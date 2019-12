Classement des 10 meilleures recrues de Barcelone des années 2010: Suarez, Neymar, Villa

Lectures rapides

Les activités de transfert de Barcelone dans les années 2010 n'ont pas été aussi fortes que celles de certains autres clubs européens d'élite, mais elles n'ont pas dû l'être.

Lorsque vous travaillez avec une base de Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi, sans parler d'une décennie complète de Gerard Pique au centre-arrière et plusieurs années de Dani Alves à droite, vous pouvez vous en sortir avec quelques achats de duff.

Pourtant, pour tous les flops coûteux, il y a encore eu quelques joueurs que nous pouvons appeler des succès pour leur temps en Catalogne. Même là, cependant, il y a tout un saut du bas vers le haut. Voici le top 10, du pire au meilleur, à l'exclusion des signatures d'été de la campagne actuelle car il est trop tôt pour en juger.

10. Claudio Bravo

Cela pourrait être une surprise de voir Bravo ici, compte tenu de sa forme décevante en Premier League, mais le Chilien a eu un grand impact après avoir rejoint le Barça en 2014.

L'ancien homme de la Real Sociedad a battu un record en allant 754 minutes sans encaisser de but, la plus longue manche au début d'une saison en Liga, et a terminé sa première saison en tant que triple vainqueur.

Pour cela, il écarte les concurrents tels que Ousmane Dembele, Clement Lenglet, Arthur, Samuel Umtiti et Paulinho, qui étaient tous dans la discussion pour la 10e place.

9. Cesc Fabregas

Fabregas n'a peut-être pas reproduit sa meilleure forme d'Arsenal au Camp Nou, mais il n'a pas vraiment mal fait.

À 29 millions d'euros en provenance du nord de Londres en 2011, l'international espagnol faisait partie de l'équipe qui n'a pas eu de chance de perdre contre Chelsea en demi-finale de Ligue des champions et a terminé la campagne dans le cadre d'une équipe victorieuse de l'Euro 2012, marquant deux fois dans le groupe. stade et jouer 75 minutes en finale.

S'il était arrivé après Xavi et Iniesta, plutôt que de rivaliser avec eux pour des places, il aurait peut-être eu un impact beaucoup plus important avant de partir en 2014.

8. Alexis Sanchez

Une autre arrivée en 2011 et un départ en 2014, Alexis avait un record impressionnant à Barcelone mais seulement une poignée de trophées à montrer.

Un record de 39 buts en 88 matches de championnat n'est pas du tout minable, avec 19 lors de sa dernière saison, ce qui le place au-dessus de Bale, Benzema et Griezmann en 2013-14.

Il y avait aussi des buts phénoménaux au cours de ces trois années, notamment cette puce contre le Real Madrid.

7. Ivan Rakitic

Rakitic a été l'un des meilleurs joueurs de Barcelone dans la seconde moitié de la décennie après son arrivée de Séville en 2014 et avoir marqué lors de sa première finale de Ligue des Champions.

Tout au long de ces cinq dernières années, il a chevauché cette ligne entre "réellement sous-estimé" et "est tellement sous-estimé qu'il est maintenant surévalué".

Il est en dessous de la prochaine entrée sur cette liste parce que ce dernier reste sur la hausse, tandis que Rakitic semble prêt à quitter le Camp Nou en 2020.

6. Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen a peut-être mis un certain temps à devenir le premier choix de la ligue, mais une performance gagnante en finale de la Ligue des champions à 23 ans n'était pas le pire départ.

L'international allemand est devenu l'un des meilleurs gardiens de but du monde à Barcelone, manquant à peine une minute en championnat après avoir usurpé Bravo comme numéro un.

Son cabinet de trophées parle de lui-même, avec quatre titres de champion, quatre victoires en Copa Del Rey, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs. Et ce qui est effrayant, c'est qu'il pourrait bien avoir encore ses meilleures années devant lui.

5. David Villa

Il est difficile de quantifier à quel point David Villa était bon si vous ne l'aviez pas vu en action pour Barcelone et l'Espagne, ou même pour Valence avant cela.

Il était la pièce manquante du puzzle du Barca de Pep Guardiola, aidant à transformer un côté qui définit la génération en quelque chose de mieux encore.

Sans la blessure prématurée qui a arrêté Villa pendant un an à son apogée, il serait encore plus haut sur cette liste.

4. Javier Mascherano

C'est le stade auquel nous devons nous demander si la longévité l'emporte sur les courtes éclats de brillance.

Mascherano n'était peut-être pas meilleur que le sommet de Villa, mais l'Argentin était tout aussi vital dans l'ère dominante du club catalan.

Signé de Liverpool pour 24 millions d'euros en 2010, il a rapidement fait passer ce chiffre pour un vol absolu. Que ce soit au milieu de terrain ou au défenseur central, Mascherano a été un membre inestimable de l'équipe de Barcelone tout au long de la décennie.

3. Jordi Alba

Un autre homme avec une longévité de son côté, Alba a démontré la valeur d'accepter que vous ayez fait une erreur.

L'arrière gauche a été libéré par le Barça à l'adolescence, mais en 2012, les meilleurs cuivres du club ont ravagé leur fierté et payé 14 millions d'euros pour le ramener de Valence.

Sept ans, 300 matchs et plus de 10 trophées plus tard, cela ressemble à une très bonne affaire.

2. Neymar

Des mouvements comme celui de Neymar ne sont pas censés se dérouler aussi bien. Signer un jeune prodige d'Amérique du Sud parmi les mieux notés devrait au mieux prendre un certain temps pour porter ses fruits et au pire vous laisser avec une autre situation à Keirrison.

Avec Neymar, cependant, aucune de ces choses ne s'est produite: l'ancien prodige de Santos a marqué plus de 100 buts en quatre saisons, dont l'un était le champion de la finale de la Ligue des champions 2015.

De plus, lorsque vous déboursez 57 millions d'euros pour un joueur, vous ne vous attendez pas à plus que tripler votre argent quand il part. Neymar aurait pu faire des choses encore plus grandes et encore meilleures au Camp Nou, mais le club ne peut pas exactement être déçu de ce retour de quatre saisons.

1. Luis Suarez

La qualité de Suarez n'était pas un secret lorsque le Barça a payé le meilleur prix pour le faire signer à Liverpool, mais il s'avère que son retour de 31 buts en 37 matchs lors de sa dernière saison à Anfield n'était pas aussi bon qu'il pourrait l'être.

Son objectif de départ en finale de la Ligue des champions 2015 était une bonne façon de clore une première saison qui a commencé tard en raison d'une suspension reportée d'un incident mordant lors de la Coupe du monde, mais c'est la campagne suivante au cours de laquelle il a culminé.

Marquer 59 buts en 53 matchs était la chasse gardée de Messi, Cristiano Ronaldo et littéralement personne d'autre. Faire cela est un exploit, mais l'Uruguayen a affiché ces chiffres en cinq ans et demi insoutenables au cours desquels il a fourni un but ou une assistance toutes les 72,7 minutes en Liga. Scandaleux.

