Cinquante artistes et footballeurs, dans ＇LaLiga Santader Fest＇

Plus de cinquante artistes et footballeurs participeront demain samedi au ‘LaLiga Santander Fest’, un festival international de charité organisé par LaLiga en collaboration avec Banco Santander, Universal Music et le reste de ses sponsors, joueurs, clubs, artistes et GTS. L’objectif de ce macro-concert est double, d’une part, de lever des fonds pour l’acquisition de fournitures médicales pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et, d’autre part, de soutenir les fans qui sont contraints de rester chez eux pendant ces semaines de mise en quarantaine.

27/03/2020

Le à 15:21

CET

Dans ce contexte, le premier macro-concert caritatif aura lieu, qui Il sera diffusé simultanément dans plus de 180 pays et débutera à 18h00. (Heure espagnole), et qui réunira plus de 20 artistes avec autant de joueurs qui représenteront les 20 clubs de LaLiga Santander. Ce seront les artistes et les footballeurs qui se rencontreront lors de ce concert:

Artistes: Aitana, Alejandro Sanz, Antonio Carmona, Antonio José, Antonio Orozco, Ainhoa ​​Arteta, Beret, Cami, Danna Paola, David Bisbal, Diogo Piçarra, El Arrebato, José Mercé, Juanes, Juan Magan, Lang Lang, Lola Índigo, Lucas Vidal, Luciano Pereyra, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Miriam Rodríguez, Mon Laferte, Morat, Pablo Alborán, Pablo López, Raphael, Rosario, Sebastián Yatra, Taburete, Tini et Vanesa Martín.

Footballeurs: Iker Muniain, d’Athletic Club; Koke et Saúl, de l’Atlético de Madrid; Oier Sanjurho, de CA Osasuna; Manu García, du Deportivo Alavés; Gerard Piqué et Iván Rakitic, du FC Barcelone; Jorge Molina et Jaime Mata, de Getafe CF; Víctor Díaz, du Granada CF; José Luis Morales, de Levante UD; Hugo Mallo, du RC Celta; Javi López et Wu Lei, du RCD Espanyol à Barcelone; Xisco Campos, du RCD Mallorca; Joaquín, du Real Betis Balompié; Sergio Ramos et Lucas Vázquez, du Real Madrid CF; Asier Illarramendi, de la Royal Society; Javi Moyano du Real Valladolid CF; Sergi Enrich, de SD Eibar; Jesús Navas, du Sevilla FC; Dani Parejo et Rodrigo Moreno, du Valencia CF et Santi Cazorla, du Villarreal CF.

Il s’agit d’un festival caritatif où le sport et la musique se serrent la main pour battre COVID-19 et qui seront également suivies par d’autres personnalités du monde du divertissement et du sport, comme Eva González et Toni Aguilar, en charge de la présentation du macro-concert, ou la joueuse de tennis Rafa Nadal, qui participera en tant qu’ambassadrice de Banco Santander. Il y aura de nombreuses surprises et tous participeront à partir de leurs maisons respectives.

«LaLigaSantander Fest» sera diffusé en direct dans le monde entier par Movistar LaLiga, GOL TV et des diffuseurs internationaux. En outre, il peut être vu sur les réseaux sociaux de LaLiga, à la fois sur YouTube et Facebook, et sur LaLigaSportsTV et sur le RRSS de Banco Santander.

“Cette initiative est devenue quelque chose de très important. Nous avons les meilleurs artistes, les meilleurs clubs et joueurs et les meilleurs fans. Ensemble, nous allons convaincre les gens de l’importance de rester chez eux en ce moment et nous allons lever des fonds pour acheter des fournitures médicales, qui font tellement défaut à un moment comme celui-ci. Merci à Universal Music Group, Banco Santander et tous nos sponsors, d’avoir fait leur part pour que ce projet de LaLiga devienne réalité.& rdquor;, a assuré Javier Tebas, président de LaLiga.

Pour sa part, Rami Aboukhair, PDG de Banco Santander Espagne, a déclaré: “il est admirable de voir comment, dans ces moments complexes, un esprit de soutien a émergé dans notre société qui nous réconforte tous; Chez Banco Santander, nous rejoignons cet esprit de coopération et de générosité, convaincus que nous réussirons en tant que pays, en étant encore plus forts. C’est pourquoi, avec l’aide de LaLiga, nous avons promu ce «LaLigaSantander Fest» et, avec les joueurs, les fans de football et de musique, nous voulons continuer à aider nos établissements de santé; en commençant par notre part, garantir le montant pour l’achat et le don de 1 million de masques qui seront ajoutés au reste de l’équipement médical qui sera acheté avec les fonds recueillis lors de ce festival& rdquor;.

Narcís Rebollo, président d’Universal Music Espagne et Portugal et GTS, a tenu à souligner: «de Universal Music et GTS, nous sommes très fiers de participer à cette belle initiative avec LaLiga. «LaLigaSantarder Fest» rassemble deux des aspects de la vie qui contribuent le plus aux loisirs et au bien-être des gens, tels que la musique et les sports, et en cette période de grande incertitude et de préoccupation concernant le terrible impact de la pandémie causée par Le COVID-19 dans le monde et avec une dureté particulière dans notre pays, le fait de déplacer à la fois – musique et sport – dans chaque foyer est désormais notre engagement prioritaire en tant que sociétés leader dans le secteur du divertissement. Par ailleurs, il souligne: «Cet événement caritatif innovant et extraordinaire a un objectif économique et social, qui est de lever le plus de fonds possible pour lutter contre la pandémie; mais, en plus, il en a un autre plus émotif, celui de créer un lien d’union par le sport et la musique entre toutes les personnes qui, de nos jours, sont confinées chez elles. Et cela n’aurait pas pu être réalisé sans le soutien et la solidarité totalement désintéressés des athlètes et des artistes, qui démontrent une fois de plus qu’en plus d’être l’authentique n ° 1 dans leur métier, ils sont aussi personnels. Pour cela, tous nos remerciements à eux. Enfin, nous espérons contribuer à faire du samedi après-midi, de chez nous, un après-midi de fête et de joie autant que possible & rdquor ;.

Dons pour une bonne cause

Ce festival caritatif cherche, en plus de rendre la quarantaine plus supportable pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur domicile, à lever des fonds pour l’acquisition de matériel sanitaireo. En ce sens, Banco Santander a déjà fait un premier don d’un demi-million d’euros à cet effet.

Pour les utilisateurs qui souhaitent faire des dons de n’importe où dans le monde, ils peuvent accéder à www.laliga.com/laligasantanderfest, où ils trouveront toutes les informations sur la manière de contribuer à l’initiative. Des dons peuvent être faits à partir de ce matin.

Tous les profits seront versés, par le biais de la Fondation Banco Santander, pour aider à atténuer les effets causés par la pandémie de COVID-19. D’une part, le plus gros volume sera consacré à l’achat de matériel sanitaire, dans ce cas, ils seront acheminés selon les priorités sanitaires du gouvernement, en coordination avec le Conseil supérieur du sport (CSD). En outre, une petite partie des recettes ira à l’initiative de solidarité #SaldremosJuntos, un projet lancé par Saúl Ñiguez avec un groupe d’athlètes, de journalistes, d’influenceurs et de designers, qui cherche à aider les PME et les pigistes touchés par COVID-19 .

‘LaLigaSantander Fest’ est soutenu par de nombreuses personnalités du monde de l’art et du sport au niveau international, comptant même sur la participation de deux stars chinoises. De grandes entreprises ont également souhaité apporter leur soutien au festival caritatif, comme Banco Santander, PUMA, EAsports, Budweiser, Rexona, BKT, LiveScore, Clear, El Corte Inglés, Samsung, Panini, Sportium, Deliveroo, Allianz, STIHL, Mazda, Danone, Marqués del Atrio, VITALDENT, Boîtes aux lettres et RENFE