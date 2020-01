Classement des buteurs de Serie C C 21e jour: situation stable au sommet

Le vingt et unième jour de Groupe C de Série C, au cours de laquelle 18 buts ont été marqués lors des 10 matches joués.

Voici le classement des marqueurs:

14 RÉSEAUX

Armure 1 gréement. (Reggina).

13 RÉSEAUX

Gréement Antenucci 6. (Bari).

12 RÉSEAUX

Installation Fella 1. (Monopole).

8 RÉSEAUX

Starita (Casertana); Santaniello 1 gréement. (Picerno); Marcheggiani 1 rig. (Rieti); Plateforme Bubas 2. (Vibonese); Fox (Viterbo).

7 RÉSEAUX

D’Angelo (Casertana); Rig Diop 3. (Paganese); Emmausso (Vibonese); Perez, Vazquez 2 gréement. (Virtus Francavilla); Tounkara (Viterbo).

6 RÉSEAUX

Charpentier (Avellino); Simeri (Bari); Castaldo 1 gréement. (Casertana); Di Piazza (Catane); Murano (Potenza); Plateforme Denis 1. (Reggina); Bombagi (Teramo); Ferrante (Ternana).

5 RÉSEAUX

Gréement Di Paolantonio 1. (Avellino); Gatto, montage Montero 2. (Bisceglie); Lodi 2 rig., Mazzarani (Catane); Plate-forme Kanoute 1. (Catanzaro); Jefferson (monopole); Chaussure 1 gréement. (Paganese); Plateforme Lescano 2. (Sicula Leonzio); Magnaghi (Teramo); Bernardotto (Vibonese).

4 RÉSEAUX

Micovschi, Parisi (Avellino); Nicastro (Catanzaro); Germinale, Russotto (Cavese); Carriero (Monopoli); Alberti, Schiavino (païen); Bellomo 1 rig., Reginaldo (Reggina); Scardina 2 rig. (Sicula Leonzio); Partipilo (Ternana); Allegretti 2 rig. (Vibo Valentia).

3 RÉSEAUX

Sabbione (Bari); Bianchimano, Fischnaller (Catanzaro); Gréement Di Roberto 2. (Cavese); Esposito 1 rig. (Picerno); Ferri Marini (Potenza); Scimia (Rende); De Paoli (Rieti); Grillo (Sicula Leonzio); Marilungo, Vantaggiato (Ternana); Petermann (Vibonese).

2 RÉSEAUX

Albadoro (Avellino); Di Cesare, D’Ursi, Hamlili, Terrani (Bari); Ebagua, Letizia 1 gréement. (Bisceglie); Zito (Casertana); Di Molfetta, Curiale (Catane); Celiento, Giannone 1 rig., Tascone (Catanzaro); Matino, Spaltro (Cavese); Cuppone, Piccinni (Monopoli); Calil, Guadagni, Mattia, Panariello (Paganese); Nappello (Picerno); Emerson, Franca, Isgrò, Giosa, Ricci, Viterbo (Potenza); Bianchi, Sounas (Reggina); Morselli 1 rig., Nossa, Rossini (Rende); Beleck (Rieti); Installation Sicurella 1. (Sicula Leonzio); Cianci, Ferreira, Ilari, Mungo (Teramo); Paghera, Russo, Salzano 1 gréement. (Ternana); Berardi, Precious, Titus 2 rig. (Vibonese); Albertini, Mastropietro (Virtus Francavilla); Atanasov, Bezziccheri, Errico (Viterbo).

1 RÉSEAU

Alfageme, Illanes, Karic, Rossetti (Avellino); Awua, Costa, Ferrari (Bari); Abonckelet (Bisceglie); Caldore, Floro Flores, Longo, Paparusso, Silva (Casertana); Biondi, Bucolo, Calapai, Catane, Dall’Oglio, Esposito, Welbeck, Sarno (Catane); Casoli, De Risio, Di Livio, Favalli, Martinelli, Nicoletti (Catanzaro); Addessi, Matera, Maza (Cavese); Mercadante, Donnarumma (Monopoli); Perri, Sbampato, Stendardo (païen); Bertolo, Caidi, Guerra, Kosovan, Pitarresi, Sparacello, Vanacore (Picerno); Archidiacre, Longo, Vuletich (Potenza); Bresciani, De Francesco, Garufo, Loiacono, Rivas, Rolando (Reggina); Collocolo, Giannotti, Origlio, Vivacqua 1 rig., Vitofrancesco (Rende); Aquilanti, Esposito C., De Sarlo, Gondo, Granata, Guiebre, Marino, Zanchi (Rieti); Bariti, Bollino 1 gréement. De Rossi, Palerme, Petta (Sicula Leonzio); Cancellotti, Martignago 1 gréement. (Teramo); Celli, Palumbo (Ternana); Malberti, Malerba, Preabile, Pugliese, Taurino (Vibonese); Bovo, caporal, Gigliotti, Marino, Marozzi, Puntoriere (Virtus Francavilla); Antezza, Bensaja, Molinaro, Pacilli 1 rig., Palerme, Sibilia, Simonelli (Viterbo).

objectifs propres

1 RÉSEAU

Biondi (Catane) contre Ternana; Mbende (Catane) contre Ternana; Celiento (Catanzaro) contre Teramo; De Risio (Catanzaro) contre Bisceglie; Megelaitis (Sicula Leonzio) contre Catanzaro; Rota (Monopoli) contre Catane; Malberti (Vibonese) contre Reggina; Martinelli (Catanzaro) contre Ternana; Favasuli (Cavese) contre Ternana; Rainone (Casertana) contre Bari.