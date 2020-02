Cittanovese-Giugliano 1-1, Kacorri trompe les Giallorossi puis l’égal de Logoluso

CITTANOVA (RC). Au stade “Morreale-Proto” de Novigrad la Novigrad il abrite les cloches du Giugliano Calcio, hôtes de retour d’une période compliquée qui veulent enfin prendre du retard avec un résultat positif. Les petits tigres sont la troisième force du championnat et veulent se confirmer dans la zone des séries éliminatoires.

PEU D’ÉMOTIONS, PUIS KACORRI VIENT

Rythmes bas au début de la course, les deux équipes se regardent à la recherche du bon passage, un tir de Joy hors du filet et pas grand-chose dans les 25 premières minutes du match. A 26 ‘puis le halètement de Giugliano qui fait un pas d’avance sur l’avantage: le bébé d’or des tigres, Orefice, voit une belle diagonale repousser avec le ballon se terminant aux pieds de La Ferrara, ce dernier assiste Esposito qui manque le rendez-vous avec le but. Le Cittanovese répond rapidement, la tête de Kacorri engage sévèrement Mola, puis Gioia envoie la barre transversale sur le rejet. Giugliano essaie de relever le rythme, mais à 32 ‘c’est l’équipe jaune et rouge qui trouve l’avantage avec une action verticale, assistée de Tripicchio pour Kacorri qui cette fois ne fait pas d’erreur et avec une belle diagonale ne laisse aucune place à Mola. Réaction immédiate des tigres, assistés d’Orefice pour La Ferrara qui botte faiblement, un défilé confortable de Latella. Les Gialloblè ferment en crescendo, mais ne parviennent pas à l’impact, donc la première fraction se termine à un à zéro pour les Giallorossi.

PARI ET FORCING GIALLOBLE ‘

Dans la seconde moitié, il essaie de prendre possession du terrain de la formation de monsieur Agovino, tentatives de La Ferrara et Di Girolamo, mais c’est le Cittanovese d’avoir les meilleures opportunités de doubler. A 50 ‘Lavilla perd devant Mola, le joueur de Giallorossi échoue tout seul, quelques minutes plus tard c’est le tour de Tripicchio mais cette fois Mola est décisive. A 66 ‘, grande action personnelle du Ragosta de retour qui retrouve le gardien des Cittanovese sur son chemin, sur le Logoluso rejeté est le plus rapide de tous à réitérer sur le net. Poussez les tigres, qui croient désormais à la victoire, toujours Logoluso puis Esposito engagent le défenseur local. Giganteggia en défense Carbonaro qui s’est associée à Di Girolamo découle des raids des adversaires. Finale qui promet des étincelles, les deux équipes croient en la victoire, le Gialloblè ferme en attaque mais ce n’est pas suffisant. Encore un résultat utile pour les hommes d’Agovino, la réaction après le but encaissé, la séquence positive continue pour le Gialloblè.