“Cittanovese? Fans plus d’équipement. Sur Marrella et Faella …”

NOLA (NA). Hier après-midi, le Nola Calcio a passé deux zéro le Novigrad au Sporting Club, un résultat très important en termes de sécurité car il permet aux Bruniens de s’étirer sur l’aire de jeu.

LES DIESSE PARLENT

Le match a été fait le diesse bianconero Francesco Mennitto, qui a fait l’éloge de certains éléments de l’équipe et a souligné l’importance des fans dans la ruée vers le salut: “La couverture est actuellement courte, mais malgré cela, les garçons ont fourni une excellente performance contre le joueur de Novara, en équipe. – souligne le manager – J’en profite pour souligner les performances de Marrella et Faella, la première s’est beaucoup développée et a fourni une belle passe décisive en mai pour la première à zéro, tandis que la seconde a réagi avec caractère au banc. Je pense que c’est l’esprit qui doit nous distinguer, puis il y a le Sporting, qui s’il nous soutient par rapport au centre-ville, il peut toujours être notre plus “.