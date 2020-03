Cittadella, Venturato: “Nous devions gagner et nous l’avons fait”

Roberto Venturato, entraîneur du citadelle, s’est exprimé lors de la conférence de presse à l’issue du match 1-2 remporté sur le terrain Cosenza. Ce sont ses déclarations, tirées de TifoCosenza.it: “Pour nous, ce sont toutes des races décisives si nous voulons rester parmi les premiers. La méchanceté, la détermination, la capacité de rester en ordre mais d’attaquer, est dans notre identité. Je pense que nous l’avons fait bon. En première mi-temps, Carretta a eu l’occasion de redémarrer, ce qui n’était pas une bonne chose. Dans l’ensemble, nous avons eu une bonne course contre une équipe difficile à affronter. Ce n’est pas facile d’être face à un adversaire qui a besoin pour marquer des points. Nous devions gagner et nous avons réussi, nous devons être satisfaits. Gagner n’est jamais facile, si nous avons donné l’impression que nous l’avons fait facilement, cela signifie que nous avons aussi du mérite. Cela signifie que nous avons gagné en respect au match aller, c’était un coup bien mérité. Dans les 90 minutes je pense que nous avons essayé de faire notre course, de conserver notre identité, en tenant compte aussi du fait que nous avions joué il y a deux jours. nous pourrions être à 100%. Mais il y avait le groupe, l’envie, l’équipe s’est exprimée selon ses capacités, gagner à Cosenza n’est jamais facile “.