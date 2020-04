Classement de chaque Brésilien à jouer pour Manchester United au Prem

Lectures rapides

Manchester United a recruté des joueurs du monde entier – mais ils n’ont pas eu la meilleure des chances avec des joueurs du Brésil.

Seuls sept joueurs du pays sud-américain ont joué pour le club en Premier League, et ce ne sont pas tous des succès.

Nous avons classé chaque joueur brésilien à jouer pour United du pire au meilleur.

7. Rodrigo Possebon

Possesbon était une perspective très bien notée lorsqu’il a rejoint United en 2008, mais il ne s’est jamais vraiment remis d’un choc de Emmanuel Pogatetz lors d’un match de Coupe de la Ligue.

Il n’a fait que huit apparitions seniors au cours de ses deux ans et demi à Old Trafford et est retourné dans son Brésil natal avec Santos en 2010.

Le milieu de terrain a récemment signé pour la tenue vietnamienne de Ho Chi Minh-Ville en 2018, mais ne sera libéré qu’un mois après avoir rejoint le club.

6. Kleberson

Vainqueur de la Coupe du monde en 2002, Kleberson est arrivé à United de l’Atletico Paranaense 12 mois plus tard au milieu de l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Après avoir subi une blessure lors de sa deuxième sortie pour le club, le milieu de terrain a continué à faire 28 apparitions en deux saisons avant d’être déchargé à Besiktas.

“A Man United, j’ai eu des moments difficiles la plupart du temps, j’ai eu beaucoup de blessures et j’ai beaucoup lutté”, a déclaré Klberson au Manchester Evening News en 2019.

“Ce fut une période difficile, et quand vous voyez beaucoup d’évaluation de vos performances dans les meilleures équipes, les critiques peuvent être très élevées, en particulier à Man United.”

Kleberson et Ronaldo. Leurs carrières ont pris des chemins complètement différents. pic.twitter.com/2pUB6rUK7i

– Faded Footballers (@FadedFootballer) 9 janvier 2014

5. Andreas Pereira

Pereira est à United depuis l’âge de 16 ans, faisant ses débuts dans la première équipe lors de la tristement célèbre défaite 4-0 contre MK Dons en 2014.

Le milieu de terrain a passé deux saisons en prêt en Liga à Grenade et Valence avant de retourner à Old Trafford en 2018.

Mais le joueur de 24 ans est devenu une figure très décriée à Old Trafford et fait face à un avenir incertain au club après l’arrivée de Bruno Fernandes.

4. Fabio

Fabio a rejoint United de Fluminense en 2008 aux côtés de son frère jumeau Rafael, et la paire a été désignée comme les successeurs à long terme de Gary Neville et Patrice Evra.

Bien qu’il soit considéré comme le meilleur espoir, Fabio n’a pas pu s’établir comme un habitué de la première équipe en raison de la forme et de la constance d’Evra à l’arrière gauche.

Le Brésilien a quand même fait plus de 50 apparitions pour le club, dont la finale de la Ligue des champions 2011 contre Barcelone, mais a été vendu à Cardiff City en 2014.

3. Fred

Fred aurait été beaucoup plus bas sur cette liste il y a quelques mois à peine, mais le milieu de terrain a fait un revirement de fortune incroyable cette saison.

Après une première année désastreuse au club, il est devenu un membre clé de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer et commence à montrer pourquoi United a dépensé 52 millions de livres sterling pour lui.

“Il est coincé, il a appris et il est prêt à travailler et à essayer de s’améliorer”, a déclaré Michael Carrick sur le site officiel du club.

“Il est fantastique depuis un certain temps maintenant et je suis sûr qu’il y a plus à venir, parce que c’est ce genre de garçon.

“Il veut continuer à s’améliorer, il veut continuer à apprendre et à s’améliorer et il y a beaucoup plus à améliorer, comme n’importe quel joueur, alors nous allons continuer à y travailler.”

2. Anderson

Anderson a été une révélation lors de sa première saison à United et est devenu un héros culte après avoir marqué un penalty lors de la victoire en fusillade finale de la Ligue des champions 2008 contre Chelsea.

Malheureusement, c’était à peu près aussi bon pour le milieu de terrain que des problèmes de blessures l’ont empêché de réaliser son potentiel à Old Trafford.

Il a toujours remporté quatre titres de Premier League et une Ligue des champions au cours de ses huit années au club, donc cela pourrait être bien pire.

LIRE: Un hommage à Anderson, héros culte de Manchester United et grand showman

1. Rafael

Rafael a été une plus grande réussite que son frère jumeau et a pu clouer la fente arrière droite comme la sienne après la retraite de Gary Neville.

Le Brésilien a aidé les Reds à remporter trois titres de Premier League, tandis que sa passion et sa séquence agressive en ont fait un favori des fans à Old Trafford.

Le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 lui a fait perdre sa place dans l’équipe dirigée par David Moyes et Louis Van Gaal, et il a été vendu à Lyon en 2015.

Plus Manchester United

Un hommage à Rafael, une incarnation de l’ère Sir Alex Ferguson de Man Utd

13 signatures de Man Utd qui étaient censées être l’entreprise… mais n’étaient pas

Un hommage à Anderson, héros culte de Manchester United et grand showman

Pouvez-vous nommer tous les membres de l’équipe gagnante des triples de Man Utd?