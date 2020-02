CL, Haaland est le 5e à passer à deux chiffres au début: le 1er était Fontaine, le meilleur Susler

Just Fontaine, Claudio Sulser, Sadio Mané, Roberto Firmino et Erling Haaland. Cinq attaquants différents les uns des autres en termes de caractéristiques, d’âge et de période au cours desquels ils ont joué, mais unis par un record. Ce sont les seuls joueurs qui ont réussi à passer à deux chiffres lors de leur première saison en Ligue des Champions / Coupe des Champions. Le Français, qui détient toujours le record du meilleur buteur d’une édition de la Coupe du monde avec 13 centres, a réussi au lointain 1958/59 avec le maillot du Stade de Reims en entraînant son équipe dans la finale en marquant 10 buts en quatre matchs mais en restant sec dans la finale remportée par le Real Madrid de Di Stefano. Le deuxième atteignit plutôt 11 avec le maillot des Grasshoppers en 1978/79.

Depuis lors, près de quarante ans se sont écoulés avant que deux autres joueurs, le duo de Liverpool, réussissent à marquer 10 buts lors de leurs débuts dans la meilleure compétition de clubs européens. Et maintenant, c’est au tour du Norvégien Borussia Dortmund qui peut atteindre et vaincre le Swiss Sulser dès le match retour contre le Paris Saint German qui se jouera dans la capitale française le 11 mars.