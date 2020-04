Classement des Italiens du Real Madrid – Gérer Madrid

Pour un pays qui a remporté quatre Coupes du monde, juste derrière le Brésil, leader avec cinq. En plus d’un pays qui abrite des clubs européens historiques comme la Juventus, l’AC Milan, l’Inter Milan et la Roma, il est assez surprenant que seuls trois Italiens aient foulé le terrain de Santiago Bernabeu en portant la chemise blanche du Real Madrid. Revenons sur ces trois joueurs et examinons leur influence ainsi que leur succès au club:

3. Antonio Cassano

Honoraires: 5,5 millions d’euros

Saisons: 2006 – 2007 (* Transfert hivernal pendant la saison 2005-2006)

Apparitions: 28 apparitions

Buts / passes décisives: 4 buts / 3 passes décisives

Oh, Antonio Cassano – quel personnage le Real Madrid avait signé en 2006. Il a été surnommé l’héritier de Totti, le jeune prince de Rome qui marquait des buts à volonté et un joueur qui possédait un immense talent. Roma a signé Cassano à l’âge de 19 ans pour 30 millions d’euros et a fait de l’italien l’adolescent le plus cher de l’époque. Au cours de ses cinq saisons au club, il a développé une réputation de «tête brûlée» comme il l’a publiquement discuté avec les gestionnaires et les officiels. Il était le jeune mauvais garçon italien, mais s’il pouvait être apprivoisé, il y avait alors un joueur avec le talent pour devenir le prochain grand attaquant italien.

Malheureusement, pour Cassano, il n’a pas pu être apprivoisé, pas même au Real Madrid. Après un conflit sans fin avec la Roma sur un éventuel renouvellement, le Real Madrid a vu une opportunité de recruter un jeune attaquant à bon marché afin d’entamer une transition progressive du vieillissement de Ronaldo Nazario et Raul. Six mois avant l’expiration de son contrat, le Real Madrid a signé Cassano pour seulement 5,5 millions d’euros. Il n’était que le deuxième joueur italien à jouer pour le club.

Ses débuts n’auraient pas pu mieux se passer. Cassano a remplacé Roberto Soldado à la 61e minute du match de Coupe d’Espagne contre le Real Betis et a marqué le seul but du match quatre minutes plus tard avec l’aide du jeune Sergio Ramos. Malgré un début positif, la carrière madrilène de Cassano a rapidement tourné de façon négative. Moins de quatre mois au club, et il avait gagné le surnom de «gordito» (peu gras) en raison de son alimentation incessante.

Dans l’ensemble, sa carrière au Real Madrid a été brève – environ 18 mois. La trajectoire descendante ne s’est poursuivie qu’après une dispute avec son compatriote, puis manager, Fabio Capello, en octobre 2006. Le site officiel du Real Madrid a annoncé que Cassano avait été suspendu en raison de son “manque de respect” de Capello, après un match contre Gimnastic de Tarragona. Il n’a disputé que 7 matches de championnat cette saison-là et n’a marqué qu’un seul but lors de ces matches. Malgré le peu d’apparitions, Cassano a quitté le Real Madrid avec un titre en Liga. Après la saison 2006-2007, il a été prêté à la Sampdoria puis revendu au club italien en 2008 pour 3,3 millions d’euros.

Dans une interview révélatrice avec AS en 2016, Cassano a reconnu ses erreurs. «Je ne savais pas que j’étais dans le plus grand club de l’histoire. Seul un idiot peut se comporter comme moi au Real. Dans la même interview, Cassano a admis être en surpoids de 10 kilos (22 livres) à Madrid et était accro au sexe. «Oui, j’étais accro au sexe. Quand tu as 20 ans et que tu aimes les filles, tu as le devoir de le faire tous les jours. Et j’en ai eu la chance. J’étais Cassano, le joueur du Real Madrid! Si j’avais eu un autre emploi, personne ne m’aurait regardé, pas même ma mère! Je suis un gars sympa, mais je ne suis pas un spectateur. “

Par tous les comptes, Antonio Cassano était un talent manqué, un individu qui a été victime de toutes les indulgences hors champ qui peuvent avoir un impact sur un joueur de football professionnel. Après son aventure au Real Madrid, il a rebondi de club italien en club italien – six au total. Il n’a plus jamais marqué plus de 15 buts en une saison.

Antonio Cassano célèbre après avoir marqué lors de ses débuts contre le Real Betis lors du quart de finale de la Copa Del Rey





Photo par Denis Doyle / .

2. Fabio Cannavaro

Honoraires: 7 millions d’euros

Saisons: 2006-2009

Apparitions: 106 apparitions

Buts / passes décisives: 1 buts / 0 passe décisive

Après quelques-unes des meilleures performances défensives de l’histoire de la Coupe du monde, le Real Madrid a profité de la relégation controversée de la Juventus en Serie B pour recruter Fabio Cannavaro, champion du monde de 33 ans, pour 7 millions d’euros. Le manager de l’époque était son compatriote italien, Fabio Capello, qui a immédiatement inculqué le vétéran en tant que starter tout au long de la campagne 2006-2007. Ce fut une année de carrière pour Cannavaro alors qu’il remportait le prix Balon d’Or 2006 et le prix du joueur mondial de l’année de la FIFA 2006.

Pendant une grande partie de sa carrière madrilène, Cannavaro a eu du mal à redécouvrir la forme qu’il avait affichée lors de la Coupe du monde en Allemagne. Il a mélangé ses partenaires défenseurs centraux après avoir joué avec Sergio Ramos, Ivan Helguera, Pepe, Gabriel Heinze et Christoph Metzelder. Les blessures et son âge avancé n’ont pas non plus rendu service à l’italien car il était évident qu’il traversait un déclin progressif. Cependant, il y a eu des matchs où sa brillante anticipation défensive, ses plaqués au bon moment et son incroyable saut étaient sur place pour sauver le Real Madrid de concéder.

En 2007-2008, Cannavaro a remporté son deuxième titre consécutif en Liga avec Bernd Schuster à la barre. Le formidable arrière quatre de Ramos, Pepe, Cannavaro et Heinze, n’a concédé que 36 buts en 38 jours de match – les meilleurs de la ligue. La deuxième saison de Cannavaro au Real Madrid, avec Schuster et une ligne arrière plus cohérente, a produit sa meilleure forme au cours des trois saisons.

Sa dernière année avec le club a été la saison 2008-2009 où Madrid a mélangé des entraîneurs et la présidence de Ramon Calderon a pris fin. Le clou dans le cercueil était la défaite 4-0 du Real Madrid contre Liverpool à Anfield en huitièmes de finale de la Ligue des champions et la défaite 6-2 contre Barcelone en Liga. Ce fut l’une des saisons les plus sombres de l’histoire du Real Madrid et a finalement été le catalyseur qui a amené le retour de Florentino Perez.

À l’âge de 36 ans et avec l’expiration de son contrat avec le Real Madrid, Cannavaro a décidé de retourner à la Juventus en transfert gratuit à l’été 2009. Malgré la forme ascendante et descendante, Cannavaro était très apprécié des fidèles de Madrid. Sa présence vétéran était cruciale pour de jeunes joueurs comme Sergio Ramos, et en particulier Marcelo. Le mur italien a été ovationné lors de son dernier match au Bernabeu et a même été nommé dans le XI étranger de MARCA pour le Real Madrid en 2013. Il est parti après avoir remporté deux titres de la Liga et un titre de Super Coupe d’Espagne.

Fabio Cannavaro fait ses adieux au Santiago Bernabeu qui lui a fait une ovation debout en mai 2009





Photo par Alejandro Gonzalez / Real Madrid via .

1. Christian Panucci

Honoraires: 4 millions d’euros

Saisons: 1997-1999

Apparitions: 96 apparitions

Buts / passes décisives: 6 buts / 1 passe décisive

Le premier Italien à avoir joué pour le Real Madrid n’est arrivé que 95 ans après la formation du club. Christian Panucci a signé pour le Real Madrid avec l’AC Milan sur le marché d’hiver de la saison 1996-1997. Il s’est immédiatement solidifié en tant que démarreur incontesté à l’arrière droit, bien qu’il se soit avéré polyvalent étant capable de jouer à l’arrière gauche et au centre arrière. Il n’avait que 23 ans à son arrivée, mais avait déjà remporté une Coupe d’Europe avec l’AC Milan et avait présenté 89 fois pour le club italien légendaire.

Bien qu’il n’ait joué que pour le club pendant deux saisons et demie, Panucci a remporté avec succès la Ligue des champions de l’UEFA, La Septima, après que le club ait subi une sécheresse de 32 ans. Il a également remporté un titre en Liga, une coupe d’Espagne et une coupe intercontinentale. En 1999, il a quitté le Real Madrid pour retourner en Italie et rejoindre l’Inter Milan – une décision qu’il a ensuite révélée à El Partidazo de COPE qu’il regrettait: «Quand j’ai quitté Madrid, j’étais convaincu. Je voulais quitter Madrid, et c’était la plus grande folie de ma carrière sportive, et je le regrette maintenant.“

Les trois Italiens du Real Madrid ont un thème entrelacé – Fabio Capello. L’entraîneur italien, ou pour certains, le sergent-instructeur, était le manager du Real Madrid dans deux périodes distinctes. Sa première période en charge l’a vu pousser pour son compatriote Panucci, qui est maintenant largement considéré comme l’un des meilleurs arrières droit de l’histoire du Real Madrid.

Le premier Italien à jouer pour le Real Madrid et le seul Italien à soulever l’UEFA Champions League avec le club





Photo par Achim Scheidemann / alliance photo via .