Clarification de Facundo Parra après les accusations contre Zapata et Leguizamón: “C’était une blague, une blague”

Ce mardi, Hernán Fredes Il a accordé une interview via une diffusion sur Instagram et, en relation avec l’équipe de Indépendant qui a joué la saison en National B, Il a sorti: “Il y avait des joueurs qui ont joué les blessés pour ne pas jouer.” Là Facundo Parra est apparu, qui a accusé Victor Zapata y Luciano Leguizamón.

Cependant, ce mercredi, Parra s’est excusé. “Ce qui se passe, c’est que les joueurs traitent beaucoup avec Instagram en direct parce qu’aujourd’hui, avec la quarantaine, il n’y a plus d’autre possibilité de parler. Chaque fois qu’ils interviewent Hernán ou l’un des gars avec qui j’ai une amitié comme lui Pisano nain, J’entre et j’adore faire des blagues entre les commentaires des gens. Je suis au téléphone toute la journée et c’est un moyen de s’amuser “, a-t-il commencé.

“Je dis des choses scandaleuses, totalement antisportives. Ce que j’ai dit était une blague, une blague. Je n’avais pas l’intention de baiser qui que ce soit. Au début, j’ai pensé à éviter d’en parler, mais étant donné les circonstances et les répercussions que cela a eues, je préfère m’excuser auprès des deux. Joueurs. Je n’ai pas partagé l’équipe avec eux et je ne peux pas commenter le sujet. Pour nous, dans les vestiaires, ces blagues sont normales, habituelles “, a-t-il expliqué en dialogue avec Olé.

La vigneIl n’était même pas un compagnon de Leguizamón y Chaussure. “Je ne voulais pas maltraiter le joueur ou le laisser mal. La saisie des tasses était quelque chose de public, pas que je l’ai inventé. Tout le monde le savait. Je veux donc baisser tout ce qui a été généré un peu. C’était une note détendu et ce n’est pas quelque chose que j’ai fait exprès. Alors je m’excuse de Chaussure et à Leguizamón. La note était légère et je ne pensais pas que cela aurait un tel impact. Il est devenu incontrôlable “, a-t-il précisé.

“Je ne veux pas Victor Zapata ou Luciano Leguizamón ils se sentent attaqués par moi. Ce n’était pas mon intention. Je suis dans une position où je ne l’aime pas et c’est pourquoi je veux le clarifier. Et surtout pour Hernán (Fredes), qui donnait la note et était coincé, alors qu’en réalité il n’y est pour rien “, a-t-il ajouté.

Enfin, il a dit qu’il avait parlé à Feler après l’incident. “J’ai parlé aujourd’hui le matin. Je discute avec lui tous les jours parce qu’il est l’un de mes meilleurs amis. Je lui ai dit:” Mec, excusez-moi “. Je ne savais pas que ça allait arriver. Nous étions en train de baiser. Je ne veux pas le faire paraître mauvais , qui n’a rien dit. C’est ma faute et j’assume ma responsabilité. C’est pourquoi je m’excuse “, a-t-il conclu.