“Cittanovese? Nola a besoin de son peuple. Aux fans, je dis …”

NOLA (NA). Après le match à l’extérieur contre Marsala, le Nola Calcio redémarre à partir de Novigrad. Les Bianconeri défieront le club calabrais dans les murs amicaux demain après-midi pour le vingtième jour de la groupe I de Serie D.

UNIS VOUS GAGNEZ

Le directeur général du Bruniani a parlé du match et du moment de l’équipe, Francesco Montervino: “Jamais auparavant le slogan” Unis tu gagnes “n’a été deviné. Tous les composants sont nécessaires, l’entreprise fait de nombreux sacrifices et l’équipe tout au long de l’année n’a jamais dépassé certaines lignes directrices. – Le diggì a commencé – Le personnel technique travaille méticuleusement, ils font tout leur possible pour se préparer pour les matches, donc j’espère que les gens viendront en grand nombre au stade car leur soutien est nécessaire “.

Ph Nola, contre Roccella

RÉSULTAT AMER MAIS SIGNAUX POSITIFS

Contre Marsala un nul amer: «Faire une performance de ce niveau, après la mauvaise défaite interne contre Marina di Ragusa, était honnêtement un objectif pour nous mais pas facilement souhaitable. L’équipe a fait un excellent match, pendant le match il y a eu des épisodes très généreux contre nous, je fais notamment référence au premier penalty, inexistant mais heureusement sauvé par Anatrella. – souligne Montervino – J’ai ensuite trouvé le deuxième penalty très généreux, mais malgré tout cela, l’équipe n’a pas abandonné, elle a plutôt pris les devants et cela augure bien pour l’avenir “.

PROCHAIN ​​DÉFI

Vient maintenant le Novigrad, un défi très important en termes de salut: “Au match aller, entre Novigrad et Palmi, il y a eu deux matchs nuls contre des concurrents directs, du moins c’était le cas à l’époque. Lors de ces deux matchs à l’extérieur, nous avons également raté deux tirs au but, peut-être qu’aujourd’hui avec ces quatre points, Nola aurait pu dire quelque chose de différent dans ce championnat. Maintenant, nous sommes heureux de nous retrouver en dehors de la zone de jeu, mais la route est longue et nous devrons essayer de faire le moins d’erreurs possible à partir de maintenant. “

Ph Nola, fans

LE POIDS DES VENTILATEURS

Pour expliquer l’importance des supporters, notamment à l’intérieur des murs amicaux, le directeur général des bianconeri prend comme exemple son expérience de footballeur dans celle de Naples: «C’était la saison 2002/03, ma première en bleu, je suis passée d’Ancône qui a combattu pour la Serie A à Napoli qui voulait éviter la relégation à C. Je me souviens qu’il y avait un match contre Vicence, il y avait plus de 70 000 spectateurs payants et en cas de victoire Napoli aurait quitté la zone chaude. – Montervino dit – Un choc incroyable, la course a été gagnée par le peuple, il n’a pas été possible de communiquer entre coéquipiers à moins de cinq mètres, les sifflets étaient assourdissants à chaque possession des adversaires. À ce moment-là, j’ai compris ce que cela signifie d’avoir la valeur ajoutée d’encourager, là-bas, les gens ont décidé de faire gagner l’équipe “.

Ph Ruggiero, Nola ultras

TOUT AU SPORT

Dernier commentaire sur les fans de Nola et sur l’initiative du club de la Juventus, qui a fixé le ticket d’entrée pour le match contre le Novigrad à cinq euros: “Le fan de Nola doit comprendre que maintenant il y a un besoin, on parle toujours d’un fan passionné qui entend le jeu. Cette année, je les ai vus encore un peu hésitants quant à ce que peut être la nouvelle histoire qui peut être écrite à Nola, les gens sont probablement fatigués et méfiants, mais nous devons aussi donner les bons mérites à ceux qui font de nombreux sacrifices aujourd’hui. Mettre le billet à 5 euros je pense que c’est un moyen d’impliquer la ville et le fan, j’espère que cette proposition est acceptée et bien accueillie “