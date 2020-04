Clarence Seedorf au Brésil: un chant de cygne parfait dans son utopie footballistique

Nostalgie

Pour un joueur qui, pour diverses raisons, n’a jamais vraiment montré ses vraies couleurs dans le football international, Clarence Seedorf est, au sens littéral, l’un des plus grands footballeurs internationaux de tous les temps.

Seul homme à avoir remporté la Coupe d’Europe avec trois clubs différents, Seedorf l’a fait avec des équipes des Pays-Bas, d’Espagne et d’Italie, et a également les titres de champion respectifs.

Mais sans doute l’acte le plus intrigant de globe-trotter de Seedorf est arrivé à la toute fin de sa carrière quand il est devenu peut-être le joueur européen le plus en vue à avoir jamais exercé son métier dans l’élite du Brésil.

Vous voyez, alors que les ligues sud-américaines sont pillées chaque année par les clubs européens, le voyage inverse est rarement fait.

Pourtant, en 2012, devenu frustré à l’AC Milan alors que son temps de jeu diminuait parallèlement au manque de possibilités de jouer en tant que n ° 10 sous Max Allegri, Seedorf a décidé de mettre fin à ses 10 ans d’association avec les Rossoneri et de chercher un nouveau défi.

Bien qu’il ait 36 ​​ans à l’époque, le milieu de terrain ne suscitait pas beaucoup d’intérêt, West Ham parmi les clubs de Premier League aurait envisagé une décision, ainsi que les offres lucratives désormais standard de la MLS et du Moyen-Orient qu’un tel nom commande.

Au lieu de cela, Seedorf a choisi de rejoindre Botafogo, le moins à la mode des quatre grands clubs de Rio de Janeiro après Fluminense, Flamengo et Vasco Da Gama.

Botafogo avait tenté de signer le Néerlandais 12 mois auparavant, et après avoir finalement débarqué son homme, le président Mauricio Assuncao a décrit Seedorf comme le plus grand joueur étranger à avoir jamais signé pour un club brésilien.

Bien que cette décision ait soulevé de nombreux sourcils, le Brésil n’a jamais été aussi loin du cœur de Seedorf.

Il est né au Suriname, la colonie néerlandaise qui partage une frontière avec le nord du Brésil, et y a vécu jusqu’à ce qu’il déménage en Hollande avec sa famille en tant que tout-petit.

Son épouse, Luviana, est brésilienne, et il a appris à parler portugais au Real Madrid après avoir fait la chambre avec Roberto Carlos.

De plus, en grandissant, le Selecao a eu un effet profond sur lui.

“Quand je regardais la Coupe du monde 1986 avec mon père, il a dû m’emmener dehors et me calmer après la défaite du Brésil contre la France”, a déclaré Seedorf sur le site officiel de la FIFA.

«Je pleurais de colère, car c’était le dernier tournoi de Zico. Pour moi, il était l’essence même du football. »

Et pour tous les cyniques restants qui pensaient toujours que le mouvement représentait un dernier jour de paie, les performances de Seedorf ont rapidement dissipé cette notion. Si quoi que ce soit, le transfert l’a libéré.

À ce stade d’une carrière, la majorité des footballeurs se retrouvent à jouer plus profondément, à essayer de dicter les procédures et à faire participer leurs coéquipiers. Mais c’est ce que Seedorf avait échappé à Milan pour éviter, et il a plutôt prospéré en éclatant en avant, se joignant au jeu d’attaque et marquant un nombre accrocheur de buts, avec son physique musclé et puissant défiant son âge.

“Au Brésil, en raison du niveau de qualité individuelle, les entraîneurs donnent à leurs joueurs cette liberté”, a-t-il déclaré. «Ils veulent que leurs joueurs courent contre les gens.

«Si vous avez deux hommes qui vous marquent, les joueurs ici pensent qu’ils peuvent les battre tous les deux sans problème, et c’est ce qu’ils essaieront de faire.

“Si vous faisiez ça aux Pays-Bas, ils vous crieraient dessus,” Deux joueurs? Passe le ballon en arrière, continue de le faire bouger. “C’est un état d’esprit différent. L’un n’est pas nécessairement meilleur que l’autre, mais je me sens certainement plus proche de la manière brésilienne. “

Mais Seedorf ne se permettait pas de se complaire aux dépens de l’équipe. Il a rejoint dans le cadre d’un projet plus large pour rendre Botafogo à la gloire. Le club n’avait pas remporté le titre national depuis 1995 et ne s’était pas qualifié pour la Copa Libertadores en 18 ans.

Avec une jeune équipe, Seedorf a été chargé par le manager Oswaldo de Oliveira d’utiliser toute son expérience pour inculquer une mentalité gagnante à O Glorioso.

Et bien sûr, il faudrait moins de 12 mois avant que le vainqueur en série ne lève un autre trophée, alors que Seedorf a aidé Botafogo à remporter le Championnat d’État de Rio, le Campeonato Carioca – un honneur mineur, il faut le dire, mais pour un club si affamé de succès, néanmoins important.

Mais tout n’était pas simple dans son nouvel environnement, et Seedorf a admis qu’il lui avait fallu un certain temps pour s’habituer au football brésilien, à la fois sur le terrain et à l’extérieur.

Bien qu’il ait été largement inondé d’affection par ses supporters, il a ressenti leur colère à une occasion alors que l’équipe était confrontée et incitée par des fans en colère après son retour d’une défaite 2-1 à l’Internacional.

De plus, il y avait la scène bizarre car il n’a reçu que le deuxième carton rouge de sa carrière – pour avoir quitté le terrain dans le mauvais sens.

Cependant, après son arrivée en 2012 au milieu de la saison au Brésil – lorsque Botafogo allait finir une modeste septième – dans sa première campagne complète, l’influence de Seedorf était là pour tout le monde à voir.

Avec des jeunes prometteurs tels que Doria, Bruno Mendez et Jadson qui commencent à prospérer aux côtés du vétéran, ainsi que l’arrivée de l’international uruguayen Nicolas Lodeiro, Botafogo a relevé un défi de titre improbable, l’équipe ne perdant que trois de ses 21 premiers matches.

Après une victoire de 4-1 sur Nova Iguacu cette année-là, Globoesporte était tellement contraint par la démonstration magistrale de Seedorf, leur titre se lisait “Style Garrincha” alors que le maestro continuait de dominer les matchs dans le dernier tiers.

Parlant de l’influence du milieu de terrain, la défenseuse adolescente Doria, qui a rejoint Marseille en 2014, a déclaré à Sportskeeda: «C’est fantastique d’avoir Seedorf à la tête de nous. C’est un gars avec un esprit gagnant et sa présence nous élève, augmentant notre volonté de gagner. Il nous aide sur et en dehors du terrain. »

Mais la forme prometteuse n’a pas pu être maintenue et une mauvaise série de résultats en septembre et novembre a effectivement conféré le titre à Cruzeiro, tandis que Botafogo restait accroché à la quatrième place, avec le rêve de se qualifier pour la Copa Libertadores suspendu par un fil.

Après une série de seulement quatre victoires en 16 matches, il est resté au dernier jour de la saison pour l’Alvinegro pour assurer la quatrième place, avec Criciuma les visiteurs du Maracana.

La jeune équipe a gardé son sang-froid pour enregistrer une victoire catégorique 3-0, mais c’est à juste titre Seedorf qui a marqué le dernier but.

Quittant le terrain après avoir été remplacé tardivement, Seedorf embrassa De Oliveira en larmes dans ce qui se révéla être son apparence d’adieu.

Tout au long de son séjour à Rio, le contrat de Seedorf comprenait une clause stipulant qu’il serait en mesure de retourner à Milan s’il recevait une offre pour entraîner les géants italiens.

Un mois après la conclusion du Campeonato Brasileiro, Allegri a été limogé par les Rossoneri, et l’appel a été fait à l’un de leurs meilleurs joueurs.

Annonçant la fin de sa carrière de joueur, Seedorf a déclaré lors d’une conférence de presse: «Je prends ma retraite avec tranquillité. Le Brésil m’a accueilli à bras ouverts. Je n’oublierai jamais cela. “

Il semble dommage que Seedorf n’ait jamais pu aider Botafogo dans la Copa Libertadores, mais dans un autre sens, c’était une fin appropriée. Il avait atteint son objectif de ramener le club sur la scène qu’il désirait depuis près de deux décennies.

Si jamais il y avait un voyage pour un romantique de football, c’était bien ça. Une icône suivant son cœur pour raviver son amour du beau jeu – dans le pays qui le rendait si joli en premier lieu.

Par Rob Conlon

