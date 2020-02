Clasico: les cinq meilleures victoires de Barcelone contre le Real Madrid au Bernabeu

C’est la 53e minute. Le Barça vient de marquer grâce à Andres Iniesta. 3-0.

Ce match s’est terminé 4-0. Un Barça sans Messi a réussi à vaincre le Real Madrid au Bernabeu, incarnant une tendance de domination pour le club catalan au domicile de Madrid. Le Barça a remporté huit des onze rencontres précédentes entre les deux clubs (hors domicile). Un record stupéfiant. Encore plus compte tenu du fait que Madrid a dominé le paysage du football dans la seconde moitié des années 2010.

Cet article classe les cinq meilleures victoires du Clasico au Bernabeu. C’était une décision difficile; plusieurs thrillers n’ont pas réussi. Ceux qui l’ont fait, cependant, sont parmi les meilleurs matchs de football de mémoire récente.

Le Barça invaincu d’Ernesto Valverde a joué ce rôle de favori, face à une équipe madrilène qui avait connu un début mitigé de la campagne de Liga. Valverde a aligné un 4-4-2 conservateur avec Alba, Vermaelen, Pique et Roberto formant les quatre derniers avec Iniesta, Busquets, Rakitic et Paulinho au milieu de terrain. Sans intérêt, oui, mais très efficace. Paulinho avait trouvé une riche veine de forme à l’époque et avait formé un bon lien avec Messi, couvrant l’espace à droite lorsque Messi a coupé à l’intérieur et a couru dans la boîte pour créer des ravages.

Zidane, d’autre part, avait aligné un 4-1-3-2, avec Casemiro comme pivot et Kovacic dans le trou. Kovacic avait été un ajout surprise, déployé pour couvrir Messi dans le demi-espace droit.

C’était vraiment un match de deux mi-temps, Madrid ayant les meilleures chances dans le premier et le Barça dominant dans le second. Luis Suarez a ouvert le score à la 54e minute, faisant exploser l’effort après un bon travail de Rakitic et Roberto. Le Barça a doublé son avantage grâce à un penalty de Messi, dix minutes plus tard, après que Carvajal ait sauvé une tête de Paulinho avec sa main et se soit fait expulser. Un troisième est arrivé tard, avec Messi au carré pour un Aleix Vidal entrant. 3-0. Facile comme vous l’aimez.

Le Barça a terminé le match avec trois buts, 18 tirs (11 sur cible), 56% de possession de balle et un xG de 3,71 (contre Madrid 1,30). C’était une performance clinique. Le Barça était en proie à la transformation de Valverdesque et cette performance en était un parfait exemple. Pas entièrement sans défauts, mais assez convaincant.

Beaucoup se souviennent de ce jeu pour cette masterclasse Messi, et à juste titre. Au match aller d’une demi-finale tendue, Messi a emmené la défense madrilène chez les nettoyeurs avec deux buts merveilleusement travaillés. Pep a aligné un 4-3-3 avec Puyol, Busquets, Pique et Alves en défense, Seydou Keita, Mascherano et Xavi au milieu de terrain, avec Messi, Pedro et Villa en tête. Mourinho, d’autre part, est allé avec un diamant 4-1-2-1-2, avec Marcelo, Ramos, Albiol et Arbeloa en défense, Pepe, Diarra, Xabi Alonso et Ozil au milieu de terrain aux côtés de Ronaldo et Di Maria en haut. Mourinho typique, alors.

Le match a été serré, tout bien considéré (les deux équipes ont réussi un total de 14 tirs). Cependant, le teint du jeu a changé à la 61e minute, lorsque Pepe a été expulsé pour un défi de démarrage sur Alves. Le Barça a marqué peu de temps après, à la 76e minute, avec Messi obtenant à la fin d’un centre bas par Afellay. Messi a doublé son score à la 87e, en marquant ce qui ne peut être décrit que comme un «worldie». Après avoir pris le ballon à Busquets, l’Argentin a dansé devant cinq défenseurs avant de glisser le ballon hors de portée d’une malheureuse Casillas. C’est l’un de «ces» objectifs. L’une des expositions de génie les plus pures de l’histoire du sport.

Le Barça a terminé le match avec deux buts à l’extérieur cruciaux et une progression presque garantie.

Le Barça d’Enrique est entré dans ce match, sans Messi oui, mais avec une avance de trois points au sommet et un duo en forme de Neymar et Luis Suarez. En l’absence de Messi, Enrique a commencé Roberto sur le côté droit, aux côtés de Neymar et Suarez, tout en optant pour un trio de milieu de terrain de Rakitic, Busquets et Iniesta et un arrière quatre d’Alba, Mascherano, Pique et Alves. Rafa Benitez a également aligné un effectif complet avec un quatuor offensif composé de Ronaldo, Benzema, Bale et Rodriguez.

Le Barça était à la gorge de Madrid dès le départ et a sorti l’impasse tôt, avec Suarez au terme d’un magnifique mouvement de 24 passes avec un accent énergique en dehors de la frappe. 1-0. Ils ont doublé leur avantage à la 39e minute quand Iniesta a lancé un ballon pour Neymar, qui l’a inséré contre un Keylor Navas qui avançait. Iniesta lui-même est entré sur la feuille de match à la 53e minute. L’Espagnol a fait sauter le ballon dans le coin supérieur après l’avoir reçu via une roue arrière Neymar. Suarez a terminé la déroute avec une finition écaillée, frottant du sel dans la plaie.

Une blessure profonde, en effet. Le Barça a terminé le match avec 18 tirs (7 cadrés), 59% de possession de balle et un coussin de six points au sommet de la Liga. C’était l’émission Suarez et Neymar comme on ne l’avait jamais vue. Et c’était électrisant.

Lors de sa première (et unique) visite au Bernabeu en tant que manager de Barcelone, Tata Martino a supervisé un thriller de sept buts et, ce faisant, a maintenu les espoirs de son équipe en Liga. Il a aligné une très forte formation, avec Xavi, Busquets et Fabregas au milieu de terrain aux côtés de Neymar, Messi et Iniesta en attaque. Ancelotti a aligné un 4-3-3 similaire avec Modric, Xabi Alonso et Di Maria comme milieux de terrain. En attaque, il a employé les trois fronts familiers de Bale, Benzema et Cristiano.

Le Barça est allé de l’avant tôt par Iniesta, qui a tonné le ballon dans le coin supérieur droit avec sa gauche après avoir été joué par Messi. Le Barça s’est toutefois retrouvé derrière, après deux frappes rapides de Benzema, en l’espace de quatre minutes. Le Barça a tiré le niveau à la 42e, grâce à un joli but de Messi. C’est à ce moment-là que le jeu est devenu fougueux, mais Ramos a finalement vu le rouge à la 63e minute; Messi a égalisé le Barça via le penalty suivant, après que Ronaldo ait poussé Madrid devant lui grâce à son propre penalty, quelques minutes plus tôt. Mais ce n’était pas ça. Il y a eu une autre tournure dans le récit, alors que l’arbitre a infligé le troisième penalty du match du Barça. Messi a marqué. 4-3. Jeu terminé.

Ce jeu était tendu dans tous les sens du terme. C’était lourd d’indiscipline, oui, mais il a eu des moments de brillance footballistique, en particulier de Messi et Di Maria.

Un classique. Et un digne numéro 1. Le Barça est entré dans ce match après la Liga, trois points derrière un club madrilène qui avait également un match en main. C’était à faire ou à mourir pour les Catalans. Perdre et la ligue est perdue. Dans cet esprit, Enrique a aligné un fort onze; en commençant par Roberto, Pique, Umtiti et Alba à l’arrière, Busquets, Iniesta et Rakitic au milieu du parc avec Messi, Suarez et Alcacer en haut. Zidane a aligné son onze le plus fort possible, à commencer par Casemiro, Kroos et Modric au milieu de terrain et Cristiano, Bale et Benzema en attaque.

La première mi-temps a été une affaire fougueuse. Beaucoup de fautes, beaucoup d’arbitrage et une bouche qui saigne. Le Real a pris les devants grâce à Casemiro, qui a réussi un rebond de Ramos. Le Barça a égalisé grâce à Messi cinq minutes plus tard; l’Argentin a sauté deux (tissus et tout) et a foré le ballon dans le filet. Rakitic a donné l’avantage aux Blaugrana à la 73e minute en en jetant un dans le filet après un faux tir soigné. La joie du côté extérieur a été de courte durée. Rodriguez a égalisé pour les Meringues au 85e, mettant ainsi fin aux espoirs de titre du Barça. Un objectif de Messi a cependant été inscrit dans les étoiles. Sergi Roberto a ramené le ballon de sa propre surface de 18 mètres dans la moitié de terrain adverse. Il l’a passé à Gomes, qui l’a ensuite licencié pour charger Alba. Alba, de façon typique, a coupé le ballon pour un Messi entrant qui l’a inséré. Facile comme vous le souhaitez. 3-2.

Ce jeu avait vraiment tout. Blessures, échauffourées, drames tardifs. Vous l’appelez. Vraiment spectaculaire.