation.

Certains de ces moments sont intangibles et pas entièrement visibles. Ils ne l’aideront pas à se classer parmi les 25 premiers présélectionnés pour le Balon D’or. Mais les gens commencent à remarquer les capacités de leadership de Benzema.

Il organise l’équipe dans le déroulement du jeu. La caméra n’a pas capté ce qui s’est passé avant cette séquence suivante. C’est quelque chose que vous n’auriez vu que si vous étiez dans le stade. Mais avant que Keylor Navas ne prenne le coup de pied de but, Benzema rassemble toute l’équipe pour se placer sur ses positions défensivement et prête à appuyer. Ce qui s’ensuit: Une interception de Marcelo avant que l’équipe ne reprenne le contrôle du ballon:

Zidane aime les joueurs qui couvrent le terrain et influencent les jeux de multiples façons. C’est en partie la raison pour laquelle Benzema est si indispensable à sa marque de football. Même lorsque Karim est entré dans ses fonctions de marqueur, Zidane l’a défendu et l’a salué comme le «meilleur 9 de Madrid». Quand il marque, il est parmi les meilleurs dans cette position, point final.

“Il est peut-être le numéro 9 de Madrid et nous lui en demandons plus car il n’a pas marqué récemment”, a déclaré Zidane lors de la dernière sécheresse de Benzema en 2018. “Mais il fait énormément pour l’équipe et les buts viendront. Les gens qui aiment le football doivent aimer Benzema »,

La vision de Zidane et sa patience envers Benzema ont porté leurs fruits.

Toni Kroos était parmi l’inexplicable MonStar-talent-guzzle après la Coupe du Monde qui a réuni plusieurs joueurs du Real Madrid. Mais il est de retour bébé!

Rien ne saute aux yeux en termes d’améliorations statistiques par rapport à la saison dernière, mais le test oculaire est révélateur. Kroos est actif dans la lecture des voies de dépassement et il a été à l’aise de dribbler dans des espaces restreints et même dans la surface parfois. Il sera toujours un pion mobile et mijotant dans n’importe quelle séquence de pression ou de contre-pression. Le langage corporel de cette saison à la fin est le jour et la nuit. Il a actuellement la meilleure précision de passe de tout milieu de terrain dans les trois premières ligues.

Kroos était la pierre angulaire de la deuxième dynastie européenne la plus réussie de tous les temps. Il a encore 30 ans. L’effondrement de l’équipe la saison dernière était explicable à un certain niveau tactique, mais en même temps, la chute abrupte de la forme du noyau du triplé était un coup de tête. Il n’y a aucune raison de penser que Kroos ne peut pas faire partie d’une autre course européenne car la défense de l’équipe s’améliore sous Zidane, tandis que d’autres pièces – l’émergence de Valverde, le retour de Hazard – donnent un coup de main.

Kroos a le taux d’utilisation le plus élevé de l’équipe. Tout dans la construction passe par lui. S’il continue de jouer à un niveau d’élite, le Real Madrid aura toujours une chance.

Fede Valverde a passé les deux saisons menant à sa place dans l’équipe A du Real Madrid comme suit: En 2016, il était un partant avec la Castilla en Segunda B, troisième division espagnole, jouant en tant que milieu de terrain de box-to-box et formant deux amusants à mi-chemin entre le centre et le milieu de terrain avec l’actuel lanceur de Majorque Aleix Febas. Une saison plus tard, il est allé au Deportivo la Coruña en prêt. Il y a joué 24 matchs – souvent hors de position sur l’aile gauche – et a subi une blessure de fin de saison alors que Depor quittait la Liga en spirale. Son passage au Deportivo a été aussi mauvais que possible. Deux ans plus tard, il fait partie intégrante de l’équipe de Zidane, prêt à faire une course dans les trois grandes compétitions. Il a fait un bond impensable.

Et Zidane a donné à Fede un rôle idéal où il peut prospérer. Il se place juste là où l’équipe a besoin de lui: juste au bon endroit où il peut aider Casemiro à soulever des poids défensivement, tout en insufflant de la vie à l’attaque de l’équipe avec ses courses dans le demi-espace droit. Il est partout – et pas à la manière d’un poulet sans tête. L’Uruguayen couvre presque autant le terrain que Peak-Modric, où il peut être à plusieurs endroits à la fois sans altérer la forme de l’équipe.

“Il est un peu un joueur moderne”, a déclaré Zidane à propos de Valverde après une victoire sur Grenade plus tôt cette saison. “Il a un moteur fantastique sur lui, ce n’est pas seulement en attaque, car il fait tout autant de travail en défense et c’est important dans le jeu moderne et il se porte bien, tout comme beaucoup d’entre eux.”

Fede affirme que son idole est Toni Kroos, mais à part une finition cyborg-esque sur l’un de ses objectifs cette saison, ils n’ont pas beaucoup de parallèles stylistiques. Il couvre le terrain comme Modric et contribue aux deux extrémités du terrain comme Mateo Kovacic. Mais il est unique, taillant son propre butin.

Ce qu’il obtient de Kroos – sang-froid complet sous pression. Il réfléchit rapidement et calmement.

Si Valverde a des faiblesses flagrantes, c’est sa passe et sa finition. Contre l’Atletico au Wanda, sa répartition en transition a gêné l’offensive de l’équipe. S’attendre à ce qu’il soit un finisseur d’élite à son poste et à son âge est idiot. Même ces critiques peuvent être sévères. Son dépassement s’est amélioré au cours des deux derniers mois, et à deux buts de son nom, il est déjà à un but de ce que Mateo Kovacic a eu dans toute sa carrière au Real Madrid.

Ce qui manque à Fede dans l’élégance du football et la finesse chirurgicale et offensive, il prend une décision sans compromis de gagner toutes les 50/50 balles et de prendre le dessus sur son adversaire dans n’importe quelle situation, même s’il est l’opprimé du moment. Au Clasico, Fede a été le premier à presque tout. Contre l’Atletico, bien qu’il joue en tant qu’ailier droit dans un milieu de terrain bondé, il a généré une bonne attaque, et a même dépassé Saul et Lodi sur une séquence pour déchirer Atleti en transition.

L’émergence de Valverde est due à son dynamisme et à sa puissance tactique, mais cela ne peut pas être complètement séparé de la façon dont Zidane l’a intégré à l’équipe. Cette apparition sur la droite n’est peut-être pas la meilleure position de l’Uruguay, mais c’est un déploiement calculé.

“Nous avons travaillé ce système lors de nos séances d’entraînement”, a déclaré Fede après la finale de SuperCopa. «Nous avons bien communiqué et fait du travail.»

Maintenant, Valverde est un démarreur marginal – une longue distance depuis accroché à l’ourlet de l’équipe. Lors des deux derniers matches du Real Madrid sans lui comme partant, l’équipe a eu du mal à trouver l’équilibre.

L’un de ses attributs les plus sous-estimés est sa capacité de rupture de ligne. S’il ne fait pas une course hors-balle pour briser un bloc profond, il créera le chaos en portant la balle comme un défenseur qui fend le ballon:

Valverde ne se classe dans aucune catégorie statistique majeure en attaque, mais il se classe cinquième dans la chaîne xG de l’équipe (xG total de chaque possession dans laquelle le joueur est impliqué) par 90 – devant Toni Kroos, Marcelo, Gareth Bale, Luka Modric, Isco et Eden Hazard. Cela s’explique en partie par le fait qu’il est si bon à se positionner entre les lignes et à être constamment vigilant pour effectuer des courses dans le demi-espace qui peuvent si facilement casser les schémas défensifs:

Il n’y a pas d’hésitation ni de manque d’impatience avec Fede. Sur une séquence, il intimide Neymar du ballon, puis il se déplace immédiatement sur le chevauchement tandis qu’Isco fait le demi-espace:

“L’entraîneur Zidane m’a donné la confiance dont j’avais besoin”, a déclaré Valverde après la victoire de la SuperCopa contre Valence. “Il nous unit à nouveau en équipe.”

Varane a été parmi les victimes de la gueule de bois après la Coupe du monde. La saison dernière, il a plongé. Sortez la campagne oubliable de la saison dernière, et il a joué un rôle déterminant dans le succès de l’équipe avant et après. Cette année, Varane a été formidable et fait partie des dirigeants de la défense améliorée du Real Madrid.

Le funk de la saison dernière a durement frappé tout le monde. Cette année, Varane pourrait même être sous-estimée. Les noms qui apparaissent constamment comme les piliers de la saison réussie du Real Madrid sont les noms susmentionnés sur cette liste. Varane n’est pas loin des MVP de l’équipe cette saison. Il met continuellement des changements fiables. Son erreur contre le PSG a été amplifiée, mais il était parfait à l’extérieur face aux Parisiens. C’est un gros joueur.

Parfois, je dois revérifier Google juste pour m’assurer que Varane n’a que 26 ans. On dirait qu’il existe depuis 15 ans. C’est presque comme si nous redoutions sa retraite inévitable. Il a 26 ans. Les défenseurs centraux atteignent souvent leur apogée plus tard dans la vingtaine ou au début de la trentaine. Varane a tellement de choses dans le réservoir. C’est sauvage et réconfortant.

Encore une fois, il est presque impossible de séparer entièrement sa résurgence du retour de Zidane. “Nous commençons à appuyer sur le bouton de réinitialisation afin que nous puissions trouver notre groove individuellement mais aussi en équipe”, a déclaré Varane plus tôt en janvier. «Je connais si bien ses idées en tant qu’entraîneur et il sait ce qu’il peut attendre de moi, il me connaît très bien.»

Varane a été une si bonne couverture pour Carvajal quand il fournit des surcharges, et est même venu sur le côté gauche lorsque Ramos n’est pas là pour couvrir l’arrière gauche. Ses longues balles dans le dos ont été touchées ou manquées – frappant parfois un coup de circuit pour profiter d’une ligne haute, ou détruisant tout simplement l’accumulation avec une passe errante. Mais il est si bon sur le ballon que vous prenez la distribution longue distance vacillante. Il intensifie toujours les interceptions et la dépossession au niveau de l’élite.

Cette saison, Varane semble plus confortable que la saison dernière. Dans les années passées, vous le remarquez davantage sur le terrain parce que la défense de transition du Real Madrid était si mauvaise, que l’effort surhumain de Varane pour garder les choses ensemble était impossible à manquer. Sa défense est désormais plus subtile. La capacité de Casemiro et Fede à protéger la ligne de fond a aidé. Thibaut Courtois a pu engloutir les choses à de rares moments où la défense est brisée.

Varane à ce niveau relève le plafond de l’équipe. Il échappe aux presses comme le font peu de défenseurs centraux et remporte chaque course à pied chaque fois que quelqu’un l’ose au sprint. Il est le compagnon idéal de Sergio Ramos.