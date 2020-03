Classement de chaque milieu de terrain que Liverpool a signé depuis le départ de Xabi Alonso

Lectures rapides

Xabi Alonso était l’un des meilleurs milieux de terrain au monde à Liverpool – donc le remplacer allait toujours être difficile.

L’Espagnol a rejoint le Real Madrid en 2009 après 210 apparitions pour Liverpool et les Reds ont eu du mal à combler ce vide pendant plusieurs années.

Voici les 16 milieux de terrain centraux que Liverpool a signés depuis le départ d’Alonso, classés selon leur performance à Anfield. Il convient de noter que nous n’avons pas inclus les milieux offensifs comme Philippe Coutinho.

16. Alberto Aquilani

Aquilani a été amené pour tenter de combler le trou laissé par le départ d’Alonso en 2009, mais il n’a jamais été en mesure de remplir les bottes de l’Espagnol alors que Liverpool est passé des challengers du titre à la septième place.

Le milieu de terrain a été entravé par des blessures et n’a fait que 28 apparitions pour le club, quittant finalement en 2012 après des périodes de prêt avec la Juventus et l’AC Milan.

“C’était difficile”, a déclaré Aquilaini au journaliste italien Gianluca Di Marzio en 2019.

«J’ai dû aller en Angleterre, dans un endroit froid, un énorme changement, mais j’ai joué avec des joueurs incroyables. Torres, Mascherano, Kuyt et Gerrard: l’un des meilleurs avec lesquels j’ai joué. Le fait qu’il était là a beaucoup influencé, je ne le cache pas, c’est un champion. “

Ce jour-là, il y a cinq ans, Liverpool a fait une grosse signature d’argent: Alberto Aquilani. pic.twitter.com/XkLUuQpO39

– B / R Football (@brfootball) 7 août 2014

15. Kevin Stewart

Liverpool a récupéré Stewart après sa libération de Tottenham en 2014 et le milieu de terrain a fait 20 apparitions pour le club avant de rejoindre Hull City trois ans plus tard.

«Ce fut une décision difficile de quitter Liverpool. C’est un club que j’aime et que j’aime depuis longtemps », a déclaré Stewart en 2017.

«Je soutiens Liverpool depuis que je suis un jeune garçon et mon objectif dans la vie était d’être un habitué là-bas. Mais en même temps, j’ai senti que c’était une décision que je devais prendre pour faire avancer ma carrière.

«J’ai une excellente plate-forme pour démarrer ici et c’est maintenant à moi de la prendre. Je suis venu ici pour jouer à beaucoup de jeux et acquérir une expérience indispensable. “

14. Christian Poulsen

Poulsen est arrivé à Liverpool de la Juventus en 2010 en remplacement du départ de Javier Mascherano, mais n’a pas réussi à gagner le soutien d’Anfield.

L’international danois a été fortement critiqué pour ses mauvaises performances et a quitté le club après une seule saison.

13. Nuri Sahin

Sahin a rejoint le club pour un prêt d’une saison en 2012 après avoir lutté pour le temps de jeu après son déménagement au Borussia Dortmund au Real Madrid.

Le joueur de 31 ans a inscrit trois buts en 12 apparitions pour Liverpool, mais sa période de prêt a été interrompue en janvier 2013, car il voulait retourner à Dortmund.

«Je n’ai pas échoué à Liverpool. Brendan Rodgers voulait que je joue en tant que numéro 10 », a déclaré Sahin à AS en 2013.« Mais je ne joue pas derrière les attaquants.

«Je lui ai parlé et je lui ai demandé pourquoi il me jouait là-bas. Ce n’est pas ma vraie position. Le coach n’a pas pu me répondre… Toujours pas de regrets. Jouer à Anfield a été une expérience merveilleuse.

«Et peut-être que si je n’y étais pas allé, je n’aurais pas pu retourner au Borussia Dortmund. Pour cela, je suis content. Dieu merci, j’ai quitté Brendan Rodgers. »

12. Marko Grujic

Grujic est devenu la première recrue de Jurgen Klopp en tant que manager de Liverpool en janvier 2016 après avoir impressionné pour le Red Star Belgrade, son club natal.

Le milieu de terrain n’a fait que 14 apparitions pour les Merseysiders et est actuellement sur son troisième prêt à Anfield, mais il a toujours l’ambition à long terme de jouer pour Liverpool.

«J’espère toujours cela, bien sûr. Vous ne pouvez pas simplement abandonner vos objectifs », a déclaré Grujic à Goal plus tôt cette année. “En fait, je travaille probablement plus dur maintenant que jamais auparavant dans ma vie.”

Marco Grujic a marqué pour Hertha hier soir. ❄️🆒

🎥 @AmaanJY pic.twitter.com/tNwU9pUc1K

– Anfield Watch (@AnfieldWatch) 17 août 2019

11. Charlie Adam

Adam avait attiré l’attention de tout le monde avec ses performances impressionnantes pour Blackpool en Premier League et avait réussi un déménagement de rêve à Liverpool en 2011.

Mais le milieu de terrain n’a pas pu retrouver sa meilleure forme et n’a réussi que deux buts en 37 apparitions lors de sa seule saison au club.

10. Jonjo Shelvey

Shelvey a fait ses débuts à Charlton Athletic en équipe première à 16 ans, et il a été classé comme l’un des candidats les plus excitants du pays.

Liverpool a agi rapidement et a remporté la course pour sa signature en 2010 et le milieu de terrain a montré des signes de son potentiel, mais a eu du mal à avoir un impact à Anfield.

Après avoir glissé dans l’ordre hiérarchique sous Brendan Rodgers, il est parti pour Swansea City en 2013 à la recherche du football régulier de la première équipe.

“Je n’aurais probablement pas dû quitter Liverpool”, a déclaré Shelvey au Chronicle en 2019. “J’avais la possibilité de rester mais je sentais que je devais partir car j’étais à cet âge où je voulais jouer des matchs de football.

“Vous auriez un match une semaine, les grands joueurs reviendraient et vous seriez hors de l’équipe la semaine prochaine.”

9. Raul Meireles

Les performances de Meireles pour le Portugal lors de la Coupe du monde 2010 ont conduit à un transfert de 10,7 millions de livres à Liverpool cet été-là.

Le milieu de terrain a démarré lentement à Anfield sous Roy Hodgson, mais a renversé la vapeur sous Kenny Dalglish et a été élu Joueur de l’année des fans de la PFA en 2010-2011.

Cependant, il a accusé le club de ne pas avoir tenu ses promesses et a troqué Liverpool contre Chelsea dans un délai de 12 millions de livres sterling en 2011.

LIRE: Raul Meireles et le prix du joueur de l’année le plus étrange de l’histoire du Prem

8. Naby Keita

Liverpool a dépensé 48 millions de livres sterling pour amener Keita au club de Red Bull Salzburg en 2018 et beaucoup attendait du milieu de terrain.

Le joueur de 25 ans est clairement un joueur talentueux, mais des blessures ont jusqu’ici entravé son séjour en Angleterre, et il n’a pas encore obtenu une course régulière dans l’équipe.

7. Joe Allen

Brendan Rodgers a dépensé 15 millions de livres sterling pour signer Allen de Swansea en 2012, mais le milieu de terrain était souvent une figure de division parmi les supporters de Liverpool.

Le joueur de 30 ans a disputé 91 matches de championnat pour le club en quatre ans et a trouvé difficile de trouver une place dans la première équipe, il a donc déménagé à Stoke City en 2016.

6. Emre Can

Can a rejoint Liverpool depuis le Bayer Leverkusen en 2014 et le milieu de terrain est finalement devenu un habitué de l’équipe, faisant 167 apparitions pour le club.

Cependant, le joueur de 26 ans a autorisé son contrat à expirer en 2018 avant de signer pour la Juventus et a récemment rejeté un retour en Premier League.

“J’ai eu trois accords de Premier League à moi seul, dont un de Manchester United, mais je n’y ai pas pensé une seconde à cause de mon passé à Liverpool”, a déclaré Can à Kicker.

🗓 OTD en 2014, les Reds ont signé Emre Can de Bayer Leverkusen pour 10 millions de livres sterling.

⭕️ 167 apparitions

⚽️ 14 buts

🚲 Incluant cet objectif de la saison 2016/17 contre Watford!

Dommage qu’il soit parti avec arrogance pour la Juve pour gagner des trophées – comment se passe ce titre CL? pic.twitter.com/2J2CizQe4U

– Empire of the Kop (@empireofthekop) 3 juillet 2019

5. Alex Oxlade-Chamberlain

Oxlade-Chamberlain serait probablement plus haut dans cette liste s’il n’y avait pas de malchance.

Le joueur de 26 ans a bien démarré sa carrière à Liverpool, mais a raté plus d’un an de football après avoir subi une grave blessure au genou en avril 2018.

Il est revenu en pleine forme cette saison et rattrape maintenant le temps perdu, aidant les Reds à obtenir 25 points d’avance au sommet de la Premier League.

4. Georginio Wijnaldum

Wijnaldum a été recruté par Newcastle United en tant que milieu de terrain offensif, mais il est devenu un polyvalent industrieux qui fait souvent le travail qui ne se fait pas remarquer.

Il a également joué un rôle crucial en aidant Liverpool à soulever la Ligue des champions en 2019, quittant le banc à la mi-temps pour marquer deux buts en autant de minutes lors du match retour en demi-finale contre Barcelone.

3. Fabinho

Fabinho a rejoint Liverpool depuis Monaco en 2018 et après un démarrage lent, il est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs au monde.

Le Brésilien est devenu un membre à part entière de l’équipe et a terminé sa première saison au club avec une médaille de vainqueur de la Ligue des champions.

2. James Milner

Milner a quitté Manchester City pour rejoindre Liverpool en 2015 et n’a commencé à être vraiment apprécié qu’après avoir atteint les dernières étapes de sa carrière.

Il n’a pas toujours été le joueur le plus excitant, mais il n’a jamais laissé personne tomber et a été extrêmement important pour la croissance des Reds sous Klopp, que ce soit au milieu de terrain ou à l’arrière.

LIRE: Six fois James Milner était une meilleure personne que nous tous réunis

1. Jordan Henderson

Au cours de ses premières années, Henderson est souvent devenu un bouc émissaire des difficultés de Liverpool sur le terrain, et il a à l’origine du mal à combler le vide laissé par Steven Gerrard.

Cependant, il était déterminé à prouver que les gens avaient tort et est devenu un partant incontesté au milieu de terrain de Liverpool sous Jurgen Klopp.

Le joueur de 29 ans est l’un des pionniers pour les récompenses individuelles de fin de saison, et il descendra dans le folklore en tant que capitaine vainqueur de la Coupe d’Europe avec les Reds.

“Dans l’ensemble cependant, ce fut un voyage incroyable jusqu’à présent, celui que j’ai vraiment apprécié”, a déclaré Henderson sur le site officiel de Liverpool en 2019.

«Je pense que tout le monde apprécierait que, quoi qu’il arrive – à travers les bons et les mauvais moments depuis que je suis ici – j’ai toujours tout donné pour l’équipe, pour le club.

“Et c’est ce que je vais continuer à faire, c’est la chose la plus importante; continuer à travailler tous les jours pour l’équipe, le club, les fans, pour tout le monde. »

Plus Liverpool

Six fois James Milner était une meilleure personne que nous tous réunis

Raul Meireles et le prix du joueur de l’année le plus étrange de l’histoire du Prem

Pouvez-vous nommer les 30 meilleurs buteurs de Liverpool dans l’histoire de la Premier League?

La passe de Henderson était si bonne qu’elle rendrait Xabi Alonso faible aux genoux