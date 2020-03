Classement des saisons de Barcelone au cours de la dernière décennie

Il est difficile de ne pas être d’accord sur le fait que les 10 dernières années ont été parmi les meilleures de l’histoire de Barcelone.

Les saisons 2009/10 à 2019/20 devraient être baptisées «l’ère Messi», mais il y a beaucoup à admirer, et pas seulement de Leo.

Je vais essayer de classer ces 10 campagnes du meilleur au pire, et oui, il y aura des choses qui me manquent, mais vous liriez pendant des jours sinon …!

2014/15

Photo de Chris Brunskill Ltd / .

Le deuxième triplé de l’histoire du club, ce qui en fait la seule équipe à le faire.

MSN. Trois lettres pour faire peur à toute défense. 122 buts entre eux, le plus dans l’histoire du football espagnol.

Luis Enrique et sa mentalité, qui a finalement conquis l’équipe et les fans, méritent des applaudissements sans fin.

Moment de la saison? Sans aucun doute, la finale de Messi Copa del Rey dribble contre l’Athletic Club.

2010/11

Un jeu loin des autres aigus. Cette saison était presque la perfection du football. Presque. Cependant, certaines des performances qu’il contenait étaient parfaites.

Comment pouvons-nous oublier le 5-0 contre le Real Madrid, ou la finale de la Ligue des champions à Wembley alors que jamais Sir Alex a déclaré qu’il n’avait jamais été au bout d’un passage à tabac comme le Barça a remis cette douce soirée de mai.

Éliminer le Real Madrid en demi-finale avec cette exquise finition Messi prend quelques coups, tout comme voir Messi, Xavi et Iniesta faire partie du top trois du Ballon d’Or.

2011/12

Photo de David Ramos / .

La première saison de Qatar Foundation sur les chemises. Beurk.

La saison dernière de Pep, et terminer à neuf points du rythme derrière le Real Madrid n’était pas un moyen pour lui de se retirer.

Son dernier match au Camp Nou, avec une explosion de quatre buts contre Messi contre Espanyol, et l’étreinte par la suite. Mec, ça me touche encore maintenant.

Soixante-treize buts pour Leo cette saison, un record de tous les temps. 73 !!!

Une victoire 4-0 en finale de la Coupe du monde des clubs contre Santos de Neymar, une victoire 9-0 contre L’Hospitalet en Copa del Rey et une victoire 7-0 contre Bayer Leverkusen en Ligue des champions avec Messi en cinq.

Fernando Torres nous brise le cœur.

2012/13

Titre de Tito. 100 points et 115 buts. Malgré une rechute et Jordi Roura prenant le dessus, Tito est revenu pour mener les Blaugranes au titre avec un total de points record pour le club.

Eric Abidal revient après sa greffe de foie.

Perdre au Celtic 2-1 malgré une possession de 86%!

Messi obtient le record du plus grand nombre de buts dans une année civile après ses deux buts contre le Betis.

2016/17

La Remuntada. Sûrement le jeu le plus incroyable auquel Barcelone sera jamais impliqué. Trop de moments clés à mentionner, mais le Camp Nou dans sa forme la plus bruyante et la meilleure me donne encore la chair de poule

Une pénalité pour blessure à Mestalla pour régler un thriller de cinq buts, le 500e de Messi au Santiago Bernabeu et une victoire finale en Copa pour Luis Enrique lors de son dernier match en charge.

2017/18

Bien que cela soit marqué par Roma pour certains, je préfère regarder la saison dans son ensemble, plutôt que de me concentrer sur ce match.

Ce fut une saison où nous sommes arrivés dans les 90 minutes suivant une saison entière de Liga invaincue. Perdre l’avant-dernier match a été cruel, même si un match amical de mi-saison en Afrique du Sud pourrait être blâmé.

Ernesto Valverde ou non, c’était assez spécial, quelle que soit la façon dont vous le considérez.

Le départ de Neymar pour 222 millions d’euros était sismique, mais pas inattendu, et c’était aussi la saison du jeu à huis clos contre Las Palmas.

Dembele dans.

La victoire finale 5-0 de la Copa del Rey contre Séville, lors de l’un des derniers matchs d’Andres Iniesta pour le club, a été l’une des meilleures performances de la saison.

2009/10

Le crédit photo doit lire LLUIS GENE / . via .

La saison où Zlatan est venu en ville. Pas encore un lion, plus un petit.

Vainqueurs de la Super Coupe de l’UEFA, de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et de la Supercopa de Espana, ce qui signifie qu’un sextuple sans précédent a été atteint.

Un autre titre de LaLiga à disputer, avec une seule défaite toute la saison, le jour du match 22 contre l’Atletico Madrid.

Perdre face à Rubin Kazan en phase de groupes de la Ligue des champions et à l’Inter Milan de Jose Mourinho en demi-finale, malgré un but tardif légitime qui aurait fait passer le Barça mais qui a finalement été exclu, déclenchant un Special One en agitant le doigt en tournant dans le Camp Nou pitch et gagner la colère de Victor Valdes.

2015/16

Une victoire 4-0 au Real Madrid a été le début de la fin pour Rafa Benitez, et un mois plus tard, un troisième titre de Coupe du Monde des clubs était dans le sac après avoir battu River Plate en finale 3-0.

Le record du cinquième Ballon d’Or de Messi, le Real Madrid termine notre série de 39 matches sans défaite et un autre titre de Copa del Rey.

2018/19

Photo de Jose Breton / NurPhoto via .

Étrange d’avoir une saison à double victoire si bas dans l’ordre hiérarchique, mais la manière dont la campagne s’est terminée laissera un goût amer dans la bouche pendant très longtemps.

Les leçons de la Roma n’ont pas été apprises et Liverpool à l’extérieur a été une performance abjecte. Liverpool à domicile a vu le but de la saison de l’UCL, et ce n’était pas une faute de Dembele avec le dernier coup de pied, qui sait ce qui aurait pu arriver.

Un 5-1 contre le Real Madrid, une victoire 4-2 à l’extérieur contre Tottenham et 4-0 à l’Espanyol ont été quelques faits saillants. Assommer le Real en demi-finale de coupe a été vite oublié après la défaite face à Valence en finale.

2013/14

L’introduction du kit extérieur Senyera était une belle touche, mais c’était une campagne assez lugubre.

Tata Martino n’était pas le choix de l’entraîneur le plus inspiré, et malgré un bon départ, il a rapidement manqué d’idées.

Perdre la ligue à domicile le dernier jour résumait la saison.

La saison où Josep Maria Bartomeu a succédé à Sandro Rosell et où le Barça a reçu son interdiction de transfert (différée).

Une victoire de 4-3 au Santiago Bernabeu, qui comprenait un triplé Messi, était un moment fort rare.

2019/20

En partie parce que nous n’avons pas encore vraiment terminé la saison, même si la façon dont il se présente, il est peu probable que cela continue … mais par où commencer?

La pire ouverture d’une campagne en 25 ans, le limogeage de Valverde et la nomination de Setien, qui étaient tous deux extrêmement peu professionnels.

Pauvres performances persistantes, scandales sur les réseaux sociaux, excuses des entraîneurs pour avoir déprécié les joueurs, la dispute d’Abidal avec Messi.

Bon débarras pour la saison en cours je dis!