Classement des 26 Brésiliens à signer pour Barcelone depuis 1990

Barcelone et le Brésil entretiennent une relation de longue date, certains des meilleurs joueurs de l’ère moderne représentant le club et le pays.

Mais parmi leurs nombreux succès, il y a eu pas mal de flops et de simples grattages de tête.

Voici comment nous avons classé les 26 Brésiliens à avoir signé pour le club depuis 1990.

26. Keirrison

Signé pour 14 millions d’euros en 2009, il n’a jamais fait d’apparition senior à Barcelone. Six ans et cinq prêts plus tard, il est parti en liberté. Ça s’est bien passé.

25. Henrique

Barcelone a gazumpé l’Ajax pour signer Henrique pour 8 millions d’euros de Palmeiras, mais il était un autre à ne jamais jouer pour le club, souvent prêté avant que son contrat ne soit finalement annulé. Un Keirrison légèrement moins cher.

24. Marlon Santos

Signé de Fluminense pour 5 millions d’euros, trois apparitions seniors en 2016-17, vendu à Sassuolo pour 6 millions d’euros. * insérer Alan Partridge haussement d’épaules ici *

23. Douglas

Six ans plus tard, nous ne savons toujours pas comment ni pourquoi Douglas s’est retrouvé au club.

22. Fabio Rochemback

Un héros culte à Middlesbrough. Pas un héros culte à Barcelone.

21. Geovanni

Un héros culte à Hull City. Pas un héros culte à Barcelone.

20. Neto

En partant de Valence alors que Jasper Cillessen évoluait dans l’autre sens à l’été 2019, il est difficile d’imaginer qu’il ne sera jamais qu’un remplaçant de Marc-Andre ter Stegen.

19. Malcom

Il y avait beaucoup de fanfare alors que le Barça bondissait devant Roma à la dernière minute pour signer le jeune Bordeaux bien noté, mais un an plus tard, vous vous demandiez si cela valait la peine pour lui de s’asseoir à la périphérie et de se vendre au Zenit Saint -Petersburg.

Pourtant, il a marqué lors d’une victoire de la Copa del Rey contre le Real Madrid.

| #CopadelRey |

Joyeux 22e anniversaire à Malcom! 🎂🔵🔴

Il a trouvé l’égalisation contre le Real Madrid il y a quelques semaines et pourrait jouer un rôle important pour Barcelone demain soir… pic.twitter.com/up3b7AZXBd

– Eleven Sports (@ElevenSports_UK) 26 février 2019

18. Sonny Anderson

Joueur de la Ligue 1 de la saison pour Monaco alors qu’il remportait le titre en 1997, cela ne s’est jamais vraiment produit pour Sonny Anderson à Barcelone. Peut-être jugé un peu injustement car il ne pourrait jamais remplacer l’irremplaçable de Ronaldo.

17. Philippe Coutinho

De plus en plus, il pourrait être classé aux côtés d’Andy Carroll comme l’un des plus pauvres achats de panique alors que Barcelone se précipitait désespérément pour réinvestir les frais du record du monde reçus pour Neymar.

Pas un désastre complet et rarement horrible, mais il n’a jamais été vraiment impressionnant non plus. Sa saison et demie a coïncidé avec deux titres de la Liga sous Ernesto Valverde, mais avec Lionel Messi en pleine forme et les clubs de Madrid hors du rythme, ils pourraient bien avoir remporté ceux sans lui.

Désormais prêté au Bayern Munich, il semble de plus en plus improbable qu’ils récupéreront même la moitié des 160 millions d’euros dépensés pour lui.

16. Maxwell

En fait, il a dépassé son compagnon Ibrahimovic – ils ont finalement rejoint 18 mois plus tard au PSG – Maxwell n’était pas le meilleur arrière gauche du monde, mais il a fait un travail avant l’arrivée éventuelle de Jordi Alba et a joué pas mal en double de la ligue et de la Ligue des champions. 2010-11.

15. Rafinha

Contrairement à son frère Thiago avec l’Espagne, Rafinha a choisi de représenter le même pays que son père Mazinho, vainqueur de la Coupe du monde.

Malchanceux avec des blessures, il montre des flashs ici et là, faisant allusion à devenir un joueur spécial sans jamais réussir à livrer de manière cohérente. De plus en plus loin du club prêté, à l’âge de 27 ans, il semble que son avenir pourrait être loin de la Catalogne.

14. Adriano

Adriano a remporté une quantité ridicule d’argenterie au cours de ses six années entre 2010 et 2016 sans jamais s’établir pleinement en tant que premier membre de l’équipe. Cependant, sa polyvalence l’a vu combler régulièrement les lacunes.

13. Thiago Motta

Motta est né et a grandi au Brésil, les représentant au niveau des jeunes et même à la Gold Cup de la CONCACAF avant de passer en Italie, se qualifiant grâce à son grand-père paternel.

Il a quitté le Brésil et a rejoint Barcelone à l’âge de 17 ans, développant ses compétences à La Masia et Barca B avant de faire plus de 100 apparitions pour l’équipe senior.

12. Giovanni

Un meneur de jeu décent en son temps, et un vainqueur de match à plus d’une occasion contre le Real Madrid.

Les choses ont ensuite tourné au vinaigre, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années, une fois que Louis van Gaal a pris le relais.

«Van Gaal est le Hitler des joueurs brésiliens; il est arrogant, fier et a un problème », a déclaré Giovanni, avec le recul des années plus tard. Aie.

11. Paulinho

L’un des transferts les plus étranges de ces derniers temps, beaucoup ont remis en question la décision du club de ramener Paulinho de Chine après son sort désastreux avec Tottenham.

Mais il n’avait pas l’air perdu dans leur milieu de terrain, offrant un équilibre pendant une saison avant de revenir à Guangzhou Evergrande. Il a même marqué neuf buts en Liga.

Paulinho a marqué plus de buts en Liga pour Barcelone qu’il n’en a réussi lors de sa cérémonie de présentation.

Quel transfert bizarre. 🙃 pic.twitter.com/gMW0xGpkCm

– Squawka News (@SquawkaNews) 8 juillet 2018

10. Arthur

A fait une impression tout de suite, se faufilant au milieu de terrain et faisant une impression adéquate de Xavi grâce à son passage et à sa vision – 31 millions d’euros de Gremio ressemblent à un excellent business.

9. Sylvinho

Bloqué par Roberto Carlos pour l’équipe nationale, Sylvinho était néanmoins une présence fiable en tant que joueur de l’équipe au cours de ses cinq années qu’il a passées à Barcelone. Un passage qui comprenait deux ligues de champions et trois titres de la Liga.

8. Edmilson

L’un des cinq Brésiliens de l’équipe pour la finale de la Ligue des champions 2006, Edmilson a offert l’équilibre et la force à la base du milieu de terrain, permettant à Ronaldinho d’offrir une exubérance plus loin. Un joueur plus qu’utile à avoir à l’époque de Frank Rijkaard.

7. Juliano Belletti

Lui-même admettrait probablement qu’il n’avait pas la capacité naturelle de beaucoup de ses compatriotes à Barcelone au fil des ans. Mais il est le seul à avoir marqué le but vainqueur en finale de Ligue des Champions.

6. Rivaldo

Il a devancé David Beckham pour remporter le Ballon d’Or 1999, malgré les triples de Manchester United, qui témoignent des hauteurs atteintes par Rivaldo au Camp Nou.

Il a également réalisé l’une des meilleures performances individuelles de tous les temps pour remporter la qualification en Ligue des champions, marquant les trois buts alors que Barcelone battait Valence 3-2 lors de la dernière journée de la saison 2000-01. Il a couronné le tout avec un superbe coup franc à la 89e minute.

5. Neymar

Avait tout le potentiel pour figurer en tête de cette liste, mais son départ controversé au PSG a un peu aigri les choses, un transfert qui rivalise avec son déménagement original de Santos en termes de mauvaise volonté, de détails qui haussent les sourcils et de mauvaise volonté.

Pourtant, il a marqué plus de 100 buts en seulement quatre saisons et a aidé à réaliser le deuxième triplé du club en 2015, faisant partie de leurs irrésistibles trois premiers avec Lionel Messi et Luis Suarez.

4. Romario

Pas le premier Brésilien à jouer pour Barcelone, mais celui qui a commencé l’histoire d’amour après son déménagement du PSV en 1993, contribuant à renforcer leur célèbre “Dream Team”.

Il s’est brouillé avec Johan Cruyff et est parti après seulement deux saisons, mais a changé la donne avant cela, marquant 34 buts en 46 matches de championnat, remportant la Liga et étant nommé Joueur mondial de l’année de la FIFA.

3. Ronaldo

Problèmes avant la blessure, le jeune Ronaldo du PSV et son passage d’une saison à Barcelone étaient une force absolue de la nature, jouant à un niveau qui sans doute aucun avant ou depuis n’a égalé – prenez-le de Sid Lowe, qui a vécu et respiré l’espagnol football depuis 25 ans.

Ronaldo 96-97: probablement la meilleure chose, la plus incroyablement brillante que j’aie jamais vue. https://t.co/PnBEXWjLh2

– Sid Lowe (@sidlowe) 8 juin 2017

Coupé au titre par le Real Madrid, son année au Camp Nou a été consacrée à mener la ligne pour une équipe autrement défectueuse dirigée par Bobby Robson.

Pourtant, O Fenomeno a levé la Supercopa, la Copa del Rey et la Coupe des vainqueurs de coupe UEFA, avec 47 buts en 49 matches dans toutes les compétitions – à une époque bien avant que Messi et Ronaldo ne faussent l’échelle.

2. Ronaldinho

L’un des joueurs les plus aimés et les plus populaires de l’histoire du jeu grâce à la joie et à l’ingéniosité avec lesquelles il a joué, aucun ne peut égaler son temps fort. Même les fans du Real Madrid l’ont applaudi.

Personnage clé dans les victoires en titre de 2005 et 2006, il a mérité à juste titre le Ballon d’Or en 2005 et a aidé à délivrer la Ligue des champions un an plus tard. Mais son infâme amour de la fête a fini par faire des ravages et il a commencé à décliner avant son départ après quatre saisons.

Cela fait 15 ans que Ronaldinho a marqué CE but contre Chelsea. pic.twitter.com/8NtXzJfFZL

– MUNDIAL (@MundialMag) 8 mars 2020

1. Dani Alves

Il n’a peut-être jamais tout à fait atteint les sommets des attaquants éblouissants devant lui, mais il s’est approché le plus près possible de l’arrière droit, le meilleur joueur du monde dans cette position depuis plus d’une décennie. Il est arrivé de Séville en tant que batteur du monde entièrement formé et a simplement continué.

C’est cette longévité – en plus d’arriver au Barça car ils sont peut-être devenus la meilleure équipe du club de l’histoire, ainsi que sa compréhension télépathique avec Messi – qui le place devant tout le monde.

Huit saisons, six titres en Liga, trois ligues des champions, quatre Copa del Rey et bien d’autres super coupes, coupes du monde des clubs, etc. imbattable.

