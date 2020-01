City sur la bonne voie pour la troisième finale consécutive de la Coupe de la Ligue après une grande victoire en derby

Date de publication: Mardi 7 janvier 2020 9:51

Manchester City a fait un grand pas vers une troisième finale de Coupe de la Ligue consécutive avec une victoire 3-1 sur ses rivaux de Manchester United.

Les hommes de Pep Guardiola reprennent un avantage de deux buts sur l’Etihad pour le match retour de la demi-finale et seront confiants de le voir après une performance scintillante en première mi-temps à Old Trafford.

Harry Maguire a été exclu pour une blessure au pied, Phil Jones ayant eu son premier départ depuis novembre, auquel il a été remplacé à la mi-temps.

David De Gea est revenu dans le but et Jesse Lingard était de retour après une maladie alors que United a effectué six changements par rapport au match nul sans but de la FA Cup face aux Wolves.

Le gardien de but de la ville, Claudio Bravo, a entamé son quatrième match consécutif, mais la vraie surprise a été Guardiola, qui a apporté huit changements à la victoire de la FA Cup contre Port Vale, choisissant de ne pas aller avec un attaquant reconnu car Sergio Aguero et Gabriel Jesus ont été nommés sur le banc. .

Bernardo Silva a ouvert le score à 17 minutes avec un but classique du derby de Manchester, une superbe frappe à longue distance qui a volé dans le coin supérieur, ne donnant aucune chance à De Gea.

Le Portugais a de nouveau été impliqué car les visiteurs ont doublé leur avance juste après la demi-heure de jeu, jouant dans une balle de ballon à Riyad Mahrez, qui a contourné le gardien et ne s’est pas trompé avec son arrivée.

À ce moment-là, City semblait être passé à la vitesse supérieure et avait de nouveau terminé cinq minutes plus tard. Kevin De Bruyne a vendu un mannequin à Jones et a frappé au but, De Gea sauvant avant que le ballon ne ricoché sur Andrea Pereira.

De là, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer regardaient tous en mer défensivement et semblaient désespérés de siffler à la mi-temps pour leur donner l’occasion de se regrouper. City aurait pu marquer un quatrième et un cinquième avant la mi-parcours sans une finition errante.

Nemanja Matic a remplacé Jesse Lingard à la pause pour les hôtes, qui sont sortis améliorés, voyant finalement ce dire que Marcus Rashford a glissé devant Claudio Bravo à la 70e minute alors que United a capitalisé sur une passe bâclée au milieu de terrain, Mason Greenwood verrouillant une balle lâche avant jouer l’attaquant à travers.

Mais ce devait être le dernier but de la nuit, alors que les 20 dernières minutes réglées n’avaient vu que quelques demi-chances pour les deux équipes.

Rapport complet à suivre…