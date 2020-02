“Cittadella est derrière. Quand serai-je de retour sur le terrain?”

Alessandro Mastalli, désormais débarrassé de la longue blessure qui l’a empêché de jouer pendant la première partie de la saison, est désormais disponible pour Juve Stabia.

Voici ses mots, rapportés par les chaînes officielles du club: «Je vais vraiment bien, et je récupère enfin mes rythmes en m’entraînant avec l’équipe, et j’en suis très content. Quant à Cittadella, nous avons réalisé que nous avions fait un faux pas mais je ne pense pas que ce soit pour une raison particulière, donc je pense que c’était une mauvaise journée. La semaine a bien commencé et nous préparons au mieux notre prochain match avec Trapani. Nous savons quel est notre objectif et des défaites comme celle-ci contribuent à grandir “

Et il ajoute: «Ce championnat nous apprend que tout le monde peut battre tout le monde, quel que soit le classement. Dans notre cas, d’autant plus après le dernier KO, nous ne pouvons absolument pas nous permettre de sous-estimer Trapani, qui est une excellente équipe, vient d’un bon résultat et dans l’ensemble je ne pense pas qu’il mérite la position de classement qu’il occupe. Quand serai-je de retour sur le terrain? L’entraîneur décide, mais je suis disponible et j’espère pouvoir apporter ma contribution le plus tôt possible, peut-être déjà avec Trapani, bien que clairement pas encore pour un match entier. ”