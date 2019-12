Classement des joueurs du BFW Bayern Munich: classement de mi-saison + MVP

Après chaque match depuis la Supercoupe, nous, à Bavarian Football Works, avons classé les quatre meilleurs joueurs sous un maillot du Bayern Munich. Ces «récompenses de match», par ordre croissant de valeur, étaient le Tip of the Cap (1 point), le Golf Clap (2 points), Standing Ovation (3 points) et le Meister du match (4 points). Les joueurs qui ont partagé un prix ont été déduits d'un demi-point de leur total.

Maintenant, à mi-parcours de la saison, nous avons compté les points de tous les lauréats jusqu'à présent et les avons classés sur une table. Voici les résultats:

Quelques plats à emporter:

Les récompenses sont clairement quelque peu biaisées en faveur des attaquants. David Alaba a été un modèle de cohérence tout au long de la saison, et probablement l'un des joueurs les plus importants de la campagne jusqu'à présent – mais il perd toujours face à Joshua Zirkzee, qui n'a même pas encore joué 10 minutes pour la première équipe. Serge Gnabry et Kingsley Coman ont été très incohérents, mais ils sont toujours dans le top cinq.

Robert Lewandowski est clairement le MVP de l'équipe, avec Thomas Muller loin derrière. L'écart de points entre eux reflète vraiment l'importance de Lewandowski pour l'équipe dans son ensemble – il a également dominé le classement la saison dernière.

Thomas Muller a remporté la grande majorité de ses points suite à la nomination de Hansi Flick. Sur un total de 34,5, 19,5 points ont été gagnés dans les dix matchs que Flick a pris en charge – près de 60% des points dans 38% des matchs disponibles. Son étirement prolongé sur le banc sous Niko Kovac l'a clairement gêné, mais depuis lors, il a été un interprète exceptionnel.

En termes de performances d'une saison à l'autre, Thiago Alcantara a subi la plus forte dégradation. La saison dernière (sous un système de notation légèrement différent), il était en troisième place, bien derrière Lewandowski mais plutôt proche de Muller au classement. Cette année, il est loin du top 5, reflétant la baisse de performance que nous avons constatée de sa part. Avec un peu de chance, l'Espagnol prendra le relais à Ruckrunde.

Philippe Coutinho a plutôt bien fait pour lui-même, se faufilant juste à l'extérieur du top 5. Il avait les récompenses les plus déséquilibrées de tous les joueurs, remportant le MotM 4 fois, obtenant ainsi près de 80% de ses points en seulement quatre matchs. Heureusement, il répartit un peu plus ces bonnes performances dans la seconde moitié de la saison, en particulier contre des adversaires dans la moitié supérieure du tableau.

En dépit de jouer en défense (et hors de position), Alphonso Davies a été un joueur hors concours dans le Hinrunde et fait une forte impression sur le classement. Quel début pour quelqu'un d'aussi jeune.

Naturellement, nous n'allons pas en rester là, alors restez à l'écoute pour nos évaluations détaillées des joueurs. Il y a beaucoup de choses à dire pendant les vacances d'hiver, alors assurez-vous de vérifier dans Bavarian Football Works pour toute la discussion.