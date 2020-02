Classement des sept joueurs néerlandais de Tottenham du pire au meilleur

Lectures rapides

Steven Bergwijn est arrivé à Tottenham, mais comment se compare-t-il aux autres joueurs néerlandais qui ont également joué pour les Lilywhites?

White Hart Lane a accueilli sept joueurs des Pays-Bas au fil des ans, mais pour chaque Rafael van der Vaart, il y avait un Vincent Janssen.

Nous avons classé chaque joueur néerlandais pour jouer avec les Spurs du pire au meilleur.

7. Mounir El Hamdaoui

El Hamdaoui a été signé par son compatriote néerlandais Martin Jol d’Excelsior pour un contrat de trois ans et demi en janvier 2005.

L’attaquant a eu deux périodes de prêt dans le comté de Derby et n’a jamais fait une apparition en équipe première pour les Spurs.

Il est retourné aux Pays-Bas avec Willem II en 2006 avant d’aider AZ Alkmaar à remporter l’Eredivisie 2008-2009 et d’être nommé Footballeur néerlandais de l’année.

6. Steven Bergwijn

Les Spurs ont signé Bergwijn pour 27 millions de livres sterling du PSV Eindhoven plus tôt ce mois-ci après que l’ailier ait marqué 31 buts en 149 apparitions pour le club néerlandais.

“Je pense que c’est une décision incroyable, un club incroyable”, a déclaré Bergwijn au site Internet du club de Tottenham.

“Quand j’étais un jeune garçon, je regardais l’entraîneur, bien sûr Mourinho, et maintenant je joue pour lui.”

Nous sommes assez confiants qu’il aura un impact plus important que El Hamdaoui.

LIRE Steven Bergwijn est tellement excitant que nous devrions * tous * être étourdis, il part pour les Spurs

5. Willem Korsten

Après une période de prêt à Leeds United, les Spurs ont dépensé 1,5 million de livres sterling pour signer Korsten de Vitesse Arnhem en 1999.

Son meilleur moment sous un maillot de Tottenham est venu contre Manchester United en 2001 lorsque l’ailier a marqué deux merveilleux buts dans une victoire 3-1.

Cependant, cela s’est avéré être le dernier match de Korsten en tant que footballeur professionnel car il a été contraint de prendre sa retraite à l’âge de 26 ans en raison de problèmes de blessures persistants.

4. Vincent Janssen

Janssen a signé pour les Spurs de l’AZ Alkmaar après avoir terminé la saison 2015-16 en tant que meilleur buteur de l’Eredivisie avec 27 buts.

Il n’a pas répondu aux attentes en Angleterre et n’a marqué que six buts en 42 apparitions pour les Spurs, dont quatre en provenance du point de penalty.

L’attaquant a été ostracisé par Mauricio Pochettino avant d’être vendu au côté mexicain de Monterrey pour 6,3 millions de livres sterling en 2019.

OBJECTIF! Vincent Janssen continue sa domination en Copa MX et c’est 2-0 Monterrey # Rayados | #VamosRayados pic.twitter.com/PY4LkWG3xn

– Rayados90 (@rayadosninety) 30 janvier 2020

3. Edgar Davids

David a eu une carrière incroyable à l’Ajax, à l’AC Milan, à la Juventus, à Barcelone et à l’Inter Milan, mais il avait dépassé son meilleur niveau lorsqu’il est arrivé dans le nord de Londres.

Le légendaire milieu de terrain a fourni des moments de brillance et a offert plus que ce que beaucoup attendaient alors que les Spurs ont terminé en 2005-06 et 2006-07.

Davids est retourné aux Pays-Bas avec l’Ajax avant d’avoir deux brefs sorts à Crystal Palace et Barnet.

2. Michael Vorm

Le gardien de but est arrivé de Swansea City en 2014, faisant 47 apparitions dans toutes les compétitions tout en servant de doublure fiable à Hugo Lloris.

Vorm a été libéré par les Spurs au cours de l’été lorsque son contrat a expiré, mais a rejoint le club à court terme en octobre après que Lloris se soit disloqué le coude.

1. Rafael van der Vaart

Van der Vaart a rejoint les Spurs du Real Madrid le jour limite en 2010 après avoir aidé son pays à la finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Le milieu de terrain n’a passé que deux ans à White Hart Lane, mais est devenu un favori des fans et a souvent enregistré ses meilleures performances pour le derby du nord de Londres.

“Ce furent mes deux meilleures années, deux années de performances de haut niveau, de nombreuses compétitions”, a déclaré Van der Vaart à NOS en 2018.

«J’ai joué dans une grande équipe avec des joueurs fantastiques, comme [Gareth] Bale et [Luka] Modric, ce qui était un plaisir. “

Lire: En souvenir des deux glorieuses années de Rafael van der Vaart à Tottenham

Plus Tottenham

Steven Bergwijn est tellement excitant que nous devrions * tous * être étourdis, il part pour les Spurs

Pouvez-vous nommer le meilleur buteur des Spurs de chaque saison de Premier League?

En souvenir des deux glorieuses années de Rafael van der Vaart à Tottenham

Un classement définitif des six plus grands buts de Vincent Janssen pour les Spurs