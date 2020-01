Classement des joueurs Copa del Rey: Unionistas FC 1-3 Real Madrid

La première fissure du Real Madrid dans la nouvelle structure de jeu unique de la coupe devait être contre l’Unionistas de Salamanca CF de troisième division. Il y a eu beaucoup de discussions sur le stade et sur sa capacité à gérer un appareil d’une telle ampleur pour les hôtes, mais ils ont continué sans problème. Le match a été très banal et Madrid est tombé sur une victoire 3-1. Vous pouvez voir mes notes de joueurs dans le jeu ci-dessous …

Alphonse Areola – sept: Géré avec tout ce dont il avait besoin et sans ses arrêts, le match aurait pu être encore plus gênant pour Madrid. Un excellent arrêt athlétique, ainsi qu’un effort bien tenu à courte portée ont été parmi ses meilleures interactions.

Dani Carvajal – 5,5: Je l’ai vu sur le ballon très tôt, le portant bien. Il s’est également retrouvé coincé dans certains défis. Au fur et à mesure du match, il a fusionné dans la foule et est devenu assez inefficace.

Eder Militão – 5: Eder était également visible à certains moments tout au long du match, mais pour des erreurs coûteuses. Il n’avait pas l’air très à l’aise en défense ou avec le ballon. Je ne regarderais pas trop en profondeur, cependant.

Nacho Fernández – 5: Pas vraiment perceptible du tout. Il n’a pas vraiment bien résisté aux joueurs de troisième division, mais il n’était pas le seul à faire ça.

Marcelo – 5: Vous penseriez qu’être un joueur avec la capacité de Marcelo, avec quelque chose à prouver au gaffer sur un jeu comme celui-ci stimulerait l’homme. Hélas, même il n’était pas vraiment partant pour ce match.

Casemiro – 7: Casemiro était l’un des seuls joueurs qui cherchait à savourer cette occasion. Il serait très probablement à l’aise n’importe où avec ses compétences, et il était toujours prêt à gronder aujourd’hui. Homme potentiel du match.

Fede Valverde – 5: Vous savez que ce n’est pas si important quand même Fede Valverde n’est pas absorbé par le jeu. Le milieu de terrain n’était pas mauvais du tout, mais n’était pas intéressé par une grande partie de la procédure.

James Rodríguez – 5: James avait vraiment besoin de se présenter aujourd’hui et a presque marqué à plusieurs reprises. Malheureusement, il n’était pas aussi productif qu’il l’aurait souhaité.

Vinicius Junior – 5,5: VJ a bien joué et a marqué contre les Unionistas pour Castilla la saison dernière. A vu plus de balle que la plupart. Son jeu était encore gâché par des décisions imprudentes et une capacité de finition brute.

Gareth Bale – 5: Semblait blessé au début du jeu, avant de marquer le premier but avec une frappe basse en désordre. Lutté pour s’impliquer, rester à l’écart des plaqués et perdre ceux pour lesquels il avait opté. A débuté au début de la seconde moitié pour Brahim.

Karim Benzema – 5: Aussi inefficace que vous le verrez jamais. Juste l’histoire de la journée vraiment.

Brahim Díaz – 7: Les opportunités sont vraiment rares pour cet homme. Peut-être qu’il aurait dû commencer, mais peu importe – quant à moi, il a été l’étincelle la plus brillante de tout le match. Fortement impliqué dans le deuxième but (un but contre son camp), et le buteur du troisième et final. Sa course en solo et sa finition soignée ont rappelé aux fans pourquoi il est si bien noté. J’espère que cela change sa fortune, mais j’en doute.

Luka Jović: Entré avec 15 minutes à jouer, et à part manquer un but ouvert, ne devait pas être revu. Pas de notation.

Isco: Avait un caméo de dix minutes à la fin du jeu, mais ne pouvait pas produire assez pour gagner une note.

Une victoire est une victoire et le Real Madrid a obtenu ce dont il avait besoin dans ce match. Brahim, Areola et Casemiro ont mis en lumière un match autrement morne, et le Real Madrid est en passe pour le prochain tour de la Copa del Rey. Même les mauvaises performances ne doivent pas être prises trop au sérieux car l’événement dans son ensemble n’était pas du tout conventionnel. Quelle a été votre partie préférée du jeu?