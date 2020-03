Classement des meilleures façons absolues de gagner un match de football

Il existe de nombreuses façons de gagner un match de football d’association. Et nous sommes sur le point de les classer arbitrairement parce que pourquoi diable pas?

La victoire processionnelle

Vous pensez que vous voulez une victoire facile, mais pas vraiment. Vous voulez en lire un dans le journal, ou voir son effet sur le tableau de la ligue, mais – à l’intérieur du sol, avec quelques minutes pour jouer – au fond, nous savons tous que le football est meilleur quand le résultat est dans la balance.

Parce que le football a besoin de tension. Après coup, bien sûr, tout le monde aime les buts et entendre les experts du match du jour dire de belles choses, mais dans le stade, tous ceux qui disent vouloir regarder la dernière demi-heure d’une croisière 4-0 se mentent à eux-mêmes ou tout simplement faux.

Parce que les stades changent. Les joueurs et les équipes aussi. Après avoir livré une combinaison sauvage pour éliminer un adversaire, les matchs descendent vers une trêve sans enthousiasme. Le rythme diminue, l’énergie s’évacue. C’est comme le jour de Noël après que tout le monde ait mangé.

Plus important encore, tout cesse d’avoir autant d’importance, l’expérience devenant large et généralisée et sans que rien ne possède la même puissance. L’excitation ne monte pas lorsqu’un coin est forcé. De jolis changements de jeu ne reçoivent pas leurs applaudissements habituels. Les petites habitudes sensorielles ne sont pas là et le jeu est moins bon pour ça.

Être fier de la différence de buts et du décompte des points est pour le voyage de retour, car sans la coupure urgente de la concurrence réelle, il n’y a pas de netteté, il n’y a pas d’anxiété, il n’y a pas de véritable occasion.

Ce n’est pas une question de divertissement. C’est le sentiment que tout ce qui se passe sur le terrain a une conséquence réelle et que chaque passe, toucher ou virage mérite l’attention absolue de tout le monde.

Avec une erreur

C’est un domaine tellement délicat, car cela dépend vraiment du degré de calamité. En outre, sur la façon dont vous êtes sensible au malheur atroce humain.

Quelque part entre ces variables, il existe une mince ligne de consensus – un point auquel il est toujours possible de savourer la schadenfreude sans se sentir – ou être réellement – un sociopathe.

Par exemple, la victoire de la Ligue des champions du Real Madrid en 2018 était-elle meilleure ou ce qui est arrivé à Lorius Karius?

Pire, clairement – ce n’était pas seulement que Karius avait fait une erreur au point le plus haut et le plus visible du sport, mais qu’il avait commis des erreurs qui allaient changer le cours de sa carrière et de sa vie. Quoi qu’il fasse d’autre dans le jeu, il est désormais condamné à être «ce gardien».

Massimo Taibi, Peter Enckelman, Peter Bonetti, Rob Green; il est avec eux maintenant, au Overlook Hotel du football. Petr Kouba est là aussi pour ses poignets doux en finale de l’Euro 96. Et personne ne le mérite.

En règle générale, si une erreur vous fait reculer du terrain ou vous tortiller dans le canapé, il est assez difficile de le tordre pour une vraie gaieté. Il en va de même pour toute situation dans laquelle il n’y a aucune chance de rachat; la souillure permanente d’une réputation n’est pas un sujet de rire.

Mais il y a un sweet spot. Cela dépend du scénario, du temps dans un jeu, de la personne impliquée et – très évidemment – de l’ampleur de leur erreur, mais proportionnez ces ratios correctement et il y a un mélange parfait de malheur et de haute comédie.

En raison d’un mauvais arbitrage

En cet âge terrible de VAR, cela a maintenant une signification différente. Très probablement, l’œil vigilant (bâtard, tueur de gibier, ruinant le sport) de Stockley Park a consigné cela dans le passé. Si un arbitre commet une terrible erreur ou si un juge de touche manque un hors-jeu évident, il y a maintenant un killjoy / héros prêt à corriger immédiatement ce tort.

Mais, en tout cas, cela dépendait toujours de la personne à qui l’erreur a profité. Si un outsider a profité d’un handball invisible ou d’une pénalité douce, cela a contribué au frisson illicite de recevoir quelque chose pour rien. Si un favori lourd a été aidé sur son chemin vers ce qui était déjà une victoire prédéterminée, la dynamique est très différente – elle mène la conversation à des endroits beaucoup plus sombres, comme les préjugés et la conspiration.

Et si, par exemple, Robbie Keane avait handballé la République d’Irlande en Coupe du monde? Et si Sepp Blatter avait gloussé à l’insistance française pour qu’on leur donne une place gratuite en Afrique du Sud, en récompense de la tricherie flagrante?

Cela montre à quel point c’est important. Thierry Henry a triché et nous avons été encouragés à le haïr pour ça. Mais si cela s’était produit à l’autre bout, nous échangerions des clins d’œil et des sourires avec un attaquant irlandais, ébouriffant ses cheveux et voyant son ingéniosité comme une sorte de rabais karmique.

Compte tenu des différences évidentes, la réaction des supporters doit également être différente. Cette nuit-là, aurait-il été vraiment réaliste que les Français se moquent et se vantent du Stade de France et de la Gare de Nord? Comment se sentait-il pour eux d’avoir profité de quelque chose d’aussi manifestement mal, par opposition à ce que cela aurait pu faire pour les Irlandais, outsiders éternels qu’ils sont, d’avoir décroché l’or dans l’un des coffres les plus sûrs du jeu? C’aurait été comme Ocean’s 11, mais avec Dougal du père Ted.

Avec une part de deux buts en temps d’arrêt

En théorie, cela devrait vraiment être en haut de la liste. L’horreur d’un égaliseur tardif – le coup de poing à l’estomac, le sang qui refroidit – rapidement guéri par votre équipe allant directement à l’autre bout et arrachant les points? Ça sonne bien. C’est aussi incroyablement rare, ce qui lui donne une sorte d’attrait insaisissable, mais c’est peut-être en fait trop?

Peut-être que l’oscillation entre les états est si grande que le résultat n’est qu’un épuisement plutôt pathétique. Que c’est si mauvais et si bon que, en fait, le ventilateur est laissé dans une étrange sorte de purgatoire émotionnel. Faire les bons bras et les bons visages, mais se sentir presque complètement vide à l’intérieur.

Évidemment, il y a des exceptions. Deux objectifs de temps d’arrêt du même côté est une proposition entièrement différente – le cœur n’est pas déchiré dans un sens puis dans l’autre – mais, au moins émotionnellement, le faire de cette façon est un Camelot illusoire.

La victoire imméritée

Le football est unique en ce sens que l’équipe qui joue mieux ne gagne pas nécessairement toujours et c’est en fait très inhabituel dans le sport. De manière générale, si vous avez couru le plus loin, sauté le plus haut et effectué avec la meilleure technique, vous vous retrouverez sur le côté droit de l’équation; au moins vous le feriez dans le cricket, l’athlétisme, les deux codes du rugby et tous les sports américains.

À l’inverse, le football est beaucoup mieux à même de lever l’anomalie étrange qui, maintenant avec l’utilisation des objectifs attendus, est devenue beaucoup plus facile à prouver.

Il s’agit maintenant d’une sous-section particulièrement précieuse, les disparités du jeu étant ce qu’elles sont. Il n’est pas rare que la possession soit divisée 70-30, ni que les décomptes finaux soient des multiples les uns des autres. L’implication étant que, bien que le football soit devenu beaucoup plus prévisible en conséquence, la propension à des résultats absurdes et amusants a augmenté.

Et comme c’est merveilleux du côté droit de l’un de ceux-ci, en particulier étant donné le droit qui suit généralement? Des fans, mais aussi des entraîneurs en chef et des joueurs.

Il est si familier qu’il devient en fait un trope: une équipe de superstars récompensées avec décadence ne parvient pas à briser un adversaire en profondeur, 150 millions de livres sterling de substituts ne le feront pas non plus et, après avoir marché entre les gouttes de pluie, le plus modeste l’équipe l’emporte. Alors, un grand prêtre du jeu gémit et se fraye un chemin à travers une conférence de presse, donnant des conférences furieuses sur les droits moraux du sport et comment, en fait, son équipe perdante n’est pas drôle ou humiliante du tout, mais en fait un affront au football qui doit être rapidement et universellement condamné .

Magnifique.

La victoire étroite et décisive

Méconnu. Vraiment, vraiment sous-estimé.

Voir votre équipe conserver une avance est épuisant. C’est aussi terriblement fascinant, car cela change la façon dont vous regardez le match. Habituellement, le style et la forme comptent et vous, en tant que quelqu’un qui a payé pour être dans le sol, tenez les joueurs au plus haut niveau.

D’accord, ce n’est peut-être pas le plus élevé, mais il y a une attente d’artisanat et d’imagination qui, avec une avance d’un but et du temps s’écoulant, cesse soudainement de compter. Il y a un point dans ce scénario où le sport change réellement, où il redevient incroyablement primitif. À ce stade, il ne s’agit pas de passes et de premières touches, de tactiques ou de tirs, mais simplement d’un contact fracassant et sincère avec le ballon. Ce sont des en-têtes charnus et des flushs sur le terrain, éloignant le ballon le plus possible du but.

C’est intéressant car cela change la façon dont la foule réagit. Dans des circonstances normales, un démarrage sans but sur le terrain fait sortir les gémissements des niveaux, mais quand il y a quelque chose à protéger, en particulier dans un derby, ou dans n’importe quel jeu avec des conséquences évidentes, le jeu devient beaucoup plus attrayant.

En effet, il se transforme en une série de petites escarmouches étranges, au cours desquelles la plus grande bataille est gagnée en épinglant un adversaire par son propre drapeau de coin, ou lorsqu’un avant-centre maladroit et largement mauvais tombe et traite un coup franc de l’arbitre.

C’est le football par la survie. Arriver au coup de sifflet final est comme ce sentiment de regarder jusqu’à la fin de The Exorcist ou The Omen pour la première fois. Ou quand Brody fait exploser le requin à la fin de Jaws.

Le vainqueur en retard

Eh bien, évidemment – à tel point qu’il n’a pas besoin de justification.

Voici une pensée intéressante, cependant. À un moment donné d’un match, les fans acceptent le résultat. Pendant 80 minutes, ils sont toujours pris dans l’ici et maintenant, hurlant leurs encouragements et leur irritation. Mais quelque part entre le 85e et le 90e, ce décevant 0-0 ou 1-1 devient un résultat factuel. Voilà comment le jeu se terminera; tout le monde doit vivre avec.

Et leur esprit vagabonde: que signifient ces points perdus? Quels rivaux vont capitaliser? Et quelles excuses peuvent être utilisées pour expliquer ce dernier faux pas?

Et puis ils se mettent en colère.

Et puis ils commencent à reconfigurer leur week-end.

«Dois-je sortir ce soir? Non, je reste et je boude. “

Puis…

Oui, ce sont les membres et la libération et la joie et tout le reste, mais c’est aussi la dispersion des hypothèses et ensuite cette marche rapide des réalisations qui se succèdent. Un pari a été gagné. Des points ont été volés. Des rivaux déçus sont assis à la maison, ayant déjà compté ces poulets avant leur éclosion.

Ce n’est pas seulement un objectif gagnant, c’est une nouvelle réalité.

Le revirement du temps d’arrêt

Voilà ton Camelot.

D’une part, il dit quelque chose que nous connaissons tous et qui a été décrit dans la section ci-dessus. C’est la même inversion de la réalité, juste un peu plus loin: 180 degrés, plutôt que 90.

De l’autre, cela souligne une vérité brutale non seulement sur le jeu, mais aussi sur le fandom. C’est un sport cruel et, alors que certains sont plus familiers que d’autres, tout le monde sait ce que le football ressent le plus méchant. Passer de la défaite à la victoire en quelques minutes d’arrêt, c’est donc échapper aux mâchoires, mais les voir de près sur quelqu’un d’autre.

Il est difficile de le savoir avec certitude, mais il semble que le football consiste de plus en plus à infliger de la misère, ou du moins à condamner les autres à ces absurdités boudeuses et pitoyables qui accompagnent la perte. L’icône émérite pour cela est Sammy Kuffour, qui a été postulé par ce but d’Ole Gunnar Solskjaer en 1999, mais – aussi banal soit-il pour le dire – c’est un emblème très digne. C’était de la misère. Voilà à quoi ça ressemble d’être moqué par un sport.

Et – ce que cela dit sur les gens, qui sait – mais c’est vraiment ce que chaque fan qui a déjà traversé un tourniquet essaie de fuir.

Seb Stafford-Bloor est sur Twitter