“Cittanovese? Toujours montré une grande envie de marquer. Sur les choix techniques …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Précieuse victoire en fluidité pour le Savoia hier après-midi, les blancs ont passé le zéro trois Novigrad dans une course quasiment jamais remise en question. Première mi-temps avec quelques difficultés devant le but pour les hôtes, qui en deuxième mi-temps en deuxième mi-temps ont ensuite fermé le défi.

L’ANALYSE DE MISTER

Le technicien d’Oplontini est intervenu sur la performance de ses garçons Carmine Parlato: «Première mi-temps sans buts? L’équipe a su garder son calme, puis en seconde période, nous avons profité des opportunités créées, mais l’envie de gagner et de marquer des buts n’a jamais manqué pendant le match. – précise l’entraîneur de Savoie – Les Cittanovese ont fermé tous les espaces, il n’a pas été facile de déranger leurs arrières, j’en profite également pour féliciter mes garçons, même ceux qui ont pris le relais sont tombés dans le match avec une grande disponibilité et cela m’aide à changer l’équilibre de la course en cours “.

DES CHOIX BIEN PRÉCIS

Quelques précisions sur certains choix: «Nous avons préparé le jeu en nous concentrant sur les joueurs physiques, pour contraster nos adversaires doués de ce point de vue. L’équilibre a alors éclaté lorsque nous avons inclus des joueurs agiles et techniques. Gol Chironi? Cela nous donne de la qualité et Mignano était bon pour nous l’apporter. – explique Parlato – En attaque, nous avons plusieurs joueurs qui peuvent coexister, je pense au couple Scalzone-Diakite, qui comme je l’ai dit dans le passé nous permet de travailler à la fois techniquement et du point de vue de l’attaque en profondeur. Demi? Il est clair qu’en jouant avec deux la dépense énergétique est plus importante, il y a la possibilité de perdre un peu de lucidité, quand on est revenu à trois, en fait on a eu plus de dribbles. “

POUR LE BON DU GROUPE

Alessandro De Vena a commenté le coup porté au marché d’hiver: «Nous parlons d’un garçon sérieux et professionnel, je ne manquerai jamais de respecter mes garçons mais je dois respecter mes choix. La Savoie reste la priorité, tout le monde doit être ravi de la victoire de l’équipe, entre autres, ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas réduit l’écart au classement “.