Classement de chaque objectif du mois de mars vainqueur des années 2010 du pire au meilleur

Le mois de mars est autant d’objectifs importants que de grands objectifs, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir les deux.

C’est souvent le moment où les courses au titre prennent forme et les batailles de relégation s’amincissent, et avec des matchs serrés et tendus, vous avez souvent besoin de moments d’éclat.

Nous avons parcouru la dernière décennie du mois de mars des vainqueurs de l’objectif du mois du pire au meilleur, pour voir ce qui arrive en tête.

10. Gini Wijnaldum (Liverpool v Arsenal, 2017)

Un joli but contre-attaquant, avec Adam Lallana volant la vedette avec une délicieuse passe en dehors de la chaussure, mais n’y avait-il vraiment rien de mieux en mars?

9. Wayne Rooney (Man Utd c West Ham, 2014)



Le tir plongeant à longue portée, alias le genre de but le plus surestimé qui existe. Bien joué, Wayne, tu peux lancer le ballon très loin. Ce n’est même pas le meilleur but à mi-chemin que Wayne Rooney ait marqué en Premier League contre West Ham.

8. Juan Mata (Man Utd contre Liverpool, 2015)

Après le carton rouge presque instantané de Steven Gerrard, il est difficile de se souvenir de tout ce qui s’est passé lors de la victoire finale de United contre le capitaine de Liverpool. Mais nous ne devons pas ignorer l’arrivée acrobatique de Juan Mata qui a doublé l’avance de United. Un joli objectif à part entière, mais nous le faisons grimper sur la liste pour ce sourire sur son visage. Regardez combien cela signifie pour le petit gars.

7. Harry Kane (Tottenham v Arsenal, 2016)

Aussi bonne que soit cette finition, il y a quelque chose de drôle à regarder Kane incorporer le retrait d’un masque de protection dans le cadre de sa célébration. Cela élimine tout élément de tension ou de drame d’une situation capitale; c’était un but qui semblait brièvement donner aux Spurs une victoire décisive en derby et les mettre à une victoire de Leicester dans la course au titre.

En supprimant l’air de sérieux et de buteur robotique, le masque glisse littéralement.

6. Charlie Adam (Blackpool contre Blackburn, 2011)

Il s’agit essentiellement d’un coup franc vidéo pédagogique. Un coup franc en chiffres. À première vue, cela semble bon, puis vous voyez l’angle derrière Adam et réalisez que c’est encore plus spécial que vous ne le pensiez. Si David Beckham a marqué cela, vous seriez … eh bien, vous seriez surtout confus qu’il prenne des coups francs avec son mauvais pied. Mais le but est bon. Regardez le but.

5. Andreas Pereira (Man Utd contre Southampton, 2019)

Celui-ci a l’air tellement propre, comme le genre d’objectif que vous feriez dans un film plutôt que celui que vous verriez dans un vrai jeu. Mais c’est peut-être trop propre; trop incontrôlé pour qu’il mérite une place plus élevée.

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas le meilleur but que Pereira ait jamais marqué ou marquera jamais en Premier League.

4. Andy Carroll (West Ham contre West Brom, 2013)

Donnez à Andy Carroll 100 chances de ranger cette volée et il la gâche 99 fois. Il ne frappe la cible qu’une dizaine de fois, et il y a au moins cinq fois où il effectue un tir aérien.

Comment savons-nous cela? Nous avons vu la subtilité d’Andy Carroll avec son pied droit, et c’est magnifique pour la probabilité que ce soit autant qu’autre chose.

Le jour en question, ce but a été un peu éclipsé par Youssouf Mulumbu expulsé pour avoir ramassé le ballon et l’avoir lancé à Gary O’Neil.

3. Jamie Vardy (Leicester v West Brom, 2018)

C’est essentiellement le même objectif que Carroll, seulement de plus loin, ce qui signifie (a) qu’il est étrange que cela se soit produit avec deux buts distincts du mois de mars, (b) nous le plaçons une place plus haut pour cette légère différence et (c) il est difficile de penser à autre chose à écrire à ce sujet. Même les adversaires sont les mêmes – vous ne nous donnez pas grand-chose pour travailler, Jamie.

2. Fernando Torres (Liverpool contre Sunderland, 2010)

Oh mec, nous manquons vraiment le pic Torres. Le genre de joueur qui pourrait ruiner la vie des défenseurs en un rien de temps.

Michael Turner était un défenseur central accompli de Premier League, le manager de Sunderland, Steve Bruce, le vantant pour une convocation en Angleterre avant la Coupe du monde en Afrique du Sud. Cet appel n’est jamais arrivé, et certains pourraient dire qu’il ne s’est jamais remis de Torres, forçant tout son corps à se contracter dans une brume de contrôle serré.

Et c’est avant d’arriver à la fin, le genre de frappe que vous obtenez uniquement d’un joueur qui se croit imparable et, plus important encore, a raison.

1. Peter Crouch (Stoke contre Man City, 2012)

À la fin de la saison 2012-13, Tony Pulis a quitté Stoke City. Certains diront que cela s’est produit parce que les Potters venaient de terminer une deuxième saison consécutive décevante, terminant dans la moitié inférieure de la Premier League et marquant moins d’un but par match.

La vraie raison, cependant, est qu’il avait atteint le plein Pulis, Stoke marquant le plus de buts possible. Après que le ballon ait quitté la botte d’Asmir Begovic, il ne touche à nouveau le sol que lorsque Crouch a abandonné l’idée de physique corporelle et a envoyé le ballon dans le filet de Joe Hart sans que le gardien de Manchester City ne puisse rien faire de plus que regarder.

Par Tom Victor

