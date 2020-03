Classé: les meilleures signatures de Premier League cette saison

Jetez un oeil à Nos 184-139, 138-93 et 92-47, puis passez au bas de cette page et laissez-vous emporter par une rage apoplectique à un classement arbitraire qui place un joueur de votre équipe en dessous de quelqu’un que vous n’avez pas vraiment regardé autant. Prendre plaisir.

46) Matt Clarke (Portsmouth à Brighton, 3,5 M £)

Le meilleur joueur de Derby cette saison, si Qui a marqué est à croire. Et ils sont.

45) Ezri Konsa (Brentford à Aston Villa, 12 millions de livres sterling)

A joué dans 53,6% des matchs de Premier League d’Aston Villa et 71,4% de leurs victoires. A également été privé de 2,9% de ses objectifs.

44) Rodri (Atletico Madrid à Manchester City, 62,8 M £)

Aurait eu Fernandinho à côté de lui pour aider à la transition dans un monde idéal. En a montré suffisamment pour suggérer devrait construire autour de lui.

43) Harry Wilson (Liverpool à Bournemouth, prêt)

Est vraiment bon en coups francs, bien que cela ne suffira probablement pas à persuader Liverpool de ne pas encaisser la prochaine fois.

42) Youri Tielemans (Monaco à Leicester, 40 M £)

Tout comme son club, un excellent départ a été suivi par une baisse sensible.

41) Sam Byram (West Ham à Norwich, 750 000 £)

A-t-il dépassé son accueil? Une saine rivalité semble avoir tiré le meilleur de lui et de Jamal Lewis à l’arrière gauche.

40) James McCarthy (Everton à Crystal Palace, 2 millions de livres sterling)

Pas un seul fan ou expert n’a jamais dit quoi que ce soit de négatif à propos d’un garçon aussi fiable. C’est juste une honte que Palace ait dévoilé son dévoilement.

Comme le dit le proverbe, “le meilleur moment pour supprimer ce tweet était immédiatement après son envoi. Le deuxième meilleur moment est maintenant.”

C’est exactement ce que @CPFC a fini de faire après que cette vidéo de dévoilement pour James McCarthy soit devenue virale 🤣 # OptusSport #PL pic.twitter.com/auMQYshh5N

– Optus Sport (@OptusSport) 9 août 2019

39) Kortney Hause (Loups à Aston Villa, 3 millions de livres sterling)

Il s’est bien comporté lors de sa récente prolongation dans la première équipe, d’autant plus qu’il n’avait jamais joué en Premier League auparavant.

38) James Justin (Luton à Leicester, 8 M £)

Le buteur d’un but, l’assistant de deux et le vainqueur de chacune de ses huit apparitions ressemblent déjà à une bonne affaire.

37) Jarrod Bowen (Hull à West Ham, 22 millions de livres sterling)

A joué dans trois positions différentes en quatre matchs, marquant un but, et représente déjà une amélioration par rapport à la signature offensive précédente de David Moyes pour West Ham, Jordan Hugill.

36) Odion Ighalo (Shanghai Shenhua à Manchester United, prêt)

Fair-play, il a été plutôt bon. ne pas suivant Van Nistelrooy niveaux, mais une belle solution à court terme.

35) Andre Gomes (Barcelone à Everton, 22 millions de livres sterling)

Grand avant cette blessure, naturellement rouillé lors d’un retour qui n’aurait jamais dû être aussi rapide en premier lieu. Leur meilleur milieu de terrain.

34) Wesley (Club Brugge à Aston Villa, 22 millions de livres sterling)

Il a battu un but de 12 matchs en raison d’une sécheresse dans le même match qu’il a subi ce qui était alors une blessure de fin de saison, suggérant que les premiers plis de la saison avaient été lentement résolus.

33) Oli McBurnie (Swansea à Sheffield United, 20 M £)

“Vous ne voulez pas vraiment d’une situation à Sheffield United où à un moment ou à un autre, ils ont eu six attaquants dans leurs livres et aucun d’entre eux n’a vraiment touché le terrain”, a déclaré Darren Bent la semaine dernière. Chasse à la Ligue des champions, Chris Wilder est plus gêné par le jeu global de McBurnie que par ses quatre buts en 26 matchs, clairement.

32) Adam Webster (Bristol City à Brighton, 20 millions de livres sterling)

Sûrement sur le radar de l’Angleterre après avoir grandi lentement dans sa première campagne en Premier League.

31) Djibril Sidibe (Monaco à Everton, prêt)

N’a pas commencé les huit premiers matchs d’Everton en Premier League; a commencé 17 de 21 depuis.

30) Allan Saint-Maximin (Nice à Newcastle, 16,5 M £)

Le souci de tous les Als? Certainement.

29) Anwar El Ghazi (Lille à Aston Villa, 8 M £)

N’aurait peut-être pas dû être invoqué si souvent; sa polyvalence fait de lui une option utile mais pas un démarreur régulier.

28) Dani Ceballos (Real Madrid à Arsenal, prêt)

La défaite 3-1 à Liverpool en août reste le seul match d’Arsenal Ceballos a commencé et perdu. Ils en ont remporté trois au rebond depuis le “animal” (pas Batista) est revenu.

27) Daniel James (Swansea à Manchester United, 15 M £)

Peut fonctionner vraiment, vraiment f ** king rapidement.

26) Lys Mousset (Bournemouth à Sheffield United, 10 M £)

Reportez-vous à 33) et ajoutez un triplé de passes décisives, chacun de ses cinq buts venant en victoires ou en nuls.



25) Tom Heaton (Burnley à Aston Villa, 8 millions de livres sterling)

Villa a concédé 1,75 but par match avec lui et 2,63 sans. Donc voilà.

24) Jay Rodriguez (West Brom à Burnley, 10 millions de livres sterling)

A marqué plutôt agréablement dans les victoires 1-0, 2-0 et 3-0, tout en aidant Sean Dyche à se rendre compte qu’il n’est pas nécessaire d’être un véritable géant pour jouer à l’avant.

23) Marvellous Nakamba (Club Brugge to Aston Villa, 11 M £)

“C’est ce que nous devons voir des joueurs – cette application et cet engagement pour la cause”, a déclaré Dean Smith du tacle froissé de Nakamba sur Sergio Aguero en finale de la Coupe de la Ligue. Parait à peu près juste.

22) Leandro Trossard (Genk à Brighton, 15 millions de livres sterling)

A plus de buts et de passes décisives que tous les joueurs de Brighton, à l’exception de Neal Maupay. Et il a commencé sept matchs de moins que le Français.

21) Sander Berge (Genk à Sheffield United, 22 millions de livres sterling)

Arrivé à Carrington, a été accordé un merveilleux chant et est resté invaincu lors de ses quatre premiers matchs en tant que Blade.

20) Steven Bergwijn (PSV à Tottenham, 26,7 M £)

Avant de se retrouver sur le terrain, il a réussi à marquer deux buts, dont cette glorieuse frappe contre Manchester City.

19) Dennis Praet (Sampdoria à Leicester, 18 M £)

A réussi à éviter de faire un Praet absolu de lui-même comme une option de milieu de terrain assez décent.

18) David Luiz (Chelsea à Arsenal, 8 millions de livres sterling)

Alors que les bas ont été prononcés et publiés, les hauts ont également été abondants. Un coaching réel aurait pu aider l’unique.

17) Adrian (indépendant de Liverpool, gratuit)

Les héros de la Super Cup et la Premier League remportée en 11 matchs seront toujours mémorables. Le biais de récence et la pénurie de candidats le rendent une déception réussie.

16) Tyrone Mings (Bournemouth à Aston Villa, 20 millions de livres sterling)

Ces erreurs commençaient à devenir un peu plus régulières avant la pause, mais le joueur de 27 ans est un favori des fans pour une bonne raison.

15) Ismaila Sarr (Rennes à Watford, 30 M £)

L’honneur Invincible a impressionné malgré le début de moins de la moitié des matchs de Watford.

14) Harry Maguire (Leicester à Manchester United, 80 M £)

Il y a eu des moments. Seigneur, il tourne parfois plus lentement que le lait congelé et aime la fente. Mais il est capitaine de la quatrième meilleure défense de la Premier League, un navire qui coulait auparavant.

13) Aaron Mooy (Huddersfield à Brighton, 5 millions de livres sterling)

“Il a été un joueur important pour nous et aura un rôle clé à jouer à l’avenir”, a déclaré Graham Potter lorsque l’accord Mooy a été rendu permanent en janvier. Il voulait probablement dire en termes chronologiques plutôt qu’en termes d’attaque

12) Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace à Manchester United, 45 millions de livres sterling)

Cette, fondamentalement.

11) Gabriel Martinelli (Ituano à Arsenal, 6 M £)

Se moquer des statistiques de la Ligue Europa si vous préférez, mais dix buts en tant que joueur de 18 ans à ses débuts sont excellents.

10) Neal Maupay (Brentford à Brighton, 20 millions de livres sterling)

Les seuls joueurs actuels de la moitié inférieure avec plus de buts et de passes décisives sont Danny Ings, Dominic Calvert-Lewin, Teemu Pukki, Jack Grealish et Richarlison, chacun des vétérans par comparaison.

9) Leander Dendoncker (Anderlecht à Wolves, 12 millions de livres sterling)

Seuls les fans de Liverpool, Conor Coady, les sages vieillards Rui Patricio et Joao Moutinho et le bagagiste d’élite Raul Jimenez ont joué plus de minutes pour les Wolves cette saison que la signature remarquablement efficace de Dendoncker.

8) Gary Cahill (Chelsea à Crystal Palace, gratuit)

Qui aurait pensé que Cahill et Roy Hodgson pourraient former un partenariat aussi résolu et fiable?

7) Mateo Kovacic (du Real Madrid à Chelsea, 40,5 M £)

Il ne pouvait y avoir que quelques personnes qui considéraient que Chelsea a dépensé 40,5 millions de livres sterling pour Kovacic l’été dernier comme une affaire sensée. Nous avons tous été converti.

6) Giovani Lo Celso (Real Betis à Tottenham, 27,2 M £)

Oh regarde, Seb Stafford-Bloor obtient quelque chose sur place. Eurgh.

5) Bruno Fernandes (Sporting to Manchester United, £ 47m)

United est invaincu depuis qu’il l’a rejoint et leur a montré comment au moins faire semblant de savoir comment botter ce gros sac d’air. La seule chose qui compte son excellence c’est qu’il a été éphémère.

4) Raul Jimenez (Benfica to Wolves, 32 millions de livres sterling)

A rarement manqué une minute en marquant ou en aidant 32 buts en 44 apparitions. Et c’est assez idiot.

3) Danny Ings (Liverpool à Southampton, 20 millions de livres sterling)

Espérons ce pari roulé dans la saison suivante. Aucun joueur n’a une proportion plus élevée des buts de son équipe en Premier League.

2) Dean Henderson (Manchester United à Sheffield United, prêt)

Seul Nick Pope a des draps plus propres. Seul David de Gea s’oppose à Manchester United. Sa progression de non-ligue (2015/16) à League Two (2016/17), League One (2017/18) Championship (2018/19) et maintenant Premier League et au-delà a été délicieusement linéaire.

1) Jordan Ayew (Swansea à Crystal Palace, 2,5 millions de livres sterling)

Le seul but en trois victoires 1-0, le premier ou le dernier but en trois victoires 2-1, et l’égalisation décisive en deux matchs nuls avec Arsenal. Si vous comparez ses honoraires avec sa contribution directe aux points gagnés, aucune autre signature ne se rapproche.