City défie l’UEFA, Soriano: “De fausses accusations, nous le prouverons”. Guardiola: “100% de repos”

MANCHESTER (ENG). Un peu moins d’une semaine de Décision de l’UEFA qui a conduit à la disqualification pour deux ans des compétitions européennes pour Manchester City, le directeur général et technicien du club s’est exprimé sur la question en expliquant leur position.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, COLLABORÉ DANS LE PROCESSUS

le haut Ferran Soriano, en partenariat depuis 2012, avec les chaînes publiques officielles, il a expliqué: “Pour nous-mêmes, pour nos actionnaires, pour les fans et pour toute la famille de Manchester City dans le monde, il est juste que l’entreprise exprime sa position. Il y avait une volonté de ma part de prendre la parole immédiatement après la condamnation, mais j’ai d’abord dû demander un avis juridique sur la question. Aujourd’hui, cependant, je tiens à souligner que les accusations sont fausses, le propriétaire de la ville n’a pas mis d’argent dans le club sans le déclarer, nos comptes ont été examinés à plusieurs reprises par les auditeurs et enquêteurs. Processus? Nous avons collaboré et livré tous les documents nécessaires, il existe des preuves irréfutables qui montrent que nous avons agi correctement “.

JUGEMENT POLITIQUE

De l’UEFA, en plus de la piqûre, la lourde accusation de non-collaboration: «Les preuves que nous avons fournies, cependant, la chambre d’enquête du FFP ont davantage tenu compte des courriers électroniques volés hors contexte, par rapport à tous les documents que nous avons mis à disposition. Cette phrase, du moins d’après l’expérience que nous avons vécue, est plus conditionnée par la politique que par la justice. L’entreprise s’est tournée vers le TAS car il semblait clair que nous ne faisions pas l’objet d’un procès équitable. Le plus inquiétant est la diffusion de nouvelles sur cette situation, d’ailleurs la SAE a admis que nos griefs étaient fondés et qu’ils se seraient exprimés à la fin du processus. Une fois le verdict rendu, nous allons à nouveau recourir au TAS pour un processus plus juste et plus précis, j’espère que nous pourrons parvenir à une conclusion plus juste avant l’été, avec un organisme indépendant qui examinera les preuves de manière impartiale et rendra un jugement. “

PEP AUX CÔTÉS DU CLUB

Après le défi en milieu de semaine contre West Ham, l’entraîneur des citoyens Pep Guardiola il a parlé de la question: «Plus loin, nous parlerons de cette question, normal qu’elle affecte le personnel et les joueurs, mais maintenant nous sommes tous concentrés sur ce qui doit être fait sur le terrain. Le soutien au club est maximum, il y a des professionnels incroyables ici et j’espère que les fans nous soutiendront jusqu’à la fin de la saison. Adieu? S’ils ne me libèrent pas, je resterai ici à 100%, entre autres, la situation n’est pas encore complètement définie et l’entreprise a fait appel, en tant que professionnels, les garçons doivent se battre et donner le meilleur d’eux-mêmes pour la chemise qu’ils portent. “