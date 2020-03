Classement de chaque transfert en Premier League 2019/20: n ° 92-47

Parcourez Nos 184-139 et 138-93 se mettre en colère de façon déraisonnable en prévision de cela…

92) Emil Krafth (Amiens à Newcastle, 5 M £)

Il a de beaux cheveux mais seulement six départs en Premier League, bien que deux d’entre eux aient été des victoires contre Tottenham et Chelsea.

91) Ignacio Pussetto (Udinese à Watford, 6,8 M £)

C’est un Pozzo. Nigel Pearson a jugé bon d’accorder à l’attaquant pas plus de 16 minutes chacun lors de ses six matches de Premier League. Il sera vendu à Grenade pour au moins 10 millions de livres d’ici peu.

90) Panagiotis Retsos (Leverkusen à Sheffield United, prêt)

Il ne peut pas y avoir beaucoup de joueurs dans l’histoire qui ont joué en Ligue des champions et qui ont été liés au banc de Sheffield United au cours de la même saison.

89) George Hirst (OH Leuven à Leicester, 1 million de livres sterling)

Un transfert terriblement trouble pour le garçon de David n’a jusqu’ici profité qu’au système jeunesse de Leicester. Douze buts en 20 matchs les ont propulsés au deuxième rang du PL2, juste derrière le leader Chelsea.

88) Angelino (PSV à Manchester City, 5,3 M £)

Il n’était pas mal – sauf pendant une pré-saison “absolument horrible” – il n’était tout simplement jamais adapté à City. RB Leipzig, qui pourrait rendre son prêt de janvier permanent après un début impressionnant, lui ressemble beaucoup plus.

87) Callum Robinson (Preston à Sheffield United, 7 M £)

Ils ne peuvent jamais lui enlever Stamford Bridge. Il est revenu à des climats plus familiers avec West Brom en prêt, marquant deux fois en huit matchs.

86) Arnaut Danjuma (Club Brugge à Bournemouth, 13,5 M £)

“Il est compréhensible qu’il soit très frustré par sa blessure”, a déclaré Eddie Howe le mois dernier. Vous seriez un peu énervé si deux longs sorts limitaient votre première campagne de Premier League à neuf apparitions, dont aucune n’était une victoire.

85) Luke Freeman (QPR à Sheffield United, 5 millions de livres sterling)

Cela fait très mal depuis longtemps qu’il est devenu le signataire du record pour les Blades nouvellement promus, qui semblent l’avoir dépassé.

84) Erik Pieters (Stoke à Burnley, 1 million de livres sterling)

Un transfert a rarement semblé aussi juste. Le Néerlandais ordinaire a commencé la saison à l’arrière gauche mais a longtemps été abandonné.

83) Andy Carroll (indépendant de Newcastle, gratuit)

* Vérifie les notes *. Est absent depuis la mi-janvier après avoir aggravé une blessure existante à l’entraînement en tentant de faire un ballon. Bien sûr. Mais il a aidé quatre buts en cinq matchs de décembre.

82) Ondrej Duda (Hertha Berlin à Norwich, prêt)

Aucun but ou aucune assistance dans sept matchs de Premier League n’est pas l’argument le plus convaincant pour un déménagement permanent.

81) Danny Rose (Tottenham à Newcastle, prêt)

Vraisemblablement toujours googler à travers ses nouveaux coéquipiers. Il ferait mieux de finir l’été car il n’a pas fait grand-chose pour persuader Newcastle de le garder.

80) Scott Banks (Dundee United à Crystal Palace, 250 000 £)

Signé de Dundee United, actuellement en tête du championnat écossais, et prêté à Alloa en huitième place. Savvy.

79) Nathan Bishop (Southend à Manchester United, non divulgué)

“Il a juste dit de l’apprécier et de travailler aussi dur que possible et de donner tout ce que vous avez et d’être positif et d’avoir juste le sourire aux lèvres”, était la forme la plus pure du conseil d’Ole Gunnar Solskjaer rendu possible au gardien de 20 ans.



78) Luke Matheson (Rochdale to Wolves, 1 million de livres sterling)

Est enfermé dans un cycle pérenne et narratif passer un examen le matin après chaque match.

77) Craig Dawson (West Brom à Watford, 5,5 millions de livres sterling)

A commencé 17 matchs de championnat mais a raté les deux victoires contre Manchester United et Liverpool. Et est en quelque sorte encore 29.

76) Josh Brownhill (Bristol City à Burnley, 9 millions de livres sterling)

Échangé la capitainerie dans un club à la poursuite de la promotion du Championnat pour littéralement une seule minute de football en Premier League.

75) Harvey Elliott (Fulham à Liverpool, non divulgué)

On pensait qu’il était “pas trop loin” loin de la première équipe des champions du monde en décembre. Imaginez à quoi il ressemblera quand il n’aura pas encore 16 ans.

74) Joao Pedro (Fluminense à Watford, 2 millions de livres sterling)

Liverpool apparemment essayé de détourner un accord l’été dernier pour un adolescent qui n’a pas encore fait ses débuts en Premier League.

73) Pablo Fornals (Villarreal à West Ham, 24 M £)

Deux buts et cinq passes décisives lors de sa première saison en Premier League n’est pas terrible, mais il lui a fallu jusqu’au 30 novembre pour inscrire l’un ou l’autre.

72) Mbwana Samatta (Genk à Aston Villa, 8,5 M £)

Qui d’autre peut prétendre avoir marqué contre Liverpool et Manchester City cette saison?

71) Jetro Willems (Eintracht Frankfurt à Newcastle, prêt)

Ah. Newcastle cherchera probablement à rendre le séjour de Willems permanent malgré sa blessure au genou à long terme.

70) Takumi Minamino (Salzbourg à Liverpool, 7,5 M £)

Ce n’est pas facile de dépasser les trois premiers de Liverpool. Mais il remportera une médaille de vainqueur de Premier League pour ses ennuis.

69) Moussa Djenepo (Standard de Liège à Southampton, 15 M £)

A marqué lors de matches de championnat consécutifs en août et septembre, mais pas depuis. Le carton rouge de la 28e minute lors de son dernier match contre Newcastle sera inscrit comme sa dernière contribution depuis quelques mois.

68) Trezeguet (Kasimpasa à Aston Villa, 8,75 M £)

Je ne peux pas vivre pour toujours du vainqueur de la finale de l’Euro 2000. Il a de nouveau envoyé Villa à Wembley, mais trois buts en championnat ont tous été enregistrés lors de défaites.

67) Jack Robinson (Nottingham Forest à Sheffield United, 500 000 £)

Sa dernière apparition en Premier League était toujours pour Liverpool en avril 2011.

66) Valentino Lazaro (Inter Milan à Newcastle, prêt)

Cinq victoires en six matches de Serie A, puis une victoire en quatre matches de Premier League. Il semble que l’Inter Milan soit meilleur que Newcastle.

65) Jean-Philippe Gbamin (Mayence à Everton, 25 M £)

Entré, a disputé 135 minutes des deux premiers matchs d’Everton au cours desquels il a dessiné et gagné, puis a succombé à une blessure qui l’a mis à l’écart depuis.

64) Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt à West Ham, 45 millions de livres sterling)

Tout comme tout le monde, il fallait juste que David Moyes vienne le secourir.

63) Matt Targett (Southampton à Aston Villa, 11 M £)

A le deuxième taux de réussite croisée le plus élevé de tous les arrières de la Premier League cette saison. On pourrait dire qu’il est devenu plutôt habile à frapper le… * ahem *… spot! Ou cible. Tu choisis.

62) Tariq Lamptey (Chelsea à Brighton, 3 millions de livres sterling)

Frank Lampard l’aimait clairement. Il n’a pas encore joué pour Brighton, mais cette apparition de Chelsea contre Arsenal l’a probablement élevé au meilleur Lamptey de l’histoire de la Premier League.

61) Douglas Luiz (Manchester City à Aston Villa, 12,5 M £)

Seuls Jack Grealish et Tyrone Mings ont eu plus de minutes pour Aston Villa dans toutes les compétitions cette saison. C’est juste dommage qu’il ait été … pas génial ces derniers mois.

60) Kieran Tierney (Celtic à Arsenal, 25 millions de livres sterling)

«Être blessé au début de ma carrière à Arsenal a été difficile. Mentalement, ce fut probablement le moment le plus difficile de ma vie », a déclaré Kieran Tierney au début du mois. Récupérer uniquement pour être mis à l’écart avec un problème différent ne fera qu’empirer les choses.



59) Phillip Billing (Huddersfield à Bournemouth, 15 millions de livres sterling)

Bournemouth n’a pas été génial de toute façon, mais leur record dans les quatre matchs de Premier League Billing n’a pas commencé: W0 D1 L3 F3 A11.

58) Pedro Neto (Lazio to Wolves, 16,5 M £)

Il a eu un impact – si le VAR le permet – en Premier League, mais a également marqué un égaliseur contre les Olympiakos en Ligue Europa lors des 16 derniers matches aller. Améliorations possibles mais pas mal.

57) Tomas Soucek (Slavia Prague à West Ham, prêt)

A couru très loin (dans un match où West Ham a été forcé de courir après le ballon) cette fois. Il a l’air décent.

56) Pepe Reina (AC Milan à Aston Villa, prêt)

Sa dernière feuille blanche de Premier League est arrivée en mai 2013, ce qui serait accablant s’il n’avait pas une défense entièrement fictive devant lui.



55) Ayoze Perez (Newcastle à Leicester, 30 M £)

Le buteur de deux tours du chapeau en Premier League depuis le dernier but de Manchester United.

54) Joao Cancelo (de la Juventus à Manchester City, 60 millions de livres sterling)

Manchester City est vraiment bon pour dépenser de l’argent sur des défenseurs qui ne résolvent pas l’escalade des problèmes.

53) Bjorn Engels (Stade Reims à Aston Villa, 7 M £)

Et à travers tout cela, il leur a offert une protection en début de saison. Mais il est maintenant sur une séquence de huit matches de défaite en Premier League.

52) Jack Stacey (Luton à Bournemouth, 4 millions de livres sterling)

Il n’a pas tout à fait lutté contre l’arrière droit d’Adam Smith. La saison prochaine sera celle, mais quand et dans quelle division?

51) Pablo Mari (Flamengo à Arsenal, prêt)

Géré pour annuler presque complètement la meilleure attaque du monde. Mais aussi bon qu’il était contre Michail Antonio et Sébastien Haller dans son seul match de Premier League à ce jour, il était également excellent contre Liverpool en finale de la Coupe du monde des clubs.

50) Cenk Tosun (Everton à Crystal Palace, prêt)

Etihad. Coin. Kelly. Membres. Cela ne suffira pas pour un accord permanent aux chiffres mentionnés, mais quand même.

49) William Saliba (Saint-Etienne à Arsenal, 27 M £)

Peut-être le seul demi-centre d’Arsenal à avoir correctement amélioré sa réputation. Même alors, Saint-Etienne de Saliba est au-dessus de la zone de relégation avec le troisième pire record défensif.

48) Daniel Podence (Olympiakos à Wolves, 19 M £)

Liverpool pourrait être le seul club de Premier League avec une ligne avant aussi difficile à déloger que les Wolves. Diogo Jota, Raul Jimenez et Adama Traoré ne vont nulle part de sitôt mais Podence pousse.

47) David Martin (Milwall à West Ham, gratuit)

A autant de blanchisseries en Premier League en cinq départs qu’Adrian en neuf et Hugo Lloris en 12. S’il continue, il enfreindra les Golden Oldies XI.