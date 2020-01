Classement de chaque capitaine Man Utd de l’ère de la Premier League du pire au meilleur

Lectures rapides

Manchester United a eu la chance d’avoir des dirigeants légendaires – mais leurs capitaines n’ont pas eu trop de succès ces dernières années.

Harry Maguire est devenu le dernier joueur à être capitaine du club, et il suivra les traces de Roy Keane, Gary Neville et bien d’autres.

Voici les 11 capitaines permanents de Manchester United de l’ère de la Premier League, classés en fonction de leur performance avec le brassard.

11. Harry Maguire

Maguire a été nommé nouveau capitaine à Old Trafford, cinq mois seulement après avoir rejoint le club de Leicester City.

“Il est entré et a été un leader du groupe”, a déclaré Ole Gunnar Solskjaer. “Je n’ai pas été surpris, mais j’ai été impressionné par ses compétences en leadership, donc Harry continuera de porter le brassard.”

Le premier match du joueur de 26 ans en tant que capitaine officiel de United opposera son rival à Liverpool, à Anfield.

10. Ashley Young

Young a régulièrement assumé les fonctions de direction chez United, mais Solskjaer lui a remis en permanence le brassard au début de cette saison.

Le joueur de 34 ans n’a disputé que 18 matches en 2019-2020 après avoir perdu sa place sur le côté face à Aaron Wan-Bissaka et Brandon Williams.

Young a refusé un nouvel accord à Old Trafford et a mis fin à son séjour de neuf ans au club pour rejoindre l’Inter Milan en 2020.

9. Antonio Valencia

Valence a été un excellent serviteur de United et a dirigé le club pour sa victoire finale en Ligue Europa contre l’Ajax en 2017.

Jose Mourino l’a nommé capitaine officiel du club avant la saison 2018-19, mais l’arrière latéral a eu du mal à se blesser et n’a fait que neuf apparitions cette année-là.

United n’a pas proposé de prolongation de contrat à Valence.Il a donc quitté le club et rejoint LDU Quito en 2019 après dix ans à Old Trafford.

8. Michael Carrick

Après le départ de Wayne Rooney en 2017, Carrick est devenu le joueur le plus ancien de l’équipe de United et le milieu de terrain a été nommé nouveau capitaine du club.

L’homme de 38 ans n’était plus un démarreur automatique et a été mis à l’écart par un problème cardiaque, mais il était toujours une figure clé dans le vestiaire.

Carrick a annoncé sa retraite en 2018 et a rejoint l’équipe d’entraîneurs de la première équipe du club.

7. Wayne Rooney

Rooney était le choix naturel de Louis van Gaal pour remplacer Nemanja Vidic en tant que capitaine de United en 2014.

“Wayne a montré une grande attitude envers tout ce qu’il fait”, a déclaré Van Gaal. «J’ai été très impressionné par son professionnalisme et son attitude envers la formation et ma philosophie.

«Il est une grande source d’inspiration pour les jeunes membres de l’équipe et je crois qu’il mettra son cœur et son âme dans son rôle de capitaine.»

Cependant, son temps en tant que skipper a coïncidé avec les difficultés de United après la retraite de Sir Alex Ferguson et une baisse personnelle de ses propres performances.

L’attaquant a levé la FA Cup, la Coupe de la Ligue et l’Europa League, mais il a été de plus en plus mis à l’écart par Mourinho avant d’être autorisé à retourner au club d’enfance d’Everton en 2017.

6. Nemanja Vidic

On se souvient de Vidic à Old Trafford pour son approche pleine de sang, et le défenseur central a formé un superbe partenariat avec Rio Ferdinand.

L’international serbe est devenu capitaine des États-Unis en 2011 et les a conduits à leur 19e titre de champion cette saison, ainsi qu’au 20e, deux ans plus tard.

Cependant, Vidic a mis en colère certains fans de United en signant un accord pré-contractuel avec l’Inter Milan à mi-chemin de la saison 2013-14.

5. Steve Bruce

C’était une tâche presque impossible de remplir la peau de Bryan Robson, mais Bruce est intervenu pour United et a fait un travail brillant.

L’arrière central est devenu un leader, et il a brillamment géré la transition, guidant l’équipe vers un doublé en ligue et en FA Cup en 1995-96.

On ne comprend toujours pas pourquoi il n’a jamais été plafonné par l’Angleterre.

4. Gary Neville

Personne ne résume Manchester United comme Gary Neville.

L’arrière droit était un fan de United dans son enfance et est diplômé de l’académie du club, donc ce n’était pas vraiment une surprise quand il a été nommé capitaine en 2005 après le départ de Roy Keane.

Neville a supervisé une période renouvelée de domination des États-Unis, mais le défenseur a souvent dû s’inspirer du banc dans les dernières étapes de sa carrière et a pris sa retraite en 2011.

3. Eric Cantona

Cantona n’a pas toujours donné l’exemple, mais l’attaquant était une figure culte à Old Trafford qui menait de l’avant et inspirait ses coéquipiers.

Le déménagement de Bruce à Birmingham City en 1996 a vu la décision populaire de donner le brassard à Cantona, et il est devenu le premier capitaine uni de l’extérieur du Royaume-Uni ou de l’Irlande.

Le Français a décroché le quatrième titre de United en Premier League et a inscrit 15 buts en 1996-97, mais a soudainement pris sa retraite à la fin de la saison.

2. Bryan Robson

D’autres capitaines de Manchester United ont peut-être remporté plus de trophées, mais peu ont été plus emblématiques que Robson.

Le milieu de terrain était un leader naturel qui a toujours mis son corps en jeu et Ron Atkinson lui a remis le brassard de capitaine en 1982.

United a peut-être connu des difficultés dans les années 1980, mais la carrière de Robson à Old Trafford a été couronnée de titres consécutifs en Premier League en 1993 et ​​1994.

1. Roy Keane

Keane a peut-être eu une sortie controversée d’Old Trafford en 2005, mais n’oubliez pas que le milieu de terrain était autrefois le lieutenant clé de Ferguson sur le terrain.

Il a traîné United vers une victoire en demi-finale de la Ligue des champions contre la Juventus en 1999 plus ou moins seul, même s’il savait qu’il manquerait la finale par suspension.

Au cours de ses huit années avec le brassard, Keane a aidé les Red Devils à remporter quatre titres de Premier League, deux FA Cup et un trophée de Ligue des Champions.

