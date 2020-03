Classement des Britanniques du Real Madrid – Gérer Madrid

Au cours des 118 ans d’histoire du Real Madrid, seuls six joueurs britanniques ont enfilé le maillot blanc. Jetons un regard en arrière et examinons qui parmi les six joueurs a été le plus influent:

6. Jonathon Woodgate

Honoraires: 15 millions d’euros

Saisons: 2004-2006

Apparitions: 14

Buts / passes décisives: 1 but / 0 passe décisive

Jonathon Woodgate a été l’une des signatures surprise pour la saison 2004-2005. L’Anglais a été amené pour aider à renforcer la ligne de fond de Madrid. La position de centre arrière manquait de profondeur – Hierro étant parti et bien au-delà de son apogée depuis un certain nombre d’années, Madrid s’était tourné vers la Cantera pour des renforts. Paco Pavon et Alvaro Mejia avaient été mis à l’honneur pendant l’ère Galactico, mais étaient loin du niveau une fois exsudé par des légendes comme Hierro et Sanchis.

Malgré son arrivée à Madrid et sa réussite médicale en août 2004, Woodgate n’a fait ses débuts qu’en septembre 2005. Toute la carrière des Anglais à Madrid a été ravagée par des blessures. Ses débuts sont survenus 13 mois après sa présentation! Peu ont eu des débuts aussi mémorables que Jonathon Woodgate pour le Real Madrid, ce fut sans doute le pire début de toute personne dans l’histoire du football européen.

Après des défaites consécutives, l’entraîneur du Real Madrid Luxemburgo a décidé de faire pivoter les deux défenseurs centraux et de faire ses débuts à Woodgate à domicile contre l’Athletic Bilbao. Dans les 30 premières minutes, Woodgate avait marqué un but contre son camp. Environ 30 minutes plus tard, il a reçu un deuxième jaune et a été renvoyé. Moins de 66 minutes dans ses débuts et Woodgate sortait du terrain.

Woodgate était un défenseur phénoménal lorsqu’il était en forme, le problème était qu’il pouvait rarement rester en forme. Au cours de ses deux saisons au club, il n’a pu rassembler que 14 apparitions. Le défenseur central restera dans les mémoires pour ses débuts, mais peut également tirer un positif de son seul but au Bernabeu contre Rosenborg en Ligue des champions.

Woodgate célèbre son seul but pour le Real Madrid contre Rosenborg en Ligue des champions





Le crédit photo doit lire MARCELLO RUBIO / . via .

5. Michael Owen

Honoraires: 9 millions d’euros

Saisons: 2004-2005

Apparitions: 45

Buts / passes décisives: 16 buts / 4 passes décisives

Le même été que Jonathon Woodgate a rejoint le Real Madrid, son compatriote Michael Owen a également rejoint Los Blancos. Le vainqueur du Balon d’Or 2001 a reçu le # 11 et était le dernier Galactico à rejoindre les rangs de Florentino Perez. Malgré une pléthore de talents offensifs, y compris Raul et Ronaldo Nazario en position d’attaquant, Owen a été signé et aurait l’occasion de jouer avec Luis Figo, Zinedine Zidane, Roberto Carlos et bien sûr son coéquipier anglais, David Beckham.

Avec Raul et Ronaldo souvent donné le coup de tête de départ à l’avant, Owen a été relégué au banc et a connu un démarrage lent à Madrid. Son premier but est arrivé en octobre 2004, vainqueur d’un match, en Ligue des champions contre Dynamo Kyiv. En dépit d’être jeté dans et hors de la formation, Owen a terminé la saison 2004-2005 avec le plus haut ratio de buts marqués par rapport au nombre de minutes jouées en Liga. Les Anglais ont marqué 13 buts en Liga, 1 en Ligue des champions et 2 en Copa Del Rey.

Owen était un joueur de qualité et son nombre de buts marqués était superbe compte tenu de sa répartition des minutes. Son moment le plus mémorable est venu dans une victoire 4-2 sur Barcelone où Owen a marqué le quatrième but. Malheureusement, les Anglais ne se sont jamais complètement installés à Madrid et l’ont admis dans son livre «Reboot: My Life, My Time». “Aussi étrange et peut-être défaitiste que cela puisse paraître, presque dès notre arrivée en Espagne, j’ai instinctivement eu le sentiment que mon temps allait être court”, écrit-il. Lui et sa famille ont vécu dans un hôtel pendant plusieurs mois et malgré ses compatriotes à Woodgate et Beckham, Owens a eu du mal à se connecter sur le plan personnel avec le reste de l’équipe.

Owen a marqué 16 buts pour le Real Madrid malgré le deuxième violon contre Ronaldo et Raul





Le crédit photo doit lire NACHO CUBERO / . via .

4. David Beckham

Honoraires: 35 millions d’euros

Saisons: 2003-2007

Apparitions: 159

Buts / passes décisives: 20 buts / 59 passes décisives

La légende anglaise a signé pour le Real Madrid en provenance de Manchester United à l’été 2003. La couverture médiatique était en surmenage. David Beckham était, et est toujours, plus qu’un joueur de football. David Beckham est une icône mondiale. Sa présentation au Real Madrid était un événement mondial attirant des téléspectateurs de pays du monde entier et spécifiquement coordonné pour atteindre les fans en Asie. Avec le maillot emblématique numéro 7 de Beckham pris par le capitaine du club Raul, il a opté pour le numéro 23 faisant référence au grand Michael Jordan comme source d’inspiration pour la décision.

Bien qu’il n’ait remporté que deux trophées au cours de ses quatre saisons au club, Beckham était adoré par les fidèles madrilènes. Son éthique de travail, son attitude professionnelle, son amour de la ville et du club, ses efforts pour apprendre la langue et les relations positives qu’il a développées avec ses coéquipiers comme Ronaldo, Zidane, Casillas et Roberto Carlos ont tous laissé une impression positive. Il a marqué lors de ses débuts en Liga, une tête, et a ensuite contribué avec 20 buts et 59 passes décisives dans toutes les compétitions.

La meilleure saison de Beckham était sans doute sa dernière en 2006-2007. Après avoir été ostracisé par le manager de l’époque, Fabio Capello, il a été ramené dans l’équipe vers janvier lorsque l’équipe était en difficulté et à plus de 6 points du leader du championnat de Barcelone. Beckham a bouclé l’un de ses coups francs emblématiques contre la Real Sociedad à son retour dans l’équipe et a joué un rôle déterminant dans le revirement spectaculaire qui a vu Madrid remporter son premier titre de la Liga depuis la saison 2002-2003, juste avant l’arrivée de Beckham. Ramon Calderon et le conseil d’administration de Madrid ont tenté de convaincre Beckham de rester après ses exploits de fin de saison, mais un contrat avec LA Galaxy a été signé et Beckham était un homme de parole.

Enfin champion de la Liga – Beckham s’est incliné du Bernabeu avec un trophée en main





Photo: Victor Fraile / Icon Sport via .

3. Steve McManaman

Honoraires: 35 millions d’euros

Saisons: 1999-2003

Apparitions: 158

Buts / passes décisives: 14 buts / 59 passes décisives

On pourrait faire valoir que David Beckham était un joueur plus talentueux que Steve McManaman, mais il n’y a pas de comparaison du cabinet de trophées de deux au cours de leurs périodes de quatre ans. McManaman a remporté la Ligue des champions à deux reprises, dont un but en finale lors de sa première saison contre Valence pour assurer le huitième titre européen du club. Non seulement il a soulevé le trophée aux grandes oreilles deux fois, mais ses distinctions comprennent deux titres de champion, une Supercopa de España, une Supercoupe d’Europe et une Coupe Intercontinentale.

Après avoir autorisé son contrat avec Liverpool à expirer à l’été 1999, l’Anglais a décidé d’exercer son métier à l’étranger. McManaman était principalement un ailier droit, mais a fini par jouer plusieurs de ses matchs à gauche pour le Real Madrid ou même au milieu du parc. Il était un joueur polyvalent prêt à se consacrer au travail défensif et à faire le sacrifice nécessaire pour permettre à certains de ses coéquipiers comme Ronaldo, Figo et Zidane d’attaquer plus la liberté.

McManaman était aimé des fans, des médias et de ses coéquipiers du Real Madrid. Une anecdote de Michel Salgado a vu l’ancien arrière droit espagnol se souvenir de l’arrivée de McManaman au camp de pré-saison. L’Anglais s’est forcé à jouer aux cartes avec le contingent espagnol, à déjeuner avec eux et à essayer de s’adapter et de s’acclimater à sa nouvelle équipe le plus rapidement possible. C’était un témoignage du caractère de McManaman et de son désir de réussir à l’étranger.

McManaman a marqué le deuxième but du Real Madrid contre Valence en finale de l’UEFA Champions League (2000)





Photo de Tony Marshall / EMPICS via .

2. Laurie Cunningham

Honoraires: 1 million d’euros

Saisons: 1979-1982

Apparitions: 66

Buts / passes décisives: 20 buts

Laurie Cunningham, le premier anglais à avoir joué pour le Real Madrid, a signé pour le club après deux saisons incroyables avec West Brom. Les 1 million d’euros de frais de transfert étaient les plus importants de l’histoire de Madrid à l’été 1979. Le site officiel du Real Madrid décrit son jeu ci-dessous:

«Un élégant, habile et pacy en avant. Il était mortel en tête-à-tête et pouvait bien jouer dans n’importe quelle position d’attaque. Il avait également eu un tir très précis avec ce pied gauche et un excellent contrôle du ballon »- Site officiel du Real Madrid sur Laurie Cunnigham

Laurie Cunningham est le seul joueur du Real Madrid à avoir reçu une ovation de la foule du Camp Nou – ce fait est toujours vrai aujourd’hui. C’est une déclaration qui révèle la qualité que possédait Cunningham. En février 1980, le Real Madrid a battu Barcelone 2-0 au Camp Nou, et pas un seul joueur de Barcelone n’a pu gérer Cunnigham. Sa vitesse était électrique et sa finition trop clinique.

Son armoire à trophées possédait un titre en Liga et deux coupes espagnoles. Comme certains de ses homologues britanniques du Real Madrid, une grande partie de sa carrière à Madrid a été entachée de blessures. Après s’être d’abord cassé l’orteil, il est rapidement devenu une blessure après l’autre qui l’a éloigné du terrain. Il faisait partie de l’équipe qui a perdu contre Liverpool lors de la finale de la Coupe d’Europe de 1981. Cunningham s’est forcé à jouer ce match, mais n’était pas en forme après s’être remis d’une blessure de longue durée.

L’histoire de Cunningham se termine malheureusement par une tragédie. L’ancien joueur madrilène a été tué dans un accident de voiture le 15 juillet 1989 à l’âge de 33 ans. Il jouait toujours et espérait renouveler son contrat avec Rayo Vallecano. “Il n’a jamais eu la chance qu’il méritait”, avait déclaré la légende du Real Madrid, Juanito, à propos de son ancien coéquipier.

Le seul joueur du Real Madrid à avoir reçu une ovation du Camp Nou. Malheureusement, la carrière de Cunningham à Madrid a été entravée par des blessures.





Photo de Peter Robinson / EMPICS via .

1. Gareth Bale

Honoraires: 100 millions d’euros

Saisons: 2013 – Présent

Apparitions: 249

Buts / passes décisives: 105 buts / 67 passes décisives

Gareth Bale est arrivé au Real Madrid à l’âge de 24 ans et avait mis le feu à la Premier League pour les deux saisons précédentes à Tottenham Hotspur. Il est arrivé pour un record de 100 millions d’euros, bien que de nombreux rapports aient publié un chiffre plus petit dans le but de garder Cristiano Ronaldo heureux. Sa première saison au club a sans doute été sa meilleure. Il a contribué avec 22 buts et 19 passes décisives en 44 matchs, dont le vainqueur de la finale de la Copa Del Rey et de la finale de l’UEFA Champions League contre les éternels rivaux de Cross-Town Atletico Madrid. La vitesse de Bale était à couper le souffle et il a contribué à faire partie du trident attaquant alléchant de Bale-Benzema-Cristiano, autrement connu sous le nom de «BBC».

En 2015-2016, une autre saison qui pourrait rivaliser pour le meilleur de Bale sous un maillot madrilène, il a aidé l’équipe à remporter son 11e titre de Ligue des champions et à 1 point de remporter la Liga. Les blessures lui ont seulement permis de jouer 31 matchs, mais il a tout de même produit des nombres incroyables – 19 buts et 14 passes.

Semblable à Woodgate et Cunningham, ses prédécesseurs britanniques, le Gallois a eu du mal à rester en forme et les blessures se sont multipliées au fil des ans. Bale a raté plus de 70 matchs en raison d’une blessure, soit plus d’une saison complète de matchs. Cela a laissé de nombreux fans de Madrid se demander quel pourrait être son véritable potentiel sans les blessures constantes.

Après avoir marqué un coup de pied de vélo victorieux dans le 13e triomphe de la Ligue des champions du Real Madrid, la carrière de Bale au Real Madrid a connu une spirale négative. Blessures, forme, attitude, drame, controverse, campagnes médiatiques – ils se sont tous réunis au cours des 18 derniers mois pour mettre fin à une carrière fantastique à Madrid.

Malgré le drame des 18 derniers mois, Gareth Bale a déjà cimenté son héritage au Real Madrid et restera une légende du club. Il se classe comme le meilleur joueur britannique à avoir jamais joué pour le club et a justifié son prix élevé. Quatre trophées de la Ligue des champions suffiraient à la plupart des joueurs, mais ce n’est que le début de ses distinctions avec le club: 1 Copa Del Rey, 1 titre de Liga, 2 Supercoupes d’Espagne, 3 Super Coupes d’Europe et 4 Championnats du monde de Clup.

Le vainqueur du match en prolongation pour sécuriser La Decima. Gareth Bale est le meilleur joueur britannique du Real Madrid.





Photo de Denis Doyle – UEFA / UEFA via .