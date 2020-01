Ciro Immobile mérite plus que d’être englouti par Everton ou Chelsea

Qui est le héros de cette semaine, Johnny?

Le héros de cette semaine est un attaquant de 6 ′ 1 ″ robuste de 29 ans de Torre Annunziata en Italie qui est actuellement en tête des charts européens Golden Boot. Il en est à sa quatrième saison en jouant pour la Lazio, mais il a mis à contribution ses talents non négligeables dans un total de neuf clubs différents et est également un international complet avec dix buts en 39 matchs. Ses équipes précédentes incluent la Juventus, Sienne, Grosseto, Pescara, Gênes, Turin, Borussia Dortmund et Séville, mais c’est à la Lazio qu’il a vraiment frappé ses sangles. Ils sont actuellement sur une séquence de 11 victoires consécutives.

Ses buts cette saison ont placé la Lazio dans la course au titre en Serie A. Ils sont actuellement troisièmes, six points derrière la Juventus avec un match à la main. Un de ces excellents joueurs européens qui n’a jamais semblé avoir d’intérêt à venir en Angleterre – bien que cela soit sur le point de changer – et il semble qu’il est facile de résister à la Premier League. Un attaquant qui a marqué plus par lui-même que sept des 20 équipes de la division cette saison?

Ce sera Ciro Immobile, alors.

Qu’ont-ils fait pour mériter cela alors?

Ciro a réussi un triplé ce week-end lors de la 5-1 contre la Sampdoria et compte désormais 23 buts en Serie A en seulement 19 matches, marquant 26 sur 25 au total. Il s’agit d’un attaquant sous une forme impérieuse dans une équipe que Nicky Bandini décrit comme jouant «un football vertical sans égal, avec des joueurs tels que Luis Alberto et Sergej Milinkovic-Savic qui prospèrent dans les rôles de soutien».

Son total de 112 en 159 au cours de ses trois saisons et demie dans la Lazio est comparable à certains des meilleurs d’Europe, mais il est un attaquant qui a été très loin des radars en Angleterre et a rarement été considéré comme un signature potentielle… jusqu’à présent. Il y a deux semaines, Everton était lié avec une offre, mais rien ne s’est encore produit et tout est devenu un peu calme.

Cette semaine, Chelsea aurait sorti des palpeurs pour lui. Ils ont désespérément besoin d’une puissance de feu supplémentaire pour alléger le fardeau de Tammy Abraham et soupçonnent un mouvement pour lui ce mois-ci ou en été. À 29 ans, il aurait peu de valeur de revente et coûterait beaucoup d’argent, s’il était effectivement disponible.

Immobile n’a pas parlé de vouloir jouer en Angleterre à ce jour dans aucune interview que je puisse trouver, mais Chelsea devrait probablement lui payer le PIB de l’Islande par semaine, donc cela aidera à huiler les roues.

La Lazio serait folle de le vendre maintenant, bien sûr. Mais au moment où la fenêtre d’été arrive, il aura 30 ans. Dépenser gros pour quelqu’un de cet âge est rarement considéré comme une bonne idée, mais alors la bouffée de désespoir autour d’Everton et de Chelsea peut les pousser à faire exactement cela.

Son total de 189 buts en carrière en 354 raconte sa propre histoire. Il est un attaquant de premier plan, s’il n’est pas glamour et impressionne par son travail acharné, étant principalement du pied droit mais en fait bon avec les deux pieds, offrant beaucoup de présence physique pour marquer les en-têtes et offrant un jeu d’approche fin, comme l’attestent ses cinq passes décisives cette saison.

Deux de ses buts ce week-end étaient des pénalités. La Lazio en a eu 13 cette saison en raison de son style de jeu direct et énergique qui a causé des ravages défensifs. Plutôt plaisant, il est un fan de la vieille école, des explosions à long terme, démarrant hors des sentiers battus et avançant à grande vitesse pour le battre à la maison. Aucune de ces trois étapes, attendez que le gardien s’engage, trop cool pour les affaires de l’école; il obtient du cuir de merde sur la chose.

Il a été appelé l’attaquant le plus sous-estimé d’Europe et il y a beaucoup de vérité là-dedans. Même si ses statistiques sont impressionnantes, son talent n’est pas clinquant. Il ne vient pas avec des cloches et des sifflets, ni des néons clignotants. Il ne dribble pas vraiment, n’a qu’occasionnellement une frappe à longue distance, n’est pas un spécimen physique athlétique massif et n’a pas de sprint à grande vitesse en lui. James Richardson a déclaré cette semaine qu’il n’avait pas de grâce naturelle et qu’il était plutôt obstiné.

Alors qu’est-ce qui le rend si bon? Horaire. C’est ça. Horaire. La capacité presque mystique d’être au bon endroit au bon moment pour marquer des buts. Et lorsque le ballon arrive, il le distribue, souvent avec un coup ou une tête pour la première fois.

Mais le timing ne ressemble pas beaucoup. Même lorsqu’elle est ralentie et rejouée, c’est une forme d’art davantage pour les puristes. Ceux qui veulent des compétences délicates en tant que marqueur de qualité ne sont pas susceptibles d’évaluer Ciro, mais sans le chronométrage, vous êtes toujours à court de balle, ou vous l’avez dépassé, ou simplement arrêté au mauvais moment et une chance qui aurait pu atteindre un objectif ne se matérialise même jamais.

Vous ne marquez pas autant de buts que lui sans une capacité extraordinaire à chronométrer les courses et à avoir la vision de voir les espaces où courir.

Quelqu’un grincheux à ce sujet?

Alors qu’il a commencé sa carrière à la Juve – bien qu’il n’ait joué pour eux que cinq fois – et qu’il vire désormais la Lazio en titre de prétendants au titre, ils doivent regarder par-dessus leurs épaules un peu de ressentiment.

Bien sûr, les fans de la Lazio doivent espérer que son excellent score ne va pas le conduire à être vendu pour beaucoup d’argent à un club anglais gourmand et à l’argent. Peut-être que son effondrement de forme en jouant en Allemagne pour Dortmund, marquant seulement trois en 24 matchs, repoussera les prétendants étrangers.

Le Celtic n’était certainement pas grincheux lorsqu’il a marqué contre eux lors du match retour de la Ligue Europa à Rome, car ils ont ensuite gagné 2-1. Mais d’une manière qui a rendu service à la Lazio, les mettant hors d’Europe et les laissant tout jeter lors d’un défi de championnat.

Ce que les gens disent

L’intérêt pour le football italien ne semble pas très élevé en Angleterre. Pour une raison quelconque, s’y intéresser fait de vous un hipster, ou du moins selon la mentalité tabloïde qui est une monnaie décourageante. Être intellectuellement curieux de tout ce qui n’est pas ici est pour les nerds, les mauvaises herbes et les non-cool, tu ne sais pas?

Je savais donc qu’il n’y aurait qu’une réponse limitée à cela. Cependant, à une époque où vous pouvez accéder à n’importe quelle quantité d’excellentes écritures et podcasts présentant le football italien, j’ai trouvé cela étrange. Ensuite, on m’a fait remarquer que la grande majorité des fans de football anglais ne sont même pas intéressés par le football écossais, en effet par tout football qui n’implique pas leur propre club, donc l’Italie a peu de chances. C’est quelque chose que vous avez tendance à oublier lorsque vous écrivez beaucoup sur le jeu et que vous essayez toujours de rester vaguement à travers les choses et que vous n’êtes donc pas un fan “normal”.

Même ainsi, il y a tellement de choses à apprécier dans le jeu italien en ce moment; écoutez au moins un podcast à ce sujet. Golazzo de TotallyFootball mardi est bon, tout comme l’offre de Steve Crossman 5 en direct jeudi.

Parce que je craignais une faible contribution, j’ai parlé au principal diffuseur et écrivain italien Sheridan Bird, un brillant ancien chroniqueur de Football365 d’autrefois, pour savoir comment Ciro était vu en Italie.

«Immobile est dévastateur au sein d’un système dédié à l’exploitation de ses dons. Les deux dernières saisons le prouvent. Il est l’un des meilleurs attaquants contre-attaquants du football interclubs. Sa finition avec l’un ou l’autre pied est très opportuniste. L’inventeur espagnol de la Lazio Luis Alberto et Immobile se combinent très bien.

«Bien qu’il soit trop léger pour être un n ° 9 semblable à un totem, il est résistant et assez fort pour tenir les défenseurs en route vers le but. Mais ce n’est pas un homme belligérant ni un bélier battant du granit. Immobile a besoin d’un reniflement d’une chance via un ballon intelligent ou un défenseur somnolent faisant une erreur. Il ne prospère pas dans l’isolement, ce qui était en partie la raison de ses luttes en Allemagne.

“On ne peut pas dire qu’il est parmi les meilleurs du football mondial, car les meilleurs défenseurs d’Europe ou du football international ont trouvé des moyens de l’arrêter. Sa place de départ dans l’Euro 2020 XI d’Italie n’est pas garantie, car l’entraîneur Roberto Mancini pourrait ne pas déployer une stratégie de contre-attaque. À l’approche des 30 ans, l’Euro 2020 pourrait être sa dernière chance d’avoir un impact sur la plus grande scène. Cela pourrait venir du banc.

«Immobile est très apprécié en Italie car il apparaît comme une personne gaie, ouverte et reconnaissante. Il est connu sous le nom de Ciruzzo, un surnom affectueux. Il ne semble pas y avoir d’avantage pour lui. Il a réagi avec colère à une ou deux remplacements par le passé, mais c’est normal pendant un match. Il y a une pincée de drame qui se cache en lui parce qu’il est de la région de Naples, où les gens sont expressifs et honnêtes. Mais ses niveaux de volants sont très bas par rapport à ses chiffres de score sensationnels. Être une personne pétillante et optimiste l’a aidé à traverser des moments difficiles (Dortmund et Séville). De plus, une vie familiale très heureuse avec sa femme et ses trois enfants lui donne équilibre et force. Les vidéos que sa femme Jessica Melena publie sur Instagram montrent un couple qui aime vraiment la vie et la compagnie de l’autre. Comme les joueurs, les managers et les propriétaires ou les présidents vous le diront, si une star est heureuse dans sa vie privée, tout coule sur le terrain. »

Merci pour ce regard si complet sur notre homme, Sheridan, votre vieux chat glamour.

Passons maintenant aux commentaires du lecteur. Naturellement, parce que nous sommes des hipsters, nous commençons par notre vieil ami:

Point de convergence

Impitoyablement sous les projecteurs

Alors que les milieux de terrain brillent

– 4_4_haiku (@ 4_4_haiku) 21 janvier 2020

«Beaucoup semblent se concentrer sur ses échecs à Dortmund et à Séville, malgré le fait qu’il ne s’agissait que de deux saisons, et il a été brillant pour les autres. Un formidable attaquant qui sait maximiser ses points forts dans le jeu. »

“Il est assez proche de l’attaquant moderne parfait et semble avoir vraiment profité de la stabilité d’être dans un club depuis plusieurs années maintenant.”

«A été véritablement remarquable dans les deux matches contre le Celtic, y compris une belle arrivée à la volée à Rome. Je suis toujours pompé mais personnellement, il aura été satisfait de sa performance, je suppose. »

Étonnamment mobile.

– David Preece (@ davidpreece12) 22 janvier 2020

«Je chante son nom pour La Donna e Mobile.»

“Si nous prétendons que Dortmund ne s’est jamais produit, alors nous parlons d’un attaquant d’élite!”

«Joueur de qualité. Je pense que lui et le manager de la Lazio Inzaghi seront en forte demande cet été. J’espère qu’ils resteront tous les deux avec les Eagles. »

Mon moment Ciro Immobile préféré cette saison a été lorsque son équipe de haut vol de la Lazio a été battue à la maison et à l’extérieur par une équipe de pub jouant dans une ligue d’agriculteurs… 🍀

– Lumos🍀 (@ starryplough67) 21 janvier 2020

«J’ai toujours lu son nom dans le ténor de Pavarotti. Cela ne manque jamais de fournir une légère secousse d’amusement. Grand attaquant anglais à l’ancienne aussi. »

“Un numéro de la vieille école 9.”

Le nom le moins approprié pour un footballeur italien depuis Claudio Gentile

– Josh Turnbull (@ JoshTurnbull20) 22 janvier 2020

Que réserve l’avenir?

Après des années d’errance, il semble enfin avoir trouvé une maison dans le Latium. “Quand je joue et que j’entends les fans de Lazio chanter mon nom, cela me motive beaucoup”, a-t-il déclaré récemment. «J’aime jouer pour la Lazio et c’est un honneur pour moi.»

Il faut espérer qu’il y restera et continuera sa belle forme plutôt que de devenir la dernière coupe de viande chère à être hachée par le hachoir de Premier League qui est souvent capable de transformer de très bons joueurs en ânes lourds.

C’est un joueur qui a prospéré plus tard dans sa carrière, plutôt qu’en tant que jeune. Il est un exemple classique de la façon dont trouver le bon club et la bonne configuration est crucial pour la performance, peut-être surtout avec un attaquant.

Ce sera fascinant de voir comment il se débrouillera cet été en euros. S’il porte cette bonne forme dans le championnat, il sera responsable de pousser l’Italie à ces dernières étapes. L’Italie qui réussit bien dans les tournois semble faire partie de l’ordre naturel des choses.

John Nicholson