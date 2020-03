City veut Skriniar: l’Inter tire haut mais a une stratégie | Primapagina

Milan Skriniar est un héritage Inter, important dans le présent et dans l’avenir immédiat. Le Slovaque a eu du mal à s’adapter à la 3 défense introduite par Conte, mais sa performance reste élevée, tout comme la valeur. Aux yeux d’Inter et au-delà. Manchester City l’a longtemps courtisé et est prêt pour un nouvel assaut.

LE CONTEXTE – En janvier de l’année dernière, selon ce qui a été appris de calcioomercato.com, Guardiola a offert environ 60 millions pour amener immédiatement Skriniar à Manchester. La réponse de l’Inter a été sèche: peu, elle ne bouge pas. Le temps a passé, mais l’intérêt des citoyens n’a pas changé avec lui. Bien sûr, la puissance attractive de Guardiola est tombée après l’Uefa, ce qui obligera les Britanniques à deux ans sans champions.

LE PLAN – Malgré cela, sans appel, la Ville est prête à reprendre ses fonctions l’été prochain. Il a choisi Skriniar pour améliorer un département qui, également à cause de plusieurs blessures, a souffert ces dernières années. L’Inter valorise le joueur pas moins de 85 millions d’euros, mais au fond il n’a pas l’intention de se priver de ce qui est considéré comme un élément clé pour les prochaines années. Conte lui-même apprécie beaucoup le slovaque et ne veut pas le laisser partir. Le plan des dirigeants de Nerazzurri est donc clair: Marotta, également forte de la volonté du défenseur, qui est très bien à Milan, est prête à élever un mur insurmontable. Aussi pour la ville de Guardiola.